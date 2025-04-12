شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عندما تشرب الماء الدافئ بعد تناول الطعام؟ والان مع تفاصيل الخبر

شرب الماء مفيد للصحة، ولكن هل صحيحٌ الادعاء بأن شرب الماء الدافئ بعد الوجبات يُساعد على خفض مستوى السكر في الدم ؟.أكد الخبراء أن شرب الماء الدافئ بعد تناول الطعام قد يساعد في عملية الهضم، إلا أنه لا يوجد دليل علمي مباشر على أنه يخفض مستويات السكر في الدم، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

يقول الدكتور شري سريفاستافا ، استشاري أول في الطب الباطني بمستشفى شاردا، جريتر نويدا، يساعد الماء الدافئ على امتصاص العناصر الغذائية ووظائف الدورة الدموية ، مما قد يساعد الجسم على معالجة السكر بشكل أفضل، ولكن تأثيره على ضبط سكر الدم ضئيل على الأرجح مقارنةً بالعوامل الأخرى، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية.

قال الدكتور ناراندر سينجلا، استشاري الطب الباطني الرئيسي في مستشفى سي كي بيرلا، دلهي ، إن إحدى الطرق المحتملة التي يُساعد بها الماء الدافئ في هذه العملية هي تحسين عملية الهضم وإبطاء امتصاص الجلوكوز من الطعام.وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، قد يُحفز الماء الدافئ الجهاز الهضمي، مما يُعزز تحلل العناصر الغذائية بشكل أفضل".

ومع ذلك، فقد أشار سريعا إلى أن شرب الماء الدافئ وحده من غير المرجح أن يخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

يقول الدكتور توشار تايال، استشاري الطب الباطني في مستشفى سي كي بيرلا، جوروجرام: "شرب الماء الدافئ بعد الوجبات مفيد للهضم والحفاظ على رطوبة الجسم، ولكنه ليس طريقة مضمونة لخفض مستوى السكر في الدم. أفضل طريقة للتحكم في مستوى السكر في الدم هي اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع النصائح الطبية".

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الماء الدافئ "قد يزيد قليلاً من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك"، لكن الدكتور تايال أكد أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا له أي تأثير حقيقي على مستويات السكر في الدم.

إن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة منخفضة من السكريات وممارسة النشاط البدني الروتيني أمر ضروري للتحكم الفعال في نسبة السكر في الدم.قال الدكتور سريفاستاف: "مع أن الماء الدافئ قد يكون إضافةً مُهدئةً لنظامك الغذائي، إلا أنه لا ينبغي استخدامه كاستراتيجيةٍ وحيدةٍ لضبط سكر الدم".

وأضاف: "مع أن الماء الدافئ يُساعد على الهضم، إلا أنه لا يُؤثر بشكلٍ كبيرٍ على خفض مستويات سكر الدم بعد الوجبات. تتطلب إدارة سكر الدم بعد الوجبات نهجًا شاملًا، يشمل اتباع نظامٍ غذائي غني بالألياف، والتحكم في كميات الطعام، وممارسة النشاط البدني بانتظام".

قال الدكتور سينجلا إن اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتغيير نمط الحياة ، كلها أمور أساسية للتحكم الفعال في مستوى السكر في الدم.