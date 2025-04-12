شكرا لقرائتكم خبر عن إجابات أشهر 5 أسئلة عن الإصابة بـ "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسرالسبت، 12 أبريل 2025 03:00 ص
عدم القدرة علي تناول الطعام وألم يصعب تحمله في المعدة، هذه الأعراض تعتبر من أبرز المشاكل التي يتعرض لها مريض الفتاق في المعدة.
ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline" سنتعرف علي فتاق المعدة من خلال 5 أسئلة.
هو بروز جزء من المعدة من خلال فتحة في جدار البطن، ويمكن أن يحدث بسبب ضعف في العضلات أو الضغط المتكرر على البطن.
وهذا يعني أن الفتاق هو حالة طبية تحدث عندما يبرز جزء من الأمعاء أو الأنسجة من خلال منطقة ضعيفة في جدار البطن أو جدار العضلات، قد يكون الفتاق مؤلمًا في بعض الأحيان وقد يسبب مضاعفات إذا لم يتم معالجته.
من الأعراض الشائعة لفتاق المعدة التالي:
- ألم أو انتفاخ في البطن
- حرقة في المعدة
- صعوبة في البلع
- وشعور بالامتلاء بعد الأكل أو عدم القدرة علي تناول الطعام.
هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالفتاق، ومنها:
- السمنة
-الحمل
- الإمساك المزمن
- رفع أشياء ثقيلة
-وجود ضعف في عضلات البطن.
يُشخص الطبيب الحالة من خلال الفحص السريري، وقد يطلب أشعة سينية، أو إجراء منظار معدة، أو أشعة مقطعية.5. ما هي طرق علاج فتاق جدار المعدة؟
في الحالات الخفيفة يمكن السيطرة عليه بالأدوية وتعديل نمط الحياة، أما في الحالات الشديدة فقد يحتاج إلى تدخل جراحي.
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