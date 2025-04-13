شكرا لقرائتكم خبر عن عانت منه فاتن الحلو.. كيف يحدث الخلل في الوظائف الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

عانت مدربة الأسود فاتن الحلو من بعض الأزمات الصحية المتفرقة لأكثر من عام، وثبت من خلال الفحصوات أنها تعاني من الخلل في الوظائف الحيوية للجسم التي يمكن أن يحدث نتيجة عدة عوامل تؤثر على توازن الأعضاء والأنظمة الحيوية في الجسم.

ووفقًا لموقع "healthline" سنتعرف علي حالة خلل وظائف الجسم الذي عانت منه فاتن الحلو، فغالبًا المقصود هو خلل في وظائف الأعضاء الحيوية مثل:

1. الدماغ

نقص الأكسجين (Hypoxia) قد يؤدي إلى فقدان الوعي أو تلف دماغي.

جلطات دماغية أو نزيف داخلي.

2. القلب

فشل القلب (Heart failure) يؤدي إلى ضعف ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم.

اضطراب ضربات القلب.

3. الكبد

تليف الكبد أو فشل كبدي حاد قد يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.

4. الكلى

فشل كلوي يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة.

5. الرئتان

فشل تنفسي نتيجة أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو الانسداد الرئوي.

6. العدوى أو التسمم

تعفن الدم (Sepsis): استجابة مناعية مفرطة تؤدي إلى خلل شامل في وظائف الأعضاء.

عندما يحدث خلل متعدد في هذه الوظائف الحيوية، يدخل الجسم في حالة تُعرف بـ فشل الأعضاء المتعدد (Multiple Organ Failure)، وهي من الحالات الخطيرة التي تهدد الحياة.

وأشار التقرير، إلي أن أبرز الأعراض والتطورات الصحية التي تحدث لمرضي خلل الوظائف الحيوية منها، نوبات إغماء وغيبوبة، وهذا يتطلب فحوصات طبية متكررة، وقد يستلزم الأمر الإقامة في العناية المركزة لتنظيم وتظبيط خلل الوظائف الحيوية للجسم.