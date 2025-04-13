3 اختبارات لكي تساعدي طفلك على تطوير مهاراته في شهره الرابع

أهم علامات تطور الرضيع في الشهر الرابع

أم مع رضيعها

اعلمي أنكِ يجب أن يكون لديك كل ما تحتاجين معرفته عن وزن الرضيع حيث يزداد وزن الرضيع في الشهر الرابع من عمره بما يقارب حوالي نصف كيلو جرام، وبذلك يصبح وزن الرضيع في الشهر الرابع ستة كيلو غرامات و700 غرام إذا كان ذكراً وفي حالة البنت فيكون وزنها في الشهر الرابع ستة كيلو غرامات و200 غرام، ومن الطبيعي أن يكون وزن البنت أقل من وزن الذكر، بالاضافة إلى أن طول طفلك سوف يزداد بمقدار 2 سنتيمتير عن طوله في الشهر السابق.

توقعي أيضاً أن يقوم الرضيع بحركات جديدة بيديه مثل التقاط أي شيء في متناول اليد كالألعاب والقطع المرنة الصعيرة اللافتة لنظره من المحيط حوله وسوف يكتشف الأشياء الجديدة عن طريق ممارسة حاسة التذوق والتقاط كل الأشياء ووضعها في فمه، ولذلك يمكنك أن تقومي بتقريب الروائح المميزة في مطبخك من أنف رضيعك، حيث إنه يستطيع أن يتذوق ويشم ويبدأ في تكوين ذائقته الغذائية، أي أنه يستطيع أن يميز بين المذاق الحلو والمر ويشمئز من الروائح الكريهة ويعبر بلغة جسده عن ذلك.

راقبي حركة عيني الرضيع وسوف تلاحظين أن لونهما قد أصبح ثابتاً، كما أنه في بعض الحالات ينتبه إلى الألوان المحيطة به بشكل أفضل من الوقت السابق ويسوف تلاحظين أنه يستمتع بها، ولاحظي أنه أيضاً يحرك عينيه بسلاسة وتصبح نظراته ليست خاوية ويتتبع الأشخاص المحيطين به، كما يستطيع أن يميز نبرات صوت كل فرد من أفراد عائلته ويميز بين نبرة هادئة وحنونة ولطيفة وبين نبرة غاضبة مثلاً، فيبكي حين يرفع أحدهم صوته حتى لو لم يكن يحدثه ويعتبر ذلك موجهاً له.

اكتشفي بكل فرح كيف يعبر رضيعك عن نفسه عن طريق إطلاق أصوات معينة مرتفعة ومفرحة لكِ أو عن طريق الضحك والكركرة بصوت مرتفع، كما أنه يستخدم لغة جسده التي تكون عبارة عن تغيير قسمات وجهه وضم ملامحه ليعبر عن مشاعره من فرح وحزن وغضب والتي يفهمها المحيطون به بالتدريج.

لاحظي أن من بين الحركات التي سوف يقوم بها رضيعك هلال هذا الشهر أن يرفع يديه إلى فمه، كما أنه سيرفع جذعه مستنداً على كوعيه حين تقلبينه على بطنه، أي أنه يتمكن من رفع رأسه دون دعم ويمكنه أن يقلب نفسه على ظهره دون مساعدة، كما أنه ينجح في تثبيت رأسه وصدره بشكل مستقيم أثناء الاستلقاء على بطنه مما يدل على سلامة جهازه العصبي، ولكن عليك أن تعرفي أن نوم الطفل على بطنه يكون له مخاطر ويجب عدم تركه على هذه الحالة سوى لدقائق وأن تكوني إلى جواره ولا تتركينه منفرداً.

