شكرا لقرائتكم خبر عن آثار جانبية لشرب عصير البنجر على معدة فارغة.. مرضى ممنوعون والان مع تفاصيل الخبر

يُعرف البنجر بأنه غذاء صحي غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والنترات، ويتم الترويج له على منصات التواصل الاجتماعى بأنه مشروب يوفر العديد من الفوائد الصحية، خاصة إذا تم تناوله على معدة فارغة، ومنها تحسين تنظيم ضغط الدم.

في حين يُعتبر تناول عصير البنجر باعتدال آمنًا ومفيدًا، إلا أن الإفراط في تناوله أو شربه في وقت غير مناسب، وخاصةً على معدة فارغة، قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية.

5 آثار جانبية لعصير البنجر

وفقا لموقع " healthsite"، لا يُنصح الجميع بشرب هذا العصير الصحي مع ارتفاع درجات الحرارة.

خطر انخفاض ضغط الدم المفاجئ

هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ احرص على تجنب الإفراط في شرب عصير البنجر، فهذا المشروب غني بالنترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، هذا مفيد لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولكنه خطير على من يعانون من ضغط دم طبيعي أو منخفض.

أسوأ الأطعمة لمرضى الكلى

الفئة التالية من الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب شرب عصير البنجر الذين يعانون من مشاكل في الكلى، حيث يحتوي البنجر على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مركبات قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، خاصةً عند الإفراط في تناوله أو عدم شرب كمية كافية من الماء.

تهيج المعدة والانتفاخ

هل تعاني من مشاكل معوية مزمنة، احرص على تجنب شرب عصير البنجر، فهذه الفاكهة حمضية بطبيعتها وتحتوي على الفركتان، وهو نوع من الكربوهيدرات قد يسبب الغازات والانتفاخ واضطرابات في البطن، خاصةً عند تناوله على معدة فارغة.

تغير اللون المؤقت والتشخيص الخاطئ

البيلة البنجرية (Beeturia)، وهو مصطلح يُطلق على البول والبراز المحمر أو الوردي بعد تناول البنجر، غير ضارة عمومًا، ومع ذلك، عندما تحدث هذه الحالة دون علم مسبق، فقد تُسبب ذعرًا غير ضروري، وقد تؤدي إلى تشخيص خاطئ.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

على الرغم من انخفاض سعراته الحرارية، يتمتع عصير البنجر بمؤشر جلايسيمي مرتفع بفضل سكرياته الطبيعية، قد يؤدي شربه على معدة فارغة إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري.