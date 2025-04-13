شكرا لقرائتكم خبر عن من غير دكتور.. مستشفى بلندن تطور الذكاء الاصطناعي لاكتشاف سرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

اعتمدت مستشفى فى لندن تقنية الذكاء الاصطناعي فى فحوصات الكشف عن سرطان الجلد الخاصة بها، وقالت مستشفى تشيلسي وويستمنستر البريطانية إن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تمت الموافقة عليها لمنح المرضى الضوء الأخضر دون الحاجة إلى رؤية الطبيب، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وبمجرد تحميل الصور إلى النظام، تقوم التكنولوجيا بتحليل الصور وتفسيرها بدقة تصل إلى 99% في تشخيص الحالات الحميدة، بحسب المستشفى.

أجرى آلاف المرضى في هيئة الخدمات الصحية الوطنية فحوصات عاجلة للسرطان باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي، مما أتاح للاستشاريين التركيز على الحالات الأكثر خطورة وخفض قوائم الانتظار.

ويقوم النظام بإجراء الفحوصات في دقائق، حيث يقوم المصورون الطبيون بالتقاط صور للشامات والآفات المشتبه بها باستخدام هاتف iPhone وتطبيق DERM، الذي طورته شركة Skin Analytics البريطانية.

يتم بعد ذلك نقل الصور إلى كمبيوتر سطح المكتب لإجراء تحليل أكبر قبل أن تحدد الأداة النتيجة.

ويتم بعد ذلك خروج المرضى الذين يعانون من حالات حميدة من المستشفى دون أي تدخل من طبيب متخصص، باستثناء عدد قليل من الحالات.

قالت الدكتورة لويز فيرفيلد، استشارية الأمراض الجلدية في المستشفى، بدون التكنولوجيا الجديدة "لن نكون قادرين على مواكبة أعداد المرضى الذين يأتون إلينا كحالات إحالات عاجلة لسرطان الجلد".

يتلقى المستشفى حوالي 7000 إحالة عاجلة لسرطان الجلد كل عام، لكن 5% فقط منها تتحول إلى سرطان.

وقالت الدكتورة لويز فيرفيلد: "لن نكون قادرين على مواكبة أعداد المرضى الذين يأتون إلينا كحالات طارئة لسرطان الجلد بدون (التكنولوجيا)."

قرر جيمي توفي فحص إحدى شاماته باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي بعد تشخيص إصابة شقيقه جيف بسرطان الجلد

قال جيمي توفاي إنه بفضل أداة الذكاء الاصطناعي، حصل على النتائج بسرعة كبيرة، "فلقد اختفى كل القلق في يومين"

"ربما كان ذلك في اليوم التالي، أو اليوم الذي يليه، عندما تلقيت مكالمة هاتفية وقالوا فقط، 'السيد بوفي، لا شيء - إنها مجرد شامة، ولا داعي للقلق".

ومنذ ذلك الحين، تم طرح أداة الذكاء الاصطناعي في أكثر من 20 مستشفى آخر تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات، وفي المجمل ساعدت في الكشف عن أكثر من 14000 حالة إصابة بالسرطان في المملكة المتحدة.