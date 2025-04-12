شكرا لقرائتكم خبر عن إجابات أشهر 5 أسئلة عن الإصابة بـ "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر

عدم القدرة علي تناول الطعام وألم يصعب تحمله في المعدة، هذه الأعراض تعتبر من أبرز المشاكل التي يتعرض لها مريض الفتاق في المعدة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي فتاق المعدة من خلال 5 أسئلة.

1. ما هو فتاق جدار المعدة؟

هو بروز جزء من المعدة من خلال فتحة في جدار البطن، ويمكن أن يحدث بسبب ضعف في العضلات أو الضغط المتكرر على البطن.

وهذا يعني أن الفتاق هو حالة طبية تحدث عندما يبرز جزء من الأمعاء أو الأنسجة من خلال منطقة ضعيفة في جدار البطن أو جدار العضلات، قد يكون الفتاق مؤلمًا في بعض الأحيان وقد يسبب مضاعفات إذا لم يتم معالجته.

2. ما هي أعراض فتاق جدار المعدة؟

من الأعراض الشائعة لفتاق المعدة التالي:

- ألم أو انتفاخ في البطن

- حرقة في المعدة

- صعوبة في البلع

- وشعور بالامتلاء بعد الأكل أو عدم القدرة علي تناول الطعام.

3. ما أسباب حدوث فتاق جدار المعدة؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالفتاق، ومنها:

- السمنة

-الحمل

- الإمساك المزمن

- رفع أشياء ثقيلة

-وجود ضعف في عضلات البطن.

4. كيف يتم تشخيص فتاق جدار المعدة؟

يُشخص الطبيب الحالة من خلال الفحص السريري، وقد يطلب أشعة سينية، أو إجراء منظار معدة، أو أشعة مقطعية.

5. ما هي طرق علاج فتاق جدار المعدة؟

في الحالات الخفيفة يمكن السيطرة عليه بالأدوية وتعديل نمط الحياة، أما في الحالات الشديدة فقد يحتاج إلى تدخل جراحي.