شكرا لقرائتكم خبر عن بتشرب كام فنجان؟.. اعرف العلاقة بين جرعتك اليومية من القهوة والأمراض والان مع تفاصيل الخبر

تظل القهوة مشروبًا محبوبًا طوال العام، ومع اقتراب فصل الصيف تسيطر المشروبات الباردة على روتين الصباح، ولكن مع فوائد القهوة الصحية العديدة يشير الخبراء إلى أنها قد لا تكون دائمًا المشروب الأمثل للطقس الحار، خاصةً عند تناولها دون اعتدال أو وعي، حيث قد تؤدى إلى الجفاف واضطرابات النوم، بحسب موقع تايمز ناو.

وأوضح الخبراء أن جرعتك اليومية من الكافيين قد تؤثر على صحتك أكثر مما تتصور.

فوائد شرب القهوة

القهوة غنية بمضادات الأكسدة ، وتُقدم فوائد صحية عقلية وجسدية، فالكافيين، وهو المركب النشط الرئيسي في القهوة، يُعزز اليقظة والأداء الإدراكي والمزاج.



من جانبها قالت الدكتورة كارونا تشاتورفيدي، رئيس قسم التغذية السريرية فى مستشفى ماكس سوبر التخصصي في الهند، "تُعتبر القهوة مُنشِّطًا عقليًا، فهي تُحسِّن المزاج، وتُحسِّن التركيز، بل وتُعتبر أيضًا مُضادًا خفيفًا للاكتئاب نظرًا لتأثيرها على النواقل العصبية، كما أنها تُعزِّز القدرة على التحمّل البدني، ما يجعلها مشروبًا مُفضَّلًا قبل التمرين".

وتدعم الأبحاث المنشورة فى مجلة "نوترينتس" العلاقة بين الكافيين وتحسين الأداء الرياضي، خاصةً فى رياضات التحمل. وتشير إلى أن الكافيين يعزز انقباضات العضلات، ويزيد مستويات الأدرينالين، ويؤخر الشعور بالتعب.

مخاطر القهوة في الطقس الحار

مع ذلك، قد تُشكّل القهوة تحديًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا، وتُحذّر روتو دودابكار، نائب مدير قسم التغذية ورئيسة قسم التغذية في مستشفى بي دي هندوجا ومركز الأبحاث الطبية بالهند، قائلةً، "الكافيين مُدِرٌّ خفيفٌ للبول، ما يعني أنه قد يزيد من فقدان السوائل عن طريق التبول، وفي حرارة الصيف قد يُسرّع ذلك من الإصابة بالجفاف، خاصةً إذا كان تناول الماء غير كافٍ".

ويمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهو أمر قد لا يكون مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر سلبًا على النوم، مما يقلل من قدرة الجسم على التعافي من الإجهاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Psychology أن تناول الكافيين قبل النوم بست ساعات أدى إلى اضطراب أنماط النوم بشكل كبير وتقليل إجمالي وقت النوم، وخاصة خلال فصل الصيف عندما يحتاج الجسم إلى الراحة المناسبة لتنظيم درجة حرارة الجسم.

أنواع القهوة وتأثيرها

لا يتم عمل كل أنواع القهوة بنفس الطريقة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية تحمل جسمك لها في الطقس الدافئ.

الإسبريسو: قوي ومركّز، غني بمضادات الأكسدة ويمنحك دفعة سريعة من الطاقة.

أمريكانو: إسبريسو مخفف، أخف وأقل عرضة للتسبب في الحموضة.

لاتيه: إسبرسو مع حليب مبخر ورغوة؛ كريمي ولطيف على المعدة.

الكابتشينو: أجزاء متساوية من الإسبريسو والحليب والرغوة؛ أقل حمضية وأكثر إشباعًا.

موكا: إسبرسو مع شراب الشوكولاتة والحليب؛ يشبه الحلوى ولذيذ.

مشروب بارد: ينقع باردًا لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة؛ منخفض الحموضة، ناعم، وأسهل على المعدة.

القهوة المثلجة: قهوة عادية يتم تحضيرها باردة، منعشة في الصيف ولكن لا يزال من الممكن أن تسبب الجفاف.

القهوة التركية: سميكة، قوية، وغير مصفاة، غنية بمضادات الأكسدة ولكنها قد تزيد من الكوليسترول.

في الصيف، يُستحسن تحمّل أنواع القهوة الباردة، مثل القهوة الباردة أو المثلجة، خاصةً عند تحضيرها بحليب نباتي مثل حليب اللوز أو الشوفان أو جوز الهند.

يمكنكِ حتى إضافة نكهات مثل القرفة أو النعناع أو الفانيليا لجعلها أكثر انتعاشًا.

نصائح لشرب القهوة في الصيف

إذا كنت ترغب في الاستمرار في الاستمتاع بالقهوة خلال الأشهر الأكثر حرارة، فإليك بعض النصائح المعتمدة من الخبراء:

تناول ما لا يزيد عن كوب أو كوبين يوميًا، فالإفراط فى تناولها قد يزيد من الجفاف ويؤثر على النوم.

اشرب كميات وفيرة من الماء، اشرب قهوتك دائمًا مع الماء لتعويض فقدان السوائل.

تجنب تناول القهوة عندما تكون ساخنة جدًا أو مجففة بالفعل.

اختر الوقت المناسب، فالوقت المثالي لتناول القهوة هو الصباح أو قبل التمرين، وليس في وقت متأخر من اليوم.

اختر أنواعًا محمصة خفيفة، فهي عادةً تحتوي على كمية كافيين أقل من الأنواع الداكنة.

اختر مشروبًا باردًا أو مثلجًا، فهو أسهل على المعدة ومنعش في الطقس الحار.

انتقل إلى الحليب النباتي. خيارات مثل حليب الشوفان أو جوز الهند أخف وزنًا وأكثر برودة من منتجات الألبان.

بدائل القهوة المرطبة

للتغلب على الحرارة مع الحفاظ على إرضاء ذوقك، فكر في بدائل أكثر صحة وترطيبًا:

ماء جوز الهند: غني بالمعادن.

شاي الأعشاب: شاي البابونج والنعناع والكركديه خالية من الكافيين بشكل طبيعي وتساعد على الاسترخاء.

العصائر الطازجة: عصائر البطيخ والخيار والحمضيات مرطبة وغنية بالفيتامينات.

العصائر: امزج الفواكه مع حليب جوز الهند أو حليب اللوز للحصول على دفعة من الطاقة المبردة.

يمكنكِ أيضًا تحضير عصائر سموثي القهوة بلمسة صحية.

