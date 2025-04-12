كيف تؤثر البيئة العائلية على صحة الطفل النفسية؟

التجارب السلبية وتأثيرها على الأطفال

وجود الوالدين منفصلين

أن يكون الطفل ضحية للعنف أو الإساءة أو الإهمال في المنزل

مشاهدة أعمال عنف في منزلك أو مجتمعك

أحد أفراد الأسرة يحاول الانتحار أو يرتكبه

تعاطي المخدرات

مشاكل الصحة النفسية

وجود الوالدين منفصلين/مطلقين

أن يكون رب الأسرة مسجوناً

أسلوب التربية العائلية والصحة النفسية لطفلك

أنماط شخصيات الآباء والأمهات

أنماط شخصيات الآباء والأمهات

الآباء الاستبداديون

الآباء المتسامحون

الآباء المتساهلون

غير المهتمين

تأثير الصحة النفسية للوالدين والبيئة العائلية على نمو الطفل

تأثير الصحة النفسية للوالدين والبيئة العائلية على نمو الطفل

كيف يمكن توفير بيئة عائلية صحية؟

كيف يمكن توفير بيئة عائلية صحية؟

الصراحة مع الأطفال والتحدث معهم عن الصحة النفسية.

اشرحوا لهم ماهية الصحة النفسية وكيفية علاجها.

استخدموا كلماتكم بعناية وتجنبوا التسميات. كلمة "حزين" أسهل على الأذن من "مكتئب"، تماماً كما أن كلمة "خائف" أسهل على الطفل من "قلق".

كونوا منفتحين بشأن كيفية تواصلكم اللفظي وغير اللفظي. الأطفال أذكى مما نظن، ويمكنهم فهم الإشارات.

