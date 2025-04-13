شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن جميلة بعد التسعين.. الروتين الصحى لأقدم عارضة أزياء فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

كارمن ديل أوريفيس أيقونة الجمال والموضة لأكثر من 90 عامًا، وهي عارضة الأزياء الشهيرة التي أبهرت الجميع بجمالها الذي لا ينضب أبدًا، يتساءل الجميع حول سر جمالها وشبابها على الرغم من تخطيها عمر الخامسة والتسعين، والتي لا زالت تتمتع برشاقة ولياقة بدنية وجمال للبشرة ونضارة للجسم لا مثيل لها، وهو ما يوضحه تقرير نشر في موقع Balance Genics.

كارمن ديل أوريفيس إيقونة الجمال والموضة.. روتين عنايتها بالبشرة

تتمتع كارمن ببشرة صافية وناعمة يحسدها عليها الآخرين، وذلك من خلال اتباعها لتقشير الجلد الطبي وروتين العناية بالبشرة اليومي والترطيب المستمر، مما يسبب مرونة الجلد وشبابه. ترطب كارمن وجهها وجلدها بمرطبات طبيعية منزوعة الرائحة، كما أنها تستخدم واقي الشمس كنظام ثابت للعناية بالبشرة صيفًا وشتاءً، ويحمي من الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد. ورغم عمل كارمن، فهي تتجنب استخدام المكياج لفترات طويلة، مما يسمح لبشرتها بالتنفس والحفاظ على نضارتها الطبيعية.

روتين النظام الغذائي

روتينها الغذائي يعتمد بالشكل الأكبر على نظام غذائي صارم يعتمد على حساب السعرات الحرارية بشكل سليم، وهو نظام غذائي متوازن تهتم فيه بتناول الأطعمة الصحية والخضروات والفاكهة. وتبدأ يومها بتناول كوب من الماء مضاف إليه عصير الليمون، ثم تناول حصة من الزبادي الغني بالبروبايوتك والمعزز لصحة جهاز الهضمي. كما أنها تتناول المياه بكميات كبيرة، وتمتنع عن الإفراط في تناول الطعام مهما حدث، كما تحرص على ضبط كميات الطعام بالتوازن دون حرمان، وتناول كل الأطعمة المتاحة دون إفراط.

الرياضة والنشاط البدني

تهتم كارمن بالرياضة بشكل واضح حتى مع تقدمها في العمر، وتقول إن الرياضة هي السبب في مواجهة التراجع الطبيعي للتمثيل الغذائي. والروتين الرياضي المنتظم يتضمن لديها المشي الخفيف مع الأصدقاء لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا للحفاظ على صحة القلب والوزن. تمارينها الخفيفة تركز فيها على التمدد واليقظة الذهنية وتمارين التمدد الصباحية، فضلاً عن تمارين تنشيط العضلات. مع شرب زجاجة من الماء أثناء تمارين التمدد، وتتجنب كارمن ممارسة الرياضة المجهدة إذا ظهرت إشارات على جسدها تؤكد أنها خامدة أو متعبة.

تمارين الاسترخاء الذهني ومرونة الجسم

كما تهتم كارمن بالتمارين الدراجة الهوائية وتمارين الاسترخاء الذهني ومرونة الجسم. تمارين التنفس أحد أهم تمارين التمدد الصباحية التي تهتم بها كارمن، لأنها تحافظ على الحماية من الضغوط والتوتر وتحافظ على صفاء ذهنها، كما أنها تقلل من شعورها بالإجهاد النفسي وتقلل من زحف الشيخوخة.