شكرا لقرائتكم خبر عن اسمع كلام ست البيت.. أسباب صحية تؤكد ضرورة خلع الحذاء قبل دخول المنزل والان مع تفاصيل الخبر

يعد خلع الأحذية قبل دخول المنزل عادة ثقافية شائعة في العديد من الدول؛ وقد كشف الخبراء أن إبقاء الأحذية داخل المنزل قد يُشكّل "خطرًا على الحياة" في بعض الحالات، بحسب موقع تايمز ناو.

تحمل معظم الأحذية جراثيم وسمومًا ضارة، لذا يُفضل تركها عند الباب. ارتداء الأحذية داخل المنزل قد ينشر جراثيم وبكتيريا خطيرة، ولذلك يجب وضع سياسة صارمة تمنع دخول الأحذية الخارجية إلى المنزل.

هذا لأن الأحذية يمكن أن تحمل سمومًا مختلفة، بما في ذلك المبيدات الحشرية، والمواد الكيميائية، والفيروسات، والبكتيريا، والمعادن الثقيلة مثل الرصاص هذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات معوية حادة والتهابات المسالك البولية.

ما هي مخاطر ارتداء الأحذية داخل المنزل؟ تسبب عدوى بكتيرية

يقول الخبراء إنه حتى لو لم تدوس على شيء مقزز عمدًا، فإن الجراثيم منتشرة في كل مكان. أي مكان عام - من المتاجر إلى الحمامات العامة - موطن لمستعمرة من الميكروبات الجاهزة للالتصاق بصنادلك أو أحذيتك الرياضية أو كعوبك، مسببةً الأمراض. عندما فحص العلماء نعال الأحذية، وجدوا مئات الجراثيم المختلفة، بما في ذلك:

المكورات العنقودية الذهبية

هذه هي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الشائعة والتي تسبب عدوى تهدد الحياة

الإشريكية القولونية كولاى

هذه هي البكتيريا التي تعيش في القولون وتسبب الإسهال والالتهابات الأخرى.

كلوستريديويدز

وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال الشديد والتهاب القولون الذي يهدد الحياة.

يسبب عدوى الرصاص

الرصاص معدن ثقيل آخر، يدخل المنزل غالبًا عبر نعال الأحذية، ويمكن أن يؤثر على الدماغ والأعصاب والأعضاء الحيوية الأخرى. الرضع والأطفال أكثر عرضة لتلف الدماغ الناتج عن التسمم بالرصاص، ولا توجد كمية آمنة منه.

الحساسية الموسمية

يُغلق العديد من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية نوافذهم ويُشغّلون جهاز تنقية الهواء للمساعدة في السيطرة على أعراضهم. ومع ذلك، إذا كنت ترتدي أحذيةً في المنزل، فلن يُجدي ذلك نفعًا.

يُمكن لمسببات الحساسية، مثل العشب وحبوب اللقاح، أن تتسرب بسهولة إلى حذائك، وعندما تتجول في المنزل، فإنها تتطاير في الهواء، وتهبط على الأسطح، مما يُفاقم الحساسية لديك.

المواد الكيميائية الخطرة



تُعد الأسمدة والمبيدات الحشرية من الأسباب الرئيسية التي قد تؤثر على صحتك.

ووفقًا للخبراء، فإن هذه المواد - المنتشرة غالبًا في الحدائق - تدخل المنازل مع أحذيتك، وتسبب تهيجًا في العين والحلق، بل وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

كيف تحمي نفسك من الأمراض التي تنتقل عبر الأحذية؟

مع أنه يمكنك خلع حذائك بسهولة خارج المنزل، إلا أنه قد يكون من المحرج أن تطلب من الضيوف فعل الشيء نفسه، فالكثير منهم لا يرتاحون لإظهار جواربهم . لذا، إذا كنت تستضيف تجمعًا رسميًا، فقد يفضل الضيوف ارتداء أحذيتهم كجزء من ملابسهم.

لذا، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تسهيل الأمور على ضيوفك:

أخبرهم عن سياسة عدم ارتداء الأحذية مسبقًا حتى لا يفاجأوا عند وصولهم.

ضع علامة مهذبة تطلب خلع الحذاء بجوار رف الأحذية أو السجادة عند الباب.

قدم لهم زوجًا من النعال المريحة والقابلة للغسل لارتدائها أثناء زيارتهم.

نظف السجاد والموكيت بالمكنسة الكهربائية بعد ذلك. استخدم مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA)أو فلتر هواء جزيئي عالي الكفاءة، إذا كان ذلك ممكنًا.

امسح الأرضيات الصلبة بمطهر خفيف وماء دافئ. تجنب التنظيف الجاف، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار جزيئات غير مرغوب فيها في الهواء.

