شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل تناول الفيتامينات على معدة فارغة أم مع الطعام والان مع تفاصيل الخبر

توقيت تناول مكملات الغذائية أو الفيتامينات اليومية سواء على معدة فارغة أو مع الطعام يؤثر بشكل كبير على كيفية استقلابها في الجسم، وقد يختلف الأمر بناءً على نوع المكمل الغذائي الذي تتناوله، لذلك من المهم قراءة الملصق الخاص بكل فيتامين تتناوله بعناية لتحديد الفيتامينات التي يجب تناولها على معدة فارغة والتي يُفضل تناولها مع الطعام، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الفيتامينات والمعادن أساسية للحفاظ على الصحة العامة، وقد يؤدي نقصها إلى مجموعة من المشاكل الصحية، وفي حين أن معظم هذه العناصر الغذائية الأساسية جزء من نظام غذائي متوازن، إلا أن المكملات الغذائية ضرورية عندما لا يتم تلبية هذا الشرط من خلال النظام الغذائي وحده، ويمكن التوصية بتناول المكملات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من قيود غذائية، أو أثناء فترة الحمل، أو من يعانى من نقص الفيتامينات، أو حالات طبية معينة.

ماذا يحدث عندما لا يتم تناول الفيتامينات بالطريقة الصحيحة؟

عندما لا تُؤخذ الفيتامينات كما ينبغي، لا يُمتص الجسم بشكل صحيح، ولا يحصل على النتيجة المرجوة، وهذا يعني أنه إذا أُخذت الفيتامينات التي يجب تناولها مع الطعام على معدة فارغة، فقد لا يستفيد منها الجسم بشكل صحيح.

ما هي الطريقة الصحيحة لتناول الفيتامينات المختلفة؟

يُنصح بتناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C وفيتامين ب12، على معدة فارغة مع كوب من الماء لتحقيق أقصى استفادة، كما يُنصح بتناولها صباحًا، لأن تناولها مساءً قد يؤثر على نومك، ومن الفيتامينات الأخرى التي يُمكنك إضافتها إلى القائمة في الصباح: الثيامين (ب1)، والريبوفلافين (ب2)، والنياسين (ب3)، وحمض البانتوثينيك (ب5)، والبيريدوكسين (ب6)، والبيوتين (ب7)، وحمض الفوليك (ب9).

فيتامين A، D، E، وK

يُعد تناول هذه الفيتامينات بعد أو مع الوجبات مثاليًا، إذ يجب أن تُضاف إلى الدهون، لذلك تأكد من وجود مصدر للدهون في نظامك الغذائي، ويمكنك أيضًا تناول حليب أو زبادي قليل أو كامل الدسم قبل تناول هذه المكملات، وينطبق الأمر نفسه على تناول الطعام المطبوخ بالزيت.

الفيتامينات المتعددة

في حين أنه من السهل تحديد التوقيت أو الطريقة الصحيحة لتناول فيتامين واحد، إلا أن تحديد الوقت المناسب لتناول الفيتامينات المتعددة أمر صعب بعض الشيء، نظرًا لاحتوائها على أكثر من فيتامين ومعادن ومركبات أخرى، وقد يختلف امتصاص الجسم لكل منها، ويُفضل تناول الفيتامينات المتعددة مع الطعام ليس فقط لتحسين الامتصاص، بل ولتسهيل الهضم أيضًا، فقد تُسبب بعض العناصر الغذائية الموجودة في أقراص الفيتامينات المتعددة، مثل الحديد أو الزنك، على معدة فارغة، الشعور بالدوار، كما أن هذه العناصر الغذائية قد تُهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان واضطراب المعدة، لذلك استشر طبيبك بشأن أفضل طريقة لتناول المكملات الغذائية لضمان حصولك على أقصى استفادة منها.