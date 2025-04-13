شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب تطرقع صوابعك.. علامة ممكن تكشف إصابتك بتآكل المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثيرون بالراحة عند قيامهم بـ"طرقعة" مفاصلهم، وتحديدًا مفاصل الأصابع أو الرقبة أم الكتف، وهو ما يحدث صوت طقطقة مألوفة.

ومن الشائع الربط بين تلك العادة وبين بعض الحالات المرضية، مثل إلتهاب المفاصل أو تأكل المفصل، لكن هل تسبب عادة طرقعة الأصابع تحديدا مشكلة مرضية.

العلاقة بين طرقعة الأصابع والإصابة بالتهاب المفاصل

ووفقًا لموقع "Times of India" لا تسبب طرقعة المفاصل، وتحدبدا مفاصل الأصابع، التهاب المفاصل، وعادة ما يكون صوت الطقطقة الصادر عن تلك الممارسة مجرد فقاعات غازية تنهار في السائل الزلالي، وليس صوت احتكاك العظام ببعضها.

وعندما تفرقع مفاصل أصابعك أو مفاصل أخرى، فإنك تُمدّد كبسولة المفصل، وهو ما يخفف الضغط في السائل الدهنى الذى يغطى المفاصل، ويسمى بالسائل الزليلي، مسببا تكوّن فقاعات غازية وانهيارها، مما يحدث صوت الطقطقة المميز، والتي لا تعد احتكاكًا بين العظام أو انكسارًا للأربطة كما هو شائع، وإنما هي أشبه بلحظة انصهار فقاعات صغيرة داخل جسمك.

لهذا السبب، لا يُمكنك عادةً طقطقة المفصل نفسه مُباشرةً، إذ يستغرق الأمر وقتًا حتى تذوب الغازات مُجددًا، فعلى الرغم من أن الصوت قد يكون عاليًا، إلا أن العملية نفسها غير ضارة إلى حد كبير .

حالات مرضية يشير إليها طوت طقطقة المفصل

رغم طقطقة المفاصل بحد ذاتها لا تُسبب التهاب المفاصل، لكن صوت الطقطقة العالى قد يكون علامة مرضية، وذلك لأن لأن الغضروف التالف أو خشونته في المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل، قد يُسببان صوت طقطقة إضافيًا يُسمى "الفرقعة"، وفي هذه الحالة يأتي الصوت من احتكاك العظام بالعظام أو الأنسجة، وليس من فقاعات غير ضارة، لذلك فزيادة صوت الطقطقة ، بالتزامن مع الإحساس بالألم والتيبس، قد تكون أحد أعراض تنكس المفصل الكامن.

لذلك فأن طقطقة المفصل باستمرار مصحوبة بألم أو تورم أو تقييد في الحركة، تعدّ علامة تحذيرية على وجود حالة مرضية في المفصل، مثل تآكل الغضروف أو إصابة الأربطة أو انكسار الأوتار فوق العظام، وإذا بدأت تُسبب صريرًا وتعلقًا ووجعًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

حاول تجنب تلك العادة

قد تشعر بأن طقطقة مفاصلك عادة إدمانية، وبالنسبة للبعض تعتبر شكل من أشكال تخفيف التوتر، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للقلق أو التململ، وتعد طقطقة الرقبة أو العمود الفقري بقوة شديدة أو استخدام القوة قد يجهد الأنسجة الرخوة.

وإذا كانت طقطقة مفاصلك تمنحك القليل من الراحة أو الرضا ولا يوجد ألم، ولن تسبب التهاب المفاصل، أو تلف عظامك، فقط حاول ألا تستخدم الطقطقة كبديل للعلاج الفعلي إذا كنت تتعامل مع آلام المفاصل.