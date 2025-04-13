شكرا لقرائتكم خبر عن علامة جمال ولكن.. متى يكون الوجه المستدير علامة مرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

الوجه المستدير، هو علامة من علامات الجمال، لكن في حالات نادرة، قد يكون علامة على مرور الشخص بحالة مرضية تستدعى العلاج، وهى متلازمة كوشينج.

ويعد الوجه المستدير، أو ما يطلق عليه وجه القمر، هو واحد من أبرز علامات الإصابة بتلك المتلازمة، وفقا لموقع "Harvard health publishing"، بجانب أعراض مرضية أخرى، أهمها زيادة الوزن، وفى حالة عدم علاجها، قد تؤدى إلى مضاعفات صحية خطيرة للمريض.

ما هي متلازمة كوشينج؟

متلازمة كوشينج، المعروفة أيضًا باسم فرط إفراز الكورتيزول، تحدث عندما ترتفع مستويات الكورتيزول في الجسم عن المعدل الطبيعي لفترة طويلة، وهو الهرمون الذى تنتجه الغدة الكظرية، وقد ترتفع مستويات الكورتيزول إذا زادت الغدد الكظرية من إنتاجه، بسبب تناول أدوية شبيهة بالكورتيزول بجرعات عالية لفترة طويلة لعلاج حالة مرضية أخرى.

ويساعد الكورتيزول، عند مستوياته الطبيعية، الجسم على الحفاظ على ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، وتقليل الالتهابات وتنظيم توازن الأملاح، كما يرتبط الكورتيزول ارتباطًا مباشرًا باستجابة الجسم للتوتر، حيث يفرز الجسم الكورتيزول لمساعدتك على التعامل مع المواقف العصيبة.

وتؤثر المتلازمة على حوالي ثلاثة أضعاف عدد النساء مقارنة بالرجال، وهي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عامًا، وتعتبر متلازمة كوشينج حالة مرضية نادرة، ولكن العدد الفعلي للأشخاص الذين يعانون منها غير معروف حيث أن البعض منهم لا يتم تشخيصه.

أسباب الإصابة بمتلازمة كوشينج



السبب الأكثر شيوعًا لمتلازمة كوشينج هو الاستخدام طويل الأمد للأدوية المحتوة على لجلوكوكورتيكويدات، والتي تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك الربو والسرطان وداء الأمعاء الالتهابي، والذئبة وآلام المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي، كما يستخدم لمنع رفض عملية زرع الأعضاء.

وفي حالات نادرة، تحدث متلازمة كوشينغ عندما يُنتج الجسم كمية زائدة من الكورتيزول، ويحدث هذا عادةً بسبب ورم في الغدة النخامية، غالبا ورم حميد، مما يُؤدي بدوره إلى إنتاج الغدد الكظرية لكمية زائدة من الكورتيزول.

أعراض متلازمة كوشينج

وتشمل أعراض متلازمة كوشينغ ما يلي:

زيادة الوزن، وخاصة حول البطن

الوجه المستدير، ويسمى أحيانًا وجه القمر بمتلازمة كوشينج

وسادة دهنية في الجزء الخلفي من الرقبة

علامات تمدد أرجوانية أو حمراء، عادة حول البطن والصدر وتحت الإبطين

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكر

ضعف العضلات و الكدمات

هشاشة العظام

الاكتئاب ومشاكل التفكير

كثرة شعر الوجه عند النساء

وإذا تركت متلازمة كوشينج دون علاج، فإنها تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، وكسور الهيكل العظمي، وجلطات الدم، والنوبات القلبية ، والسكتة الدماغية ، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

علاج متلازمة كوشينج

بدون علاج، يمكن أن يشكل متلازمة كوشينج تهديدا للحياة، وإذا كان سبب المتلازمة هو الجلوكوكورتيكويدات التي يتم تناولها لعلاج حالة طبية أخرى، فقد تتمكن من العمل مع طبيبك لتقليل الجرعة تدريجيًا وبحذر.

وإذا كان الورم هو السبب، فقد تحتاج إلى جراحة لإزالته، و قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى علاجات طبية، مثل أدوية تثبيط الكورتيزول، وقد تعود متلازمة كوشينج، حتى بعد سنوات، لذلك فإن الوعي بأعراضها، والعلاج المبكر، يساعد في الوقاية من آثارها طويلة المدى.

تغييرات نمط الحياة للمساعدة في إدارة متلازمة كوشينج

إذا كنت تعاني من متلازمة كوشينج، فإن اتباع عادات صحية في نمط الحياة يساعد على تجنب المضاعفات، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وقد يكون ضغط الدم مرتفعًا لدى المصابين بمتلازمة كوشينج؛ لذلك ينصح بفحص ضغط الدم وتناول أدوية خافضة له عند الحاجة، ومن المهم أيضًا الحفاظ على قوة العظام من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم وفيتامين د، بالإضافة إلى بذل الجهود للوقاية من السقوط، الذي قد يؤدي إلى الكسور.