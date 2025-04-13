شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء ليس الأفضل.. ليه لازم تخلى طفلك الرضيع ينام في الدوشة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الخبراء أنه لا ينبغي وضع الأطفال الرضع في غرفة مظلمة وهادئة أثناء القيلولة، بل في غرفة مضيئة مع وجود ضوضاء في الخلفية مثل الغسالة، بحسب موقع bbc

قالت البروفيسور هيلين بول، المستشارة العلمية لمؤسسة The Lullaby Trust الخيرية التي أجرت أبحاث النوم مع أكثر من 5000 والد وطفل في جامعة دورهام، إن القيلولة الطويلة أثناء النهار تشبه "الليالي الصغيرة" التي يمكن أن تعطل نوم الأطفال عندما يذهبون إلى الفراش بشكل صحيح.

إنها تعتقد أن الآباء يجب أن يسمحوا للأطفال الرضع والأطفال الصغار بالنوم بشكل طبيعي في غرفة مضاءة، مع وجود ضوضاء في الخلفية حتى يستيقظوا بأنفسهم إذا حصلوا على قسط كافٍ من النوم.

وقالت بول، عالمة الأنثروبولوجيا التي فازت بجائزة الذكرى السنوية للملكة عن بحثها حول نوم الوالدين والرضع في عام 2018: "إن الضغط للسيطرة على الأطفال ومنحهم نومًا مجدولًا، حتى يتناسبوا مع روتيننا الذي تحركه الساعة، يزداد سوءًا الآن بعد أن أصبح لدينا العديد من مدربي نوم الأطفال، وأجهزة مراقبة نوم الأطفال، والتطبيقات حول "نوافذ الاستيقاظ" التي تدعي حساب متى يحتاج الطفل إلى القيلولة بالضبط".

يحتاج الأطفال، إلى تراكم ضغط النوم - وهو تعب ناتج عن الطاقة المُبذّرة في الدماغ طوال اليوم - ليخلدوا إلى النوم. لذا، ينامون بشكل طبيعي في أوقات مختلفة من أيام مختلفة، اعتمادًا على ما إذا كانوا، على سبيل المثال، في نزهة مع الكثير من التحفيز الحسي المُرهق، أو كانوا في الداخل.

إن وضع أطفالكم في غرفة مظلمة هادئة في وقت محدد لفترة طويلة خلال النهار أمر رائع للآباء الذين يرغبون في بعض الوقت للراحة أو لإنجاز بعض الأعمال المنزلية، ولكنه غير منطقي إطلاقًا بالنسبة للأطفال الرضع، الذين، عندما يقضون ليالٍ قصيرة خلال النهار، يكونون أكثر عرضة للاستيقاظ ليلًا.

