شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب قلبك بالشيخوخة أسرع من باقي أجزاء جسمك؟ نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر القلب العضو الحيوي في أجسامنا، وهو الأسرع في الشيخوخة، خاصة مع نمط الحياة في العصر الحديث، وقد ازداد انتشار أمراض القلب التي تُعرف غالبًا بـ"أمراض نمط الحياة" في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل مثل العادات الغذائية غير الصحية، والتحديات البيئية، وارتفاع مستويات التوتر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا يصاب القلب بالشيخوخة أسرع من أي عضو آخر في أجسامنا؟

مع نمط الحياة السريع، نتعرض لعادات غير صحية تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب، فنحن نُرهق أجسامنا بقلة النوم، والإفراط في تناول الطعام، وإهمال نمط الحياة النشط، وقد سرّعت العوامل الغذائية غير الصحية أيضًا من شيخوخة القلب، حيث نتناول غالبًا نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون أو أطعمة سريعة تحتوي على كميات كبيرة من الملح، والدهون المشبعة، والكربوهيدرات، ونسبة أقل من البروتين، ومع زيادة استهلاكنا من السعرات الحرارية، قد يسبب ذلك مشاكل مثل زيادة الوزن أو السمنة وارتفاع ضغط الدم وكلها مشاكل تؤثر على صحة القلب.

إن ضعف التحكم في مستويات السكر في الدم وضغط الدم، مع قلة الاهتمام بالفحوصات الدورية، يزيد من تدهور صحة القلب، ويزيد من احتمالية حدوث مضاعفات قلبية، ليس هذا فحسب، بل أصبحت مستويات التوتر المرتفعة الآن أكثر شيوعًا، وهي تُعد من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، كما ارتفعت معدلات التلوث والتدخين، مما أثر سلبًا على صحة القلب.

فيما يلى.. خطوات لإبطاء شيخوخة القلب للحفاظ على صحته خاصة مع التقدم في السن:

النوم بقدر كافى: احصل على نوم جيد كل ليلة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم وتقليل آثار التوتر على القلب.

التحكم في الوزن: من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وهذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر، مع تقوية جهاز القلب والأوعية الدموية.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: من خلال تقليل تناول الوجبات السريعة والسكريات والأطعمة التي تحتوي على الملح، والتركيز على الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك.

خفض مستويات التوتر: من خلال ممارسة أنشطة مثل اليوجا والتأمل واليقظة الذهنية، والتي يمكن أن تساعد في الاسترخاء والهدوء.

الإقلاع عن التدخين: فهي ضارة بصحتنا العامة وليس فقط صحة القلب.