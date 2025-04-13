“الصحة” تدعو للمشاركة في أكبر فعالية مشي تُقام بمختلف مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من فعالية “امش 30″، التي تُعد إحدى أكبر الفعاليات الصحية المجتمعية في المملكة، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري، في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وتوجّه الوزارة الدعوة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، للمشاركة في هذه الفعالية الصحية التفاعلية التي تهدف إلى نشر ثقافة المشي خيارًا يوميًا للحياة الصحية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بمعدل 150 دقيقة مشي أسبوعيًا، للوقاية من الأمراض المزمنة، وتحسين الصحة النفسية والبدنية.

وتدعو الوزارة الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://walking30.moh.gov.sa/pages/pathsOf30.html.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني، ودعم مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع متوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا، وتحسين جودة الحياة من خلال نمط حياة صحي ونشط.

يُذكر أن فعالية “امش 30″، منذ انطلاقها في 2019، حققت نجاحات متتالية واستقطبت مشاركات واسعة في مختلف مناطق المملكة، لتصبح إحدى أكبر المبادرات المجتمعية المستدامة في مجال تعزيز الصحة، وقد نالت جائزة “كوتلر” العالمية عن فئة “أفضل حملة للصحة والعافية”.

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