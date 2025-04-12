شكرا لقرائتكم خبر عن المكسرات والبذور على الفطار تمنحك الشبع وتمنع زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

المكسرات والبذور من الأطعمة القوية التى توفر العديد من الفوائد الصحية خاصة عند تضمينها في وجبة الإفطار، ، ولعل أهم فائدة لها هى الشعور بالشبع وتجنب الإفراط فى تناول الطعام، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

تناول 28 جرامًا من المكسرات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

أظهرت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة Advances in Nutrition أن تناول 28 جرامًا من المكسرات يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية (بما في ذلك الإصابة بأمراض القلب التاجية والوفيات والرجفان الأذيني والوفيات بالسكتة الدماغية) ووفيات السرطان والوفيات لأي سبب، ووجدت الدراسة أن استهلاك المكسرات كان مرتبطًا عكسيًا أيضًا بالوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعدية والسكري.

المكسرات والبذور غنية بالعناصر الغذائية والطاقة

لعل أحد أهم الأسباب المقنعة لتناول المكسرات والبذور خاصة على وجبة الإفطار هو أنها عالية الكثافة الغذائية والطاقة، حيث إن هذه الأطعمة الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية مع كمية قليلة فقط، وتلبي المتطلبات الغذائية للجسم للعديد من العناصر الغذائية. المكسرات والبذور مليئة بالدهون الصحية، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، والتي توفر مصدرًا ثابتًا للطاقة طوال اليوم، وذلك على عكس الكربوهيدرات المكررة التي تسبب ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، وتساعد الدهون الموجودة في المكسرات والبذور في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، مما يبقيك نشيطًا ومركّزًا.

حيث أن اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، على وجه الخصوص، غنية بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية التي تدعم وظائف المخ وصحة القلب والأوعية الدموية، لذلك فإن بدء يومك بهذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يضمن لك البقاء ممتلئًا لفترة أطول وتجنب انخفاض الطاقة في منتصف اليوم.

مليئة بالبروتين

البروتين هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حاسمًا في نمو العضلات وإصلاح الأنسجة ووظائف الجسم بشكل عام، إن تضمين المكسرات والبذور في وجبة الإفطار يوفر مصدرًا نباتيًا للبروتين الذي يبقيك ممتلئًا، حيث إن اللوز والفول السوداني وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس هي مصادر ممتازة للبروتين، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يعيشون نمط حياة نش، ولقد ثبت أن وجبات الإفطار الغنية بالبروتين تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما يدعم أهداف إدارة الوزن.

تحتوي على ما يكفي من الألياف لدعم الهضم

تعتبر وجبة الإفطار الغنية بالألياف خاصة في رمضان، مفتاحًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتعد المكسرات والبذور من أفضل المصادر الطبيعية للألياف الغذائية، حيث تساعد الألياف على الهضم من خلال تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك، كما تعمل كمضاد حيوي، وتغذي البكتيريا المعوية المفيدة التي تدعم صحة الأمعاء بشكل عام، وتحتوي بذور الشيا وبذور الكتان بشكل خاص على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تشكل قوامًا يشبه الهلام في الجهاز الهضمي، مما يبطئ عملية الهضم ويمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن يساعد تضمين هذه الأطعمة في وجبة الإفطار في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

مصدرًا للعناصر الغذائية الدقيقة

المكسرات والبذور هي أطعمة قوية توفر مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة للصحة العامة، فهي غنية بالمغنيسيوم والزنك والحديد والكالسيوم وفيتامينات ب، التي تلعب دورًا حيويًا في إنتاج الطاقة وصحة العظام ووظيفة المناعة، فعلى سبيل المثال، اللوز وبذور السمسم هي مصادر ممتازة للكالسيوم، الذي يدعم قوة العظام والأسنان، أما بذور اليقطين فهى مليئة بالمغنيسيوم، وهو معدن مهم لوظيفة الأعصاب واسترخاء العضلات.

إذا كان إنقاص الوزن هو خطتك.. فإن المكسرات والبذور ضرورية

إذا كنت تبحث عن الحفاظ على وزنك أو خسارته في رمضان، فإن المكسرات والبذور يمكن أن تكون إضافة قيمة لوجبة الإفطار، حيث يساعد مزجها مع البروتين والدهون الصحية والألياف في التحكم في الجوع وتقليل تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية طوال اليوم، وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يدرجون المكسرات في نظامهم الغذائي يميلون إلى إدارة وزنهم بشكل أفضل مقارنة بمن يتجنبونها، وفي حين أن المكسرات والبذور غنية بالسعرات الحرارية، فإن قدرتها على تعزيز الشبع تعني أنك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام، حيث يمكن أن تبقيك حفنة من المكسرات المختلطة أو ملعقة كبيرة من البذور ممتلئًا وراضيًا لساعات.