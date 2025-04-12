شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تنصحك: ابنى عضلاتك.. تبعد عنك خطر الإصابة بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن لبناء العضلات أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري حتى مع وجود خطر وراثي، بحسب موقع تايمز ناو.

وقالت الأبحاث الجديد أن زيادة قوة العضلات قد تقلل بشكل كبير من احتمالية إصابتك بهذه الحالة - حتى لو كنتَ مُهيأً وراثيًا لها.

وأجرت الدراسة التى قام بها باحثون في جامعة هونغ كونغ، ونُشرت مؤخرًا في مجلة BMC Medicine المُحكَّمة، فحصًا للسجلات الصحية لأكثر من 140 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني.

ووجد تحليلهم وجود صلة قوية بين قوة العضلات العالية وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فقد انخفض خطر الإصابة بالمرض لدى من يتمتعون بقوة عضلية أكبر بنسبة تصل إلى 44% مقارنةً بمن يعانون من ضعف العضلات، حتى بعد مراعاة الاستعداد الوراثي.

استخدم الباحثون قوة القبضة كمقياس بسيط وفعال لقوة العضلات الكلية لدى المشاركين.

على مدار سبع سنوات، تم تشخيص 4743 حالة جديدة من داء السكري من النوع الثاني. وكشفت البيانات أن قوة العضلات قد تكون بمثابة حاجز يمنع الإصابة بمرض السكري، وخاصةً لدى الأشخاص المعرضين لخطر وراثي مرتفع.

وقال الدكتور يونغ وون كيم، عالم الأوبئة في النشاط البدني وأستاذ في كلية الطب بجامعة هونج كونج والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تدعم دراستنا المبادئ التوجيهية الحالية للصحة العامة والتي تشير إلى أنه يجب على البالغين الانخراط في أنشطة تقوية العضلات لمدة يومين على الأقل في الأسبوع من منظور الوقاية من الأمراض".

كيفية بناء قوة العضلات وحماية صحتك

ينصح الخبراء بدمج تمارين المقاومة ووزن الجسم في روتينك الأسبوعي لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها. إليك بعض الطرق الفعالة لتحسين قوة العضلات:

1. تمارين القوة:

رفع الأثقال (باستخدام الآلات أو الأوزان الحرة) يستهدف مجموعات عضلية رئيسية ويحسّن قوة العضلات بشكل عام. ركّز على الحركات المركبة مثل القرفصاء، والرفعة المميتة، والاندفاع، وضغط البنش.

2. تمارين وزن الجسم:

تمارين الضغط والبلانك والسحب والقرفصاء رائعة لبناء القوة دون الحاجة إلى أي معدات.

3. أشرطة المقاومة:

هذه التمارين ممتازة للمبتدئين وكبار السن. توفر مقاومة قابلة للتعديل، وهي مثالية لتنمية العضلات بشكل آمن وتدريجي.

4. التحميل الزائد التدريجي:

قم بزيادة الوزن أو المقاومة تدريجيًا في تمارينك الرياضية لمواصلة تحدي عضلاتك وتعزيز نموها.

5. الاتساق والراحة:

استهدف ممارسة تمرينين أو ثلاثة تمارين تقوية العضلات أسبوعيًا على الأقل. اترك 48 ساعة بين الجلسات لتستعيد المجموعة العضلية نفسها عافيتها وتعيد بناء نفسها.

6. نظام غذائي غني بالبروتين:

يعتمد نمو العضلات وإصلاحها على تناول كمية كافية من البروتين. أدرج اللحوم الخالية من الدهون، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والبيض في وجباتك.

7. حافظ على نشاطك اليومي:

بالإضافة إلى التمارين الرياضية المنظمة، حافظ على نشاطك البدني من خلال المشي أو ركوب الدراجات لدعم وظيفة العضلات بشكل عام.

