علامات انتبهي لها عندما يتعلق الأمر بدرجة حرارة طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 08:52 صباحاً - يمكن للوالدين أن يكونوا مهووسين بصحة أطفالهم، من تنفس أطفالهم إلى الصوت الذي يصدرونه عندما يبكون فإنه جزء لا يتجزأ من كونك أمّاً جديدة، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الاهتمام بهذه الأمور إلى إنقاذ حياة طفلك فتعد من أبرز المخاوف لدى الآباء هي ارتفاع درجة حرارة أطفالهم وخاصة الرضع لأنه بالمقارنة مع الأطفال الأكبر سناً، لا يستطيع الرضع أو الأطفال الصغار التواصل عند ارتفاع درجة حرارة طفلهم. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين "درجة حرارة الجسم الطبيعية للأطفال وكيفية منع شعور الطفل بالبرودة وأعراض ارتفاع درجة حرارة طفلك.

ما هي درجة حرارة الجسم الطبيعية للأطفال؟

إن الطريقة الأكثر دقة هي استخدام مقياس الحرارة- الصورة من موقع Freepik

يجب أن تتراوح قراءة مقياس الحرارة بين 36.5 و37.5 درجة مئوية، ولكن هناك بعض الاختلافات التي قد تحدث من طفل لآخر. فقد تصل درجة حرارة طفل ما 38 درجة مئوية، وذلك نتيجة العديد من الأسباب مثل الأجواء الحارة، والاستحمام بماء ساخن، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو ارتداء ملابس كثيرة. وعلى الرغم من أنه يمكنك الشعور بدرجة حرارة الطفل من خلال لمسه وإذا كان يشعر بالحرارة أو البرودة، فإن الطريقة الأكثر دقة للتحقق من درجة حرارته هي استخدام مقياس الحرارة.

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أهمية معرفة درجة حرارة الطفل

يفقد الأطفال الحرارة بسهولة وليست لديهم المهارة اللازمة لتنظيم درجة حرارة الجسم، لذا فإن مجرد زيادة درجة الحرارة الطبيعية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر هو بالفعل سبب للقلق، فإذا انخفضت أو زادت درجة حرارة الطفل، فإن استخدامه للأكسجين يزيد بنسبة 10 بالمائة. وبالطبع فإن عملية التمثيل الغذائي لدى الطفل تتسارع أيضاً و يستخدم طاقته أكثر من اللازم.

كما تُعدّ الإصابة بالعدوى، وبعض الحالات المرضية السبب الأكثر شيوعاً لارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الطفل، لذلك يجب السيطرة على درجة الحرارة ومراجعة الطبيب على الفور.

أعراض ارتفاع درجة حرارة الجسم عند الأطفال

عندما يكون الطفل على ما يرام، فإن إحدى العلامات التي عادة ما ينتبه إليها الآباء هي الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة. في بعض الأحيان، إذا شعر طفلك بالحرارة عند لمسه، فقد يخطئون في ذلك على أنه حمى، في حين أنه قد يكون في الواقع بسبب ارتفاع درجة الحرارة فلا يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى جعل طفلك يشعر بعدم الراحة فحسب، بل قد يزيد أيضاً من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) ومخاوف أخرى، مثل الطفح الحراري أو الإرهاق الحراري أو الجفاف، وباستخدام مقياس الحرارة يمكنك التحقق من درجة حرارته، وهناك طريقة أخرى للقيام بذلك، وهي تحسس أرداف الطفل أو الجزء الخلفي من رقبته أو جذعه للتحقق مما إذا كان دافئاً عند اللمس أو يتعرق.

إليك بعض العلامات الأخرى التي قد تخبرك إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع درجة الحرارة:

يصبح الجلد ساخناً (مع أو بدون حمى).

الخدان أو الجلد يبدو مِحمرّاً.

يتعرق أو يكون شعره رطباً (على الرغم من أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الأطفال قد يتعرضون لسخونة زائدة من دون التعرق)

يتصرف بشكل أكثر اضطراباً أو قلقاً من المعتاد.

يبدو متعباً جداً، أو خاملاً، أو فاتراً.

يشعر بالغثيان أو القيء.

كيفية تجنب ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال

ألبسي طفلك طبقات قليلة من الملابس، خاصة في منتصف النهار -الصورة من موقع Freepik

الحفاظ على درجة حرارة الغرفة الموصى بها للأطفال الرضع، والتي تتراوح بين 22 إلى 25 درجة مئوية.

ابعدي طفلك عن أشعة الشمس المباشرة، وبعيداً عن النوافذ خاصة خلال ساعات الذروة في النهار، وهي الساعة 11 صباحاً. حتى الساعة 5 مساءً.

ألبسي طفلك طبقات قليلة من الملابس، خاصة في منتصف النهار، فالسماح للطفل بارتداء ملابس فضفاضة يمكن أن يساعد في خفض حرارة طفلك ومنح جسمه التهوية الكاملة.

لا تتركي طفلك أبداً في السيارة من دون مراقبة. تتراكم الحرارة بسرعة داخل السيارات حتى في الأيام المعتدلة، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو مضاعفات خطيرة أخرى.

إذا كان الطقس حاراً جداً ولا يوجد مكيف هواء، فقد ترغبين في وضع رقعة تبريد على جبهة الطفل.

لا حرج في وضع المروحة في مواجهة طفلك في يوم حار للمساعدة في تنظيم درجة حرارته. وفي المقابل، يجب الحذر من احتمال وجود الأوساخ والغبار على المروحة الكهربائية مما قد يسبب مشاكل لصحة طفلك.

أعراض انخفاض درجة حرارة الجسم عند الأطفال الرضع

يفقد الأطفال الحرارة بشكل أسرع من البالغين، لذا يجب عليك أيضاً توخي الحذر إذا كان رضيعك يشعر بالبرد لأنه يكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS). فيما يلي بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها:

برودة أيدي وأقدام الطفل.

شحوب البشرة.

التهيج والعصبية أكثر من المعتاد.

العطس المستمر.

يكون الطفل خاملاً أو أكثر هدوءاً ولا يلعب أكثر من المعتاد.

كيفية منع شعور الطفل بالبرودة

لمنع طفلك من الشعور بالبرودة الشديدة، يجب على الآباء إلباس أطفالهم وفقاً للطقس أو درجة الحرارة إذا كنت تعيشين في مناطق الشتاء، فيجب أن تكون ملابسك سميكة بعض الشيء للحفاظ على درجة الحرارة بين 36.5 و37.5.

يوصي الخبراء بإضافة طبقة واحدة من ملابس الطفل أثناء وقت النوم أو إذا كنت تستخدمين مكيف الهواء في المنزل.

للحفاظ على دفء الطفل، ينصح بتقميط الطفل وبصرف النظر عن تنظيم درجة حرارة الطفل، فإنه يساعد أيضاً على تهدئة طفلك واسترخائه لأنه يحاكي بيئة الطفل في رحم الأم، لذلك يشعر بالراحة والأمان والدفء.

سبب آخر لشعور الطفل بالبرد هو التغير المفاجئ في درجة الحرارة أثناء وقت الاستحمام، ولتجنب ذلك، من الأفضل إبقاء وقت استحمام الطفل قصيراً وحاولي الحد من ذلك لمدة تقل عن 10 دقائق وتأكدي من تجفيف طفلك بأسرع ما يمكن بعد وقت الاستحمام.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.