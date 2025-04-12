شكرا لقرائتكم خبر عن منها الزهايمر.. 5 مشكلات صحية لا تتوقعها بسبب عدم تنظيف أسنانك والان مع تفاصيل الخبر

نعلم جميعًا أن تنظيف الأسنان بالفرشاة أمر ضروري للحفاظ على نظافة الفم، إلا أن أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة تتجاوز مجرد الحصول على نفس منعش أو تجنب تسوس الأسنان، فسوء نظافة الفم قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة في أجزاء أخرى من الجسم، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُصيب أمراض الفم ما يقرب من 3.7 مليار شخص، وفيما يلى 5 أمراض ناجمة عن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح ومنتظم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

5 أمراض قد يسببها عدم تنظيف الأسنان بشكل صحيح:

أمراض القلب

قد لا تدرك ذلك، لكن صحة الفم تؤثر على صحة القلب، فقد يؤدي سوء نظافة الأسنان إلى أمراض اللثة (المعروفة أيضًا باسم أمراض دواعم الأسنان)، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فعندما يتراكم البلاك على الأسنان واللثة، يمكن للبكتيريا أن تدخل مجرى الدم مسببة التهابًا، وهذا قد يسبب تضييق في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حالات مثل تصلب الشرايين، حيث تتراكم البلاك في الشرايين، ومع مرور الوقت، يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مرض السكر

هل تعلم أن عدم تنظيف أسنانك بشكل صحيح يُصعّب عليك إدارة مرض السكر، حيث إن أمراض اللثة وسوء نظافة الفم يُصعبان على الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يمكن أن يسبب ارتفاع سكر الدم تفاقم أمراض اللثة، لندخل بذلك في حلقة مفرغة، وقد أظهرت الدراسات أن مرضى السكر أكثر عُرضة لالتهابات الفم، وأن عدم علاج أمراض اللثة يُصعب ضبط سكر الدم، لذلك فإن العناية بصحة أسنانك قد تُساعدك على إدارة مرض السكر بشكل أفضل.

التهابات الجهاز التنفسي

إذا أهملنا تنظيف أسناننا، فقد تتراكم البكتيريا في الفم وتنتقل إلى الرئة، وهذا بدوره قد يؤدى إلى التهابات تنفسية خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، ويمكن أن تنتقل البكتيريا من الفم إلى الرئتين، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض رئوية مزمنة، لذلك فإن الحفاظ على نظافة الفم يُساعد على تقليل احتمالية انتشار البكتيريا إلى الجهاز التنفسي.

مرض الزهايمر

قد نتفاجأ عندما نعلم أن هناك علاقة بين نظافة الفم ومرض الزهايمر، فقد أظهرت الدراسات أن أمراض اللثة، الناتجة عن عادات تنظيف الأسنان السيئة، قد تساهم في الإصابة بمرض الزهايمر، حيث يمكن للبكتيريا المسببة لأمراض اللثة أن تدخل مجرى الدم، بل وتصل إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى التهاب، ويُعتقد أن هذا الالتهاب عامل خطر للإصابة بالزهايمر وغيره من أشكال الخرف، لذلك فإن تنظيف أسنانك بانتظام قد يساعد في حماية دماغك على المدى الطويل.

الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة

بالنسبة للحوامل، فإن إهمال تنظيف أسنانك بشكل جيد خاصة أثناء فترة الحمل قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات، مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الطفل عند الولادة، وقد تم ربط أمراض اللثة بزيادة خطر الولادة المبكرة، إذ إن الالتهاب الناتج عن سوء نظافة الفم قد يُسبب انقباضات مبكرة في الرحم، كما يمكن أن تنتقل البكتيريا من الفم إلى المشيمة، مما يؤثر على نمو الطفل، لذلك فإن الحفاظ على نظافة أسنانك خطوة مهمة لضمان حمل صحي.