لا تشعروا بالأنانية إذا كنتم بحاجة إلى إعطاء الأولوية لطلب المساعدة على رعاية عائلتكم. فبدونك بكامل قوتك، ستواجه عائلتك صعوبة في العيش حتى مع وجودك الفعلي.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 07:19 صباحاً - إذا كان هناك شيءٌ يتفق عليه جميع الآباء، فهو الرغبة في رؤية طفلك ينجح ويعيش حياةً طويلةً وصحيةً. مع ذلك، تأتي الحياة بتحديات. كثيرٌ منها لا يمكن السيطرة عليه، بينما يكون بعضها الآخر نتيجةً لأفعالٍ أو تجارب يمرّ بها طفلك.في هذا الموضوع استكشفنا كيف تؤثر البيئة العائلية، وأساليب التربية والصحة النفسية للوالدين على أطفالهم؟. وكيف يمكن للوالدين نقل اضطرابات الصحة النفسية إلى أطفالهم؟، وأي الأنماط السلوكية والعاطفية يمكن أن يكون لها تأثير دائم علىفي كل مرة يواجه فيها الطفل تحدياً صعباً، سواءً كان اضطراباً عائلياً أو ضائقة نفسية، يُخلف ذلك آثاراً سلبية متعددة. حتى إن هناك مصطلحاً مُخصصاً لهذه الأنواع من الأحداث السلبية - تجارب الطفولة السلبية (ACEs). باختصار، إنها مواقف قد تكون صادمة يواجهها الأطفال، مثل العنف المنزلي أو الطلاق. إليكم لمحة عامة شاملة عن تجارب الطفولة السلبية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تشمل المواقف التي تُعتبر عادةً تجارب طفولة سلبية ما يلي.كيفية التعامل مع الصدمات النفسية عند الأطفاليعاني طفل من كل ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشرة من تجربة طفولة سلبية واحدة على الأقل، بينما يعاني 14% منهم من تجربتين سلبيتين أو أكثر في الطفولة، وفقاً لبيانات المسح الوطني لصحة الأطفال. وفي ربع الحالات تقريباً، يكون الطلاق أو الانفصال مسؤولاً عن التجارب السلبية في الطفولة.لا تؤكد التجربة السلبية حدوث مشكلة مستقبلية، بل تزيد من خطر إصابة الطفل بمشاكل الصحة النفسية، والإصابات، والسلوكيات الخطرة، والأمراض المعدية أو المزمنة، ونقص الدخل أو الفرص التعليمية. أما فيما يتعلق بالتجربة السلبية في الطفولة، فقد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، والقلق، والانتحار، واضطراب ما بعد الصدمة.. لذلك من الضروري تحديد هذه المشكلات ومعالجتها قبل أن تتفاقم.وباعتباركم أحد الوالدين، يمكنكم القيام بدوركم من خلال توفير منزل مستقر، وضمان فهم أطفالكم للمعايير الاجتماعية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع المشاعر الصعبة عندما تظهر على السطح. لأن للبيئة العائلية أثراً كبيراً على صحة الطفل النفسية.أنت لا تريدين الشعور بالذنب بسبب إهمال أطفالك وعدم تربيتهم بشكل جيد؛ إلا أنك سترغبين في تجنب الإفراط في التربية، التي تضغط قواعدها على الأطفال أيضاً.كيف ذلك؟ إن حماية أطفالك باستمرار ستحد من فرصهم في التعامل مع المواقف العصيبة والناجمة عن القلق عند الأطفال. إضافة إلى أن عدم القدرة على التعامل مع المواقف بشكل صحيح قد يؤدي إلى الإصابة باضطرابات القلق في المستقبل.في بعض الحالات، قد يحدث العكس. وقد يعتاد أطفالك على الحماية والتجاهل في مواقف معينة، فيشعرون باستقلالية أكبر باتباع عكس ما ينصحهم به آباؤهم. على سبيل المثال، قد يؤدي الإفراط في حماية الأطفال من الممنوعات إلى فضول مفرط لديهم، ما قد يؤدي في النهاية إلى إقبالهم على المحظورات.في الوقت نفسه، قد تُضعف التربية بنبرة انتقادية ورافضة ثقة الطفل بنفسه، وتُسبب له القلق أو الاكتئاب. وينطبق الأمر نفسه على الحكم على أطفالك بناءً على صورة أجسادهم أو تقديرهم لذاتهم. فالأطفال لديهم بالفعل ما يكفي من المشاعر للتعامل معها، والتشدد المفرط قد يؤثر على نموهم.بشكل عام، ينقسم الآباء والأمهات إلى أربعة أنماط في التربية. فيما يلي ملخص لكل نمط.هناك قواعد واضحة وعقوبات للطفل عند عدم الالتزام بها، ولكن لا يوجد أي دفء في المعاملة. في هذه البيئة المنظمة، يسود موقفٌ أشبه بـ"إما أنا أو لا أحد". بدون الدعم اللازم، قد لا يشعر الأطفال أبداً بأنهم جيدون بما فيه الكفاية، وقد يُصابون بالاكتئاب عند تربيتهم على يد أمهات أو آباء استبداديين.يضع الآباء معايير واضحة، ويستجيبون لاحتياجات أبنائهم بطريقة ديمقراطية. بدلاً من أن يكونوا أصحاب السلطة، فهم منفتحون على التواصل ويستمعون إلى أبنائهم. النشأة في أسرة ذات سلطوية تُهيء للطفل أساساً متيناً، ومن المرجح أيضاً أن يحافظوا على علاقة قوية مع والديهم حتى سن الرشد.التوقعات منخفضة، والآباء المتساهلون عادةً ما يكونون أكثر تساهلاً، ولديهم قواعد قليلة يجب الالتزام بها. حتى عند خرق القواعد، يميل الآباء المتساهلون إلى تجنب الخلافات. بدون أسس متينة، قد يكون الأطفال الذين يُربون بهذه الطريقة أكثر اندفاعاً وعرضةً للمخاطرة. كما أن مخاطر الاكتئاب عند الأطفال تلعب دوراً في ذلك.أقل الآباء الأربعة تقييداً، غير المبالين، هم ببساطة غير مهتمين، ولا يخصصون وقتاً كافياً لأطفالهم. الآباء غير المبالين عادةً ما يكون تواصلهم أو تفاعلهم مع أطفالهم محدوداً. القواعد لا تهمهم، ولا يفرضون عليهم سوء السلوك. الأطفال في هذه الأسر أكثر عُرضة للمشاكل في علاقاتهم المستقبلية بسبب الانسحاب والخوف من الهجر. قد تكون العلاقات، بشكل عام، مثيرة للقلق بسبب طبيعة تربيتهم.لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتربية، فكل موقف يطرح تحديات مختلفة. بغض النظر عن طريقة الأبوين في التربية، فالأمر ليس لعبة لوم. ففي النهاية، أسلوب التربية ليس المؤشر الوحيد على شخصية الطفل.وقد وجد الباحثون أن التاريخ العائلي للأمراض النفسية والتجارب السلبية الأخرى أدى إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب. كما اكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التكيف والتأمل واللوم - سواء تجاه أنفسهم أو والديهم - كانوا أكثر عُرضة للإصابة بمشاكل الصحة النفسية. بمعنى آخر، حقق الأطفال الذين لم يلوموا أنفسهم أو الآخرين على التجارب السلبية نتائج أفضل.كما هو الحال مع العديد من الأمراض والعلل، تميل اضطرابات الصحة النفسية إلى أن تكون وراثية، ويمكن أن تنتقل من أحد الوالدين إلى الأبناء. ويزداد هذا الخطر أكثر إذا كان كلا الوالدين يعانيان من اضطراب نفسي.ومن المهم معرفة أن مجرد إصابة أحد الوالدين بحالة نفسية لا يعني بالضرورة تأثيرها على أطفالهم. بل يتعلق الأمر بكيفية تأثير الصحة النفسية للوالدين على سلوكهم. يتلقى العديد من المصابين بالقلق أو الاكتئاب أو اضطرابات أخرى العلاج، ويعيشون حياة طويلة وصحية وناجحة.قد يؤثر التعامل مع الاكتئاب كأحد الوالدين، دون قصد، على كيفية تفاعلك مع طفلك. على سبيل المثال، قد لا تكون قادراً على التعبير عن مشاعرك أو بناء علاقة عاطفية، ما قد يؤثر على الرابطة بين الوالد والطفل.قد يؤثر ذلك أيضاً على الجوانب الجسدية لحياة طفلك. فالمعاناة من صعوبة إيجاد الطاقة الكافية لمغادرة المنزل أو التأخر المتكرر عند توصيل طفلك إلى المدرسة أو المواعيد قد يُعرّض مكانته المدرسية للخطر. وفي المقابل، قد تؤدي الصعوبات الأكاديمية إلى مشاعر سلبية غالباً ما ترتبط باضطرابات الصحة النفسية.غالباً ما تكون هذه المواقف مرهقة لكل من الوالدين والطفل، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور العلاقة، ما يؤدي إلى مشاكل التخلي أو الثقة، لذلك على كل والدين الالتزام بالآتي:*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.