أفضل طرق النوم الآمنة للرضيع: وعشرات الاحتياطات الواجبة 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 08:53 صباحاً - الخليج 365 الأم لست وحدك التي تعاني من مشكلة البحث عن أفضل طرق النوم الآمنة للرضيع، إذ أن طبيعة نوم الطفل ومحاولة جعله منتظمًا وآمنًا في العام الأول، يعد أحد التحديات الصعبة التي تواجهها الكثير من الأمهات الجدد؛ خاصة بعد أن أعلنت الإحصائيات العالمية الحديثة عن وجود ما يقرب من 3500 حالة وفاة مختلفة؛ لرضع معظمها مرتبطة بطريقة النوم غير الآمن كل عام، بما في ذلك متلازمة الموت المفاجئ والاختناق العرضي جراء الموت في الفراش.

اللقاء والدكتور إبراهييم شكري أستاذ طب الأطفال لتوضيح الاحتياطات الواجبة على الآباء القيام بها، لتهيئة نوم وفراش آمن ينعم به الرضيع طوال الليل، مع شرح لطرق نوم الطفل في الليل.

احتياطات آمنة قبل النوم

طفل رضيع نائم

ضرورة أن ينام الرضيع على سطح مستوٍ غير مائل بحيث يضمن عدم تدحرج الرضيع يميناً أو يساراً أثناء النوم، أو في حالة انقلاب الرضيع على البطن، ما يؤدي إلى انسداد فتحة الأنف وحدوث الوفاة المفاجئة.

أن ينام الطفل بمفرده في سرير خاص به، على أن تقوم الأم بإلقاء النظر عليه مرات عدة أثناء النوم، وفكرة فصل الرضيع في سرير بمفرده ليست بالأمر البسيط للأم.

أن يتم وضع السرير الخاص بالرضيع بالقرب من سرير الآباء لتلبية طلبات الطفل، سواء من التغذية أو الراحة أو الاستجابة لاحتياجاته المختلفة، مع استبعاد مشاركة السرير مع أطفالهم لأي أسباب عاطفية.

أن يدرك الآباء أن بعض العوامل مثل الإرهاق والاستغراق في النوم بعمق، وحركة اليدين والوسائد والأغطية الثقيلة، خاصة في فصل الشتاء يمكن أن تزيد من مخاطر مشاركة السرير مع الرضيع.

قواعد التزمي بها تحقق النوم الآمن لطفلك

تحذير من نوم الرضيع بجانب أمه

حصول الطفل على 30 دقيقة يومياً من النوم على البطن بدءاً من نحو أسبوعين من العمر؛ وذلك للمساعدة في منع الإصابات الخطيرة للعمود الفقري للرضع.

عدم النوم على الظهر طوال الوقت، ما يسبب ظهور الرأس المسطحة،(flat head)، نظرًا لأن عظام الجمجمة ما زالت لينة، وكذلك للخوف من حدوث التواء الرقبة.

نوم الأطفال حديثي الولادة على مقربة من أمهاتهم- التلامس الجسدي- ضرورة بعد الولادة وبأسرع ما يمكن، ولمدة ساعة يومياً على الأقل، فعدم نوم الأم مع الرضيع لا يعني أن تبعد عنه.

تجنب النوم مع الطفل على الأرائك أو الكراسي ذات الذراعين، ويكفي أن نعرف أن خطر الموت المفاجئ المرتبط بالنوم على الأريكة يزيد ليصل إلى 67 مرة.

عدم مشاركة الرضع السرائر، خاصة إذا كانت الأم تتناول عقاقير يمكن أن تؤدي إلى النعاس المفاجئ، وتبين أن خطر الوفاة يزيد بمعدل 10 أضعاف في حالة تناول الأم لمثل هذه الأدوية.

تحذير للأمهات من النوم بجانب أطفالهم (ناقصي النمو) حيث يزيد خطر الموت المفاجئ المرتبط بالنوم أثناء مشاركة السرير من 5 إلى 10 مرات ،خاصة عندما يكون الطفل أصغر من 4 أشهر.

شاركي الغرفة مع الطفل وليس الفراش لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الولادة؛ لضمان نوم صحي وآمن للرضيع، ما يقلل من خطر الإصابة. بالموت المفاجئ بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

احتفظي بالألعاب التي تشبه الوسائد بعيداً عن فراش الرضيع، وأيضًا أغطية الوسائد غير المستخدمة، والعرائس القطنية كبيرة الحجم، وأي شيء يمكن أن يقوم بسد مجرى الهواء في الأنف في حالة نوم الطفل.

تفاصيل مهمة ل رعاية مولودك خلال شهوره الأولى فلا تفوتك

خطوات لإعداد الرضيع لنوم هادئ آمن طوال الليل

أم تحتضن طفلها الرضيع

اتبعي روتيناً منتظماً ليشعر طفلك بالهدوء في وقت النوم، وابدئي باستعمال طريقة الاستحمام لطفلك قبل النوم، أو الاحتضان أو الغناء أو تشغيل الموسيقى الهادئة أو القراءة. ضعي رضيعك في الفراش عندما يشعر بالنعاس وهو مستيقظ، سيساعد هذا رضيعك على أن يربط السرير بمرحلة النوم، وتذكري وضع رضيعك على ظهره عند الخلود إلى النوم. امنحي رضيعك وقتاً للهدوء، قد يقلق رضيعك أو يبكي قبل أن يصل إلى وضع مريح ويخلد للنوم، إذا لم يتوقف تكلمي معه بكلمات تشعره بالراحة واتركي الغرفة. فكّري في استخدام لهاية، فقد تحقق الغرض، تشير الأبحاث بأن استخدام لهاية أثناء النوم يساعد في الحد من خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ، وفري الهدوء عند تقديم الرعاية في الليل. عندما يحتاج رضيعك إلى رعاية أو رضاعة أثناء الليل، فاستخدمي أضواء خافتة وصوتاً ناعماً وحركات هادئة، سيبين هذا لطفلك أنه وقت النوم لا اللعب. احترمي اختيارات طفلك؛ إذا كان طفلك يميل إلى السهر أو الاستيقاظ المبكر، فقد تحتاجين إلى تعديل الأنظمة والمواعيد بناء على هذه الأنماط الطبيعية، وتبنّي اختيارًا صحيحًا.

مواصفات السرير الآمن

في هذا المجال نوصي الأمهات بأن ينام الرضيع على ظهره فترة ثم أحد جانبيه فترة أخرى حتى يُتِمَّ عامه الأول؛ حيث إن الذين ينامون على ظهورهم هم أقل عرضة للوفاة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.

التأكد من عدم وجود بطانيات أو وسائد أو دُمًى حول الرضيع؛ حتى لا يتدحرج فوق أي منها؛ مما قد يؤدي إلى انسداد تدفق الهواء.

أحضِرِي الرضيع فقط إلى سريرك لإرضاعه ثم أعيديه إلى مكان نومه عندما يكون مستعدًّا للنوم.

لا يُنصَح بمشاركة السرير لأي رضيع، لأن بعض المواقف تجعل المشاركة أكثر خطورة، خاصة إذا كان الرضيع وزنه لا يتناسب وعمره بشكل واضح.

أو يكون قد ولد قبل الأوان، أو كان وزنه منخفضًا عند الولادة، أو كان أحد الوالدين مدخنًا، حتى لو لم يكن يدخن بغرفة النوم.

إرشادات للأبوين لحماية الرضيع

أم تحتضن رضيعها