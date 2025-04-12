كيف يؤثر اكتساب الوزن أو فقدانه على انتظام الدورة الشهرية؟

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يمكن أن تؤثر تغيرات الوزن بشكل كبير على الدورة الشهرية والتوازن الهرموني، مما يؤثر على انتظام الدورة الشهرية وعملية الإباضة، حيث يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في دهون الجسم إلى خلل في الهرمونات الأساسية، مثل الإستروجين والبروجسترون، والتي تُعد أساسية لتنظيم الدورة الشهرية، مما قد يؤدي إلى عدم انتظامها أو انقطاعها، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تغيرات الدورة الشهرية أثناء زيادة الوزن

ارتبطت زيادة الوزن بالعديد من اضطرابات الدورة الشهرية، فعندما يخزن الجسم أنسجة دهنية إضافية، يمكن أن يُسبب ذلك اختلالات هرمونية تؤثر على أنماط التبويض، وتُنتج الخلايا الدهنية مستويات متزايدة من هرمون الإستروجين، مما قد يتداخل مع المستويات الطبيعية للهرمونات، وقد يمنع التبويض تمامًا في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية، ووفقًا لمجلة السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، تُعتبر متلازمة تكيس المبايض (PCOS) سببًا شائعًا لانقطاع الدورة الشهرية لدى النساء ذوات الوزن الزائد.

فالنساء ذوات الوزن الزائد أكثر عرضة لاضطرابات الدورة الشهرية، ويتميز النزيف الحيضي الغزير باستمراره لأكثر من سبعة أيام، وقد يؤدي النزيف الغزير إذا لم يُعالج، إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مما يسبب أعراضًا مثل التعب والضعف، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب لمن يعانين من نزيف حاد خلال فترة الدورة الشهرية.

تغيرات الدورة الشهرية أثناء فقدان الوزن

يمكن أن يؤثر فقدان الوزن أيضًا على الدورة الشهرية، فقد يؤدي فقدان الوزن السريع أو نقص الوزن إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، مما يُخل بمسار الدورة الشهرية الطبيعي، فعند فقدان الوزن السريع، قد تصبح الدورة الشهرية أخف، ويُفسّر الجسم ذلك على أنه علامة على الإجهاد الشديد أو الجوع، مما يُبطئ الجهاز التناسلي للحفاظ على طاقته، ووفقًا لعيادة "مايو كلينيك"، يحدث انقطاع الطمث عندما تتوقف الدورة الشهرية تمامًا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر دون حدوث حمل، وتشمل الأعراض ظهور حب الشباب، وتساقط الشعر، والصداع، ونمو شعر الوجه الزائد.

ويمكن أن يُؤثر نقص الوزن على مستويات الهرمونات ويمنع التبويض، مما يؤدي إلى غياب الدورة الشهرية، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على الخصوبة وصحة العظام بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

كيفية الحفاظ على الدورة الشهرية صحية؟

للحفاظ على دورات شهرية صحية، يوصى باتباع عدة تدابير في نمط الحياة، وتشمل هذه النصائح تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون مع تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية، وينبغي تجنب القيود الشديدة على السعرات الحرارية والأنظمة الغذائية القاسية لأنها قد تؤثر سلبًا على إنتاج الهرمونات، إن ممارسة النشاط البدني المنتظم مثل المشي أو ركوب الدراجات أو الجري أو تدريب القوة أو رفع الأثقال أمر ضروري للحفاظ على وزن صحي، كما من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات، لأن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على هرمونات الجوع.

يمكن أن تساعد تقنيات إدارة الإجهاد مثل اليوجا أو التنفس العميق أو التأمل في منع الأكل العاطفي الذى يسبب بدوره زيادة في الوزن، بجانب الترطيب المناسب طوال اليوم والذى يمكن أن يساعد في إدارة الوزن عن طريق تقليل تناول الطعام، وخاصة عندما يتم تناول الماء قبل الوجبات، كما أن الرعاية الطبية ضرورية، فإذا توقفت الدورة الشهرية لأكثر من 90 يومًا دون حدوث حمل، أو أصبحت غير منتظمة بعد أن كانت منتظمة، أو استمرت لأكثر من سبعة أيام، أو أدت إلى نزيف حاد، فيجب استشارة الطبيب لمعرفة المشكلة وعلاجها.