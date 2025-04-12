شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. هذه التوابل تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالانتفاخ أو التيبس أو التعب أكثر من المعتاد؟ قد يكون الالتهاب المزمن هو السبب، وقد يكون نظامك الغذائي هو الحل الأمثل لتخفيفه، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، وكيفية عملها، وما هي عادات نمط الحياة التي تدعم اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات لتحسين الصحة على المدى الطويل، بحسب موقع تايمز ناو.

ما هو الطعام الذي يساعد على تقليل الالتهاب فى الجسم؟ الكركم

الكركم، من التوابل الغنية بالكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. قد يُساعد تناول الكركم بانتظام على تقليل الالتهابات في الجسم، والحماية من تلف الخلايا، ودعم وظيفة المناعة بشكل عام.

ما هو الالتهاب؟

الالتهاب هو استجابة طبيعية لجسمك للإصابة أو العدوى أو المحفزات الضارة. يساعد الالتهاب الحاد الجسم على الشفاء، ولكن الالتهاب المزمن- والذي يستمر لأسابيع أو أشهر - يرتبط بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والسمنة وحتى الاكتئاب.

الالتهاب المزمن يشبه النار البطيئة الاشتعال داخل الجسم والتي تلحق الضرر بالأنسجة بمرور الوقت.

كيف يساعد الكركم فى علاج الالتهاب

تمت دراسة المركب النشط الرئيسي في الكركم، الكركمين، على نطاق واسع لقدرته على منع الجزيئات الالتهابية مثل السيتوكينات وNF-kB، والتي غالبًا ما ترتفع في الأمراض المزمنة.

وجدت دراسة ونشرت في مجلة Foods أن مكملات الكركمين تقلل بشكل كبير من علامات الالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل ومتلازمة التمثيل الغذائي.

يُعدّل الكركمين الاستجابة الالتهابية على المستوى الخلوي. وهو من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية.

أطعمة أخرى تساعد في مكافحة الالتهابات

بالإضافة إلى الكركم، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي لها خصائص مضادة للالتهابات:

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين والماكريل): غنية بأوميجا 3الأحماض الدهنية، التي تقلل من إنتاج المواد الكيميائية الالتهابية.

الخضراوات الورقية (السبانخ، الكرنب): غنية بالبوليفينول ومضادات الأكسدة.

التوت (التوت الأزرق، الفراولة): غني بالأنثوسيانين، المعروف بقدرته على مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

المكسرات والبذور (الجوز، بذور الكتان): توفر الدهون الصحية والمغنيسيوم، وهو معدن يشارك في السيطرة على الالتهابات.

زيت الزيتون (وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز): عنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي، ويرتبط بانخفاض مستويات البروتين التفاعلي C (علامة على الالتهاب).

الأطعمة التي تزيد من الالتهاب

للسيطرة على الالتهاب، من المهم تقليل أو إزالة بعض الأطعمة المسببة للالتهابات:

الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض والمعجنات)

اللحوم المصنعة (النقانق والهوت دوج)

المشروبات السكرية (المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)

الدهون المتحولة (الموجودة في العديد من الأطعمة المقلية والمعلبة)

الأطعمة عالية المعالجة والمليئة بالسكر ترفع نسبة السكر في الدم وتعزز المسارات الالتهابية في الجسم".

علامات تشير إلى إصابتك بالتهاب مزمن

التعب المتكرر

آلام الجسم أو آلام المفاصل

ضباب الدماغ

مشاكل في الجهاز الهضمي (الانتفاخ والغازات)

مشاكل الجلد (حب الشباب والطفح الجلدي)

زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر

إذا لاحظت العديد من هذه الأعراض بانتظام، فقد يكون من المفيد التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية ومراجعة نظامك الغذائي ونمط حياتك.

كيفية بناء روتين مضاد للالتهابات

أضف الكركم إلى وجباتك الغذائية - امزجه مع الحليب الدافئ أو العصائر.

تناول الكركم مع الفلفل الأسود، فهو يعزز امتصاص الكركمين بنسبة تصل إلى 2000 %.

أعط الأولوية للأطعمة الكاملة والنباتية - املأ نصف طبقك بالخضروات.

تحرك يوميًا - تساعد التمارين المعتدلة على تنظيم المؤشرات الالتهابية.

احصل على نوم جيد وقم بالتحكم في التوتر - قلة النوم والتوتر المزمن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

قد يُؤثر الالتهاب سلبًا على صحتك، لكن الطعام يُعدّ من أفضل وسائل الدفاع. يُعدّ الكركم، بفضل محتواه من الكركمين، حليفًا قويًا مضادًا للالتهابات. اقرنه بنظام غذائي صحي ونمط حياة صحي للسيطرة على التهابات جسمك وتحسين صحتك على المدى الطويل