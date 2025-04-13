شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. لماذا ترتفع نسبته في الدم بالرغم من الامتناع عن السكريات والان مع تفاصيل الخبر

توقفتَ أخيرًا عن تناول السكر المُكرّر، ولكن لماذا إذًا لا تزال قراءة جهاز قياس السكر لديكَ مرتفعةً بشكلٍ كبير؟ وفقًا لإدوينا راج، رئيسة قسم خدمات التغذية السريرية وعلم التغذية في مستشفى أستر سي إم آي في بنجالورو بالهند فقد ترتفع مستويات السكر في الدم لديكَ حتى بعد التوقف عن تناول السكر المُكرّر لهذه الأسباب وفقا لموقع indianexpress.

فيما يلي ثلاثة أسئلة أساسية يجب عليك أن تسألها لنفسك: 1. ما هي أنواع الكربوهيدرات التي تستهلكها؟

أولًا، يمكن للكربوهيدرات، حتى غير المكررة منها، أن ترفع مستويات الجلوكوز . ورغم أن أطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه صحية أكثر، إلا أنها قد تؤثر على مستوى السكر في الدم إذا استُهلكت بكميات كبيرة.

أضافت الدكتورة أرشانا جونيجا، استشارية الغدد الصماء في مستشفى كوكيلابين ديروباي أمباني بمومباي ، أن أطعمة مثل الأرز الأبيض والخبز والحبوب المعبأة وعصائر الفاكهة والخضراوات النشوية تحتوي على كربوهيدرات مخفية أو عالية المؤشر الجلايسيمي، والتي تتحلل إلى جلوكوز وترفع مستوى السكر في الدم. وأضافت: "يمكن أن يُسهم الجاجري والعسل أيضًا في هذه المشكلة".

وأضافت أن الكربوهيدرات المعقدة هي أفضل صديق لك في هذا الصدد، وتوصي باستخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM) أو جهاز قياس الجلوكوز لتتبع كيفية تفاعل جسمك مع الأطعمة المختلفة.

2. هل تشعر بالتوتر طوال الوقت؟

ثانيًا، يمكن أن يؤثر التوتر وقلة النوم بشكل كبير على حساسية الأنسولين، مما يُصعّب على الجسم تنظيم سكر الدم بفعالية. أوضح الدكتور جونيجا: "يُحفّز التوتر إفراز هرموني الكورتيزول والأدرينالين، وهما هرمونان يرفعان مستويات السكر في الدم".

3. هل تعاني من مشاكل صحية؟

وأخيرا، قد تساهم الحالات الصحية الأساسية، مثل مقاومة الأنسولين أو اختلال التوازن الهرموني، في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفقًا للدكتور جونيجا، في مرض السكري من النوع الثاني، قد لا يستجيب الجسم للأنسولين جيدًا حتى مع انخفاض تناول السكر. كما أن تجاهل تناول الدواء أو عدم توقيته بشكل صحيح قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأضافت أن "استهلاك الكحول والسمنة، والتي تعرف بأنها مؤشر كتلة الجسم أكثر من 23 أو محيط الخصر أكبر من 80 سم عند الإناث و90 سم عند الذكور، يمكن أن يضعف أيضًا قدرة الجسم على الاستجابة للأنسولين بشكل فعال".

لمكافحة هذه المشاكل، قالت راج إنه من الضروري مراقبة تناول الكربوهيدرات والتركيز على ضبط الكميات، مع الحرص على تناول الأطعمة الصحية باعتدال. ويمكن للنشاط البدني المنتظم أن يعزز حساسية الأنسولين، مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم. وأضافت: "تناول أدويتك الموصوفة والأنسولين بانتظام وفي مواعيدهما".

كما أن إدارة التوتر من خلال تقنيات مثل اليقظة الذهنية أو اليوغا، وإعطاء الأولوية للنوم الكافي، يمكن أن تدعم تنظيم مستوى السكر في الدم. وتنصح الدكتورة جونيجا قائلةً: "احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، والتزم بجدول نوم منتظم، وتجنب الكافيين أو الشاشات قبل النوم".

ينصح الخبراء باستشارة الطبيب لوضع استراتيجيات مُخصصة تُناسب احتياجات كل مريض. قد يُوصي الطبيب بتعديلات غذائية أو أدوية مُحددة تُساعد على ضبط مستويات السكر في الدم بفعالية أكبر. ومن خلال مُعالجة هذه العوامل بشكل شامل، يُمكن تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم.