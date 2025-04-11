شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز جراحة القلب يكشف تفاصيل نجاح أول جراحة لبناء صمام أورطي من خلايا حية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد سند نائب مدير مركز جراحة القلب بجامعة المنصورة والمشرف على الفريق البحثي، تفاصيل جراحة قلب بجامعة المنصورة لإعادة بناء صمامات الأورطي بأنسجة ذاتية لأول مرة في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، أن مركز جراحة القلب في المنصورة حديث منذ خمس سنوات فقط، وينال دعم كبير من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الحالة المرضية لفتاة عمرها 23 عاما وعندها عيب خلقي في القلب.



وأوضح أن الفتاة تعاني من عيب خلقي في صمام الأورطي فهو ذو شرفة واحدة، مما أدى لوجود ضيق شديد في الصمام، ولا تستطيع العيش جيدا، لافتا إلى أنه تم إجراء علمية لاستبدال الصمام الأورطي.



ولفت إلى أنه كان يتم وضع صمام صناعي، بدلا من الطبيعي، ويكون عبارة عن صمام معدني او حيوان، حسب سن المريض والاختيارات، مؤكدا أن التطور الطبيعي استخدام أنسجة وصمامات حيوية تعطي المريض قابلة ليعيش حياته بطبيعية، ولا يستخدم أدوية سيولة وغيرها.



وذكر أن البروفيسور دونالد روس، جراح قلب إنجليزي، ومن أقدم جراحي القلب في العالم، اخترع عملية روس، عام 1962، وهي استخدام الصمام الرئوي الموجود في الصمام الأورطي، ويتم استخدامه مكان الأورطي، فهو مشابه له في شكله، له 3 شرفات، ويقوم بنفس الكفاءة، موضحا أن الحل في الدول الغنية، يستخدموا صمامات بشرية تخرج من أشخاص متوفون، وتكلفتها عالية جدا.



وتابع: "في عملية جديدة تستخدم في الصمام الأورطي، استخدمناها في الصمام الرئوي، وهي للبروفيسور أوزاكي بروشيدور، فهو جراح قلب ياباني اخترعها عام 2007، وحوالى 7 آلاف حالة في اعالم تم إجرائها لها".