3 اختبارات لتطوير مهارات الرضيع في شهره الرابع

الاختبار الأول

أم وطفلها أمام المرآة

الاختبار الثاني

الاختبار الثالث

فقاعات الصابون

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 08:52 صباحاً - يعد الشهر الرابع من عمر الطفل من الشهور التطورية التي يظهر فيها علامات تقدم في المهارات لديه بصورة واضحة، حيث إنه لا زال يرضع رضاعة طبيعية فهو أيضاً لا زال قريباً من الأم، ولذلك تقع عليها مسؤولية مساعدته على تطوير مهاراته المختلفة لأنه يكون قد اقترب من تحقيق تطور مهم سوف يساعده على التأقلم مع الحياة الجديدة والحصول على متطلباته بنفسه مثل تناول الطعام بيديه.يقترب الطفل في شهره الرابع مثلاً من أن يجلس منفرداً وهذه خطوة مهمة، إضافة إلى أنه يستخدم حواسه بصورة أفضل ويمكن مساعدته على تفعيل استخدامها وتوظيفها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة، حيث أشارت إلى 3ومنها الرقص به أمام المرآة واللعب بفقاعات الصابون وغيرها في الآتي:قومي بالوقوف بطفلك ابتداء من الشهر الرابع أمام المرآة، ويُفضل أن تقومي بالرقص معه بحيث يراقب طريقة الحركة والتمايل، حيث إن هذه الحركة تساعد الطفل على أن يشعر بأنه كائن منفصل عنك لأنه سوف يكتشف أنه يتحرك وأنكِ أيضاً تتحركين، كما أن هناك فوائد لوقوفك أمام المرآة مع طفلك، وإذا كان ما بين الخرافة والحقيقة: هل من الآمن أن تضعي رضيعك يومياً أمام المرآة؟ فيجب أن تعرفي أن الخرافة هي وقوفك بالطفل أمام المرآة كما كان شائعاً في القدم من ضمن معتقدات كثيرة ليس لها أي أساس علمي، ولذلك استغلي هذه الفترة التي تتمايلين بها أمام المرآة لكي تساعدي رضيعك على تطوير مهاراته وقدراته وتوسيع مداركه لأنه يبدأ في التفتح نحو المجتمع المحيط به.أعدي لعبة مرنة وذات لون لافت وذلك لأن الرضع في شهورهم الأولى يحبون امتلاك ألعاب بلاستيكية أو مطاطية، وإن كنت تعتقدين أن رضيعك لا يحب الألعاب في هذا العمر فأنت مخطئة تماماً لأنه يحب أن يشعر بملمسها، كما أنه حين يكبر قليلاً سوف يشعر بمعنى الملكية وسوف تجدين أنه يستيقظ ليلاً لكي يبحث عن لعبته الأولى، ولذلك فيمكنك أن تمرري اللعبة من أمام نظره في خط مستقيم في شهره الرابع لكي تعززي من التنسيق بين النظر إشارات الدماغ وتطمئني على سلامة حاسة النظر لديه.جهزي فقعات صابون بأي طريقة ترينها مناسبة ويمكن شراء آلة خاصة صغيرة لهذا الغرض، أو يمكنك صنع فقاعات الصابون الآمنة في المنزل ولكن يجب أن تحرصي أن لا تصطدم الفقاعات حين تتحرك بعيني الظفل لأنها سوف تسبب له الألم وتدمع عينيه، ولذلك يجب أن تكوني على مسافة منه وتنفخي في الصابون، بحيث تتطاير الفقاعات بخط مستقيم وعلى مستوى نظر الطفل، وتساعد هذه التجربة في أن تقوي قدرته على التنسيق بين النظر وحركة اليد، حيث سوف يحاول أن يلتقطها بيديه ويلاحقها بعينيه مع ملاحظة أن ظاهرة تشتت نظر الرضيع في الشهر الرابع هي ظاهرة طبيعية، حيث تلاحظ الأم أنه يفلت صدرها ويلتفت في كل الاتجاه ثم يعاود الرضاعة، ولذلك فهذا الاختبار ضروري لكي تتأكد الأم من سلامة دماغ الطفل وأن التنسيق بين العضو أو الحاسة وإشارات الدماغ سليم.قد يهمك أيضاً: طفلك في الشهر الرابع.. أكثر حيوية وجمالاً*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.