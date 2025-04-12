شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات فعالة للوقاية من فطريات الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

فطريات الأظافر أحد أهم المشكلات التي تصيب الأصابع والأظافر وتسبب لها الكثير من الأعراض المرضية، وفقا لتقرير نشر في موقع AAD فإن الأظافر عندما تصيبها عدوى فطرية قد يتحول لون الظفر إلى الأبيض على سبيل المثال ويكون سطحه طريا وجافا ومغطى بالبودرة.

أعراض فطريات الأظافر:

قد يعاني المريض أيضا من زيادة سمك الظفر وتحويل اللون إلى الأصفر أو البني، وغالبا ما يكون على جميع الأظافر، يتغير لون الظفر وقوامه عن الطبيعي له في شكل سريع يبدأ الظفر في الارتفاع وزيادة السمك بشكل واضح.

نصائح للوقاية من عدوى الأظافر

اجعل قدميك ويديك دوما نظيفتين وجافتين ولا تتركها مليئة بالمياه دون تجفيفها جيدا.

العناية بالقدمين

الحرص على غسل أصابع القدم جيدا يوميا يمكن رش مسحوق أو بودرة مضادة للفطريات في القدم أو في الحذاء.

تعقيم الأدوات

عقم على الدوام الأدوات التي تستخدمها لأظافرك مثل المقص أو غيرها من الأدوات.

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة الجافة أمر في غاية الأهمية حتى لا تجد الفطريات منفذا للدخول للجلد.

العناية بالأحذية

لا تجعل حذاءك رطبا وغيره على الدوام حتى لا تصاب بالرطوبة وتسحب الفطريات.

العناية بالأظافر

اعتني بصحة أظافرك واجعلها دوما قصيرة فلا تجعلها طويلة تحوي الكثير من الفطريات.

علاج الإصابات

إذا أصبت بإصابات في القدم أو اليدين عالجها فورا مثل القدم الرياضي.

عدم قضم الأظافر.