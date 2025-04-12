شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستخدم غسول الفم أوعى تبلعه..مخاطر غير متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

غسول الفم هو واحد من المنتجات المخصصة للعناية بصحة الفم والأسنان، لأنه يساعد على الحد من رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان، ومنع تكون طبقة البلاك.

ويعد الغسول منتج آمن للإستخدام، وفقا لموقع "Health" وإبتلاع كمية صغيرة منع عن طريق الخطأ لا يعد أمرا مقلقا، رغم ذلك فإن إبتلاع كميات زائدة منه قد يؤدى إلى أضرار صحية كبيرة، على رأسها التسمم، نظرا لإحتواء الغسول على بعض المكونات، مثل الفلورايد والكحول، والتي قد تؤدى كميات كبيرة منها إلى التسمم.

فوائد غسول الفم

تحتوي العديد من غسولات الفم على مكونات فعالة تساعد في السيطرة على أو تخفيف بعض الحالات، مثل رائحة الفم الكريهة، والتهاب اللثة وتكون طبقة البلاك، وتسوس الأسنان.

لماذا يجب تجنب بلع غسول الفم؟

يعتبر غسول الفم منتجا آمنًا عند استخدامه وفقًا للإرشادات، أوهى مضمضة كمية صغيرة منه في الفم وبصقها بعد 30-60 ثانية، وفى حالة إبتلاع كمية صغيرة منه عن طريق الخطأ بين الحين والآخر، فمن غير المرجح أن أنها لن تسبب أي أضرار.

رغم ذلك يؤدي ابتلاع كميات كبيرة من مكونات غسول الفم الشائعة، مثل ساليسيلات الميثيل وبيروكسيد الهيدروجين والفلورايد، إلى إثارة أعراض الجهاز الهضمي الشديدة والتغيرات الخطيرة في الحماض الأيضي، توازن الحمض والقاعدة في الجسم، كما يحتوي غسول الفم على ما بين 5% إلى 27% من مكون الإيثانول (الكحول)، والذي قد يؤدي إلى التسمم وأعراض أخرى مرتبطة باستهلاك الكحول في حالة إبتلاع كمية كبيرة منه.

مخاطر إبتلاع كميات كبيرة من غسول الفم

قد يؤدي ابتلاع كميات معتدلة من غسول الفم إلى ظهور بعض الأعراض، مثل الغثيان أو القيء، النعاس، تباطؤ التنفس، لكن قد يؤدي ابتلاع كميات أكبر من غسول الفم إلى حدوث آثار جانبية أكثر خطورة، على رأسها:

الإسهال

الدوار

الصداع

انخفاض ضغط الدم

معدل ضربات القلب السريع

الكلام غير الواضح

ألم الحلق

فقدان الوعي

ردود الفعل غير المستجيبة

مشاكل في التبول

الغيبوبة ، وذلك في الحالات الشديدة أو النادرة

مخاطر ابتلاع غسول الفم عند الأطفال

ينصح بعدم استخدام غسول الفم للأطفال دون سن السادسة، لأن ضعف منعكسات البلع في هذه السن قد يزيد من احتمالية تناول الطفل للغسول عن طريق الخطأ، وقد تكون مخاطر تناول جرعة زائدة من غسول الفم عن طريق الخطأ، أكثر خطورة عند الأطفال الصغار، حيث يمكن أن يؤدي محتوى الكحول في غسول الفم، حتى بكميات صغيرة، إلى نقص سكر الدم، والنوبات، وفي حالات نادرة قد يتسبب في الوفاة.

الإسعافات الأولية عند إبتلاع كميات كبيرة من الغسول

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لضمان سلامتك عن التعرض لذلك الموقف، وتشمل هذه الخطوات ما يلى :

اشطف فمك بالماء على الفور للمساعدة في تخفيف أي مواد كيميائية متبقية

تأكد من أنك أو الشخص الذي ابتلع غسول الفم لا يسعل أو يختنق

حاول أن تظل مستيقظًا ومنتبهًا، وتجنب القيادة أو القيام بأنشطة قد تعرضك أو تعرض الآخرين للخطر حتى تتأكد من عدم وجود أعراض لديك.

لا تجبر نفسك على التقيؤ

الذهاب إلى أقرب مركز للسموم لتلقى العلاج الفوري

التحقق من ملصق غسول الفم لمعرفة ما إذا كان يحتوي على الكحول، ومحاولة تقدير الكمية التي ابتلعتها، قد تكون هذه المعلومات مفيدة لاحقًا لمكافحة السموم.



