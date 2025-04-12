6 أطعمة تعزز الذاكرة واليقظة العقلية

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الحفاظ على يقظة عقلك ونشاطه أمر بالغ الأهمية، لا سيما في عالمنا السريع، وبينما يلعب النوم وممارسة الرياضة والأنشطة الذهنية دورًا هامًا في الحفاظ على اليقظة العقلية، فإن ما تتناوله له أيضًا تأثير عميق على أدائك الإدراكي، وهو ما يوضحه تقرير "Food-ndtv".

فيما يلى.. 6 أطعمة تُعزز نشاط عقلك وتزيد من يقظتك وصفاء ذهنك: البيض

يُعد البيض مصدرًا ممتازًا للكولين، وهو عنصر غذائي أساسي لإنتاج الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي مسئول عن تنظيم المزاج والذاكرة، كما أنه يوفر بروتينًا عالي الجودة، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز طوال اليوم.

بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس، وجميعها ضرورية لصحة الدماغ، حيث يساعد المغنيسيوم على نقل الإشارات العصبية، بينما يدعم الزنك الذاكرة والتعلم، ويساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى الدماغ، حيث أن حفنة من هذه البذور تُحسن الحالة العقلية.

البروكلى

البروكلي غني بمضادات الأكسدة وفيتامين K الضروري لصحة الدماغ، كما أن مستوياته العالية من الكولين تدعم تكوين الذاكرة والوظائف الإدراكية، وتساعد مضادات الأكسدة على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، مما يعزز صفاء الذهن.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الفلافونويدات والكافيين ومضادات الأكسدة التي تُحسن تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُعزز اليقظة والتركيز، ويُوفر الكافيين دفعة طبيعية من الطاقة، بينما تدعم الفلافونويدات الذاكرة والوظائف الإدراكية، لذلك اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو للحصول على أفضل الفوائد.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، الضرورية لصحة الدماغ، وتدعم أحماض أوميجا 3 بنية خلايا الدماغ وتعزز مرونة الأعصاب، وهو أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة، كما أنها تساعد على تنظيم المزاج وتقليل التعب الذهني.

التوت الأزرق

التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة، وخاصةً الفلافونويدات، التي تُحسن التواصل بين خلايا الدماغ، كما يُساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يُحسن الذاكرة، ويُحسن سرعة رد الفعل، ويُحسن التركيز، وتناوله بانتظام يُبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.