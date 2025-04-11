شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما نتذكر الصحة بجوانب واضحة كالنظام الغذائي وممارسة الرياضة وغيرها، ومع ذلك، يكمن وراء كل ذلك مصدر الطاقة الموثوق به في أجسامنا وهو القلب، وبالنسبة للنساء على وجه التحديد، تستحق صحة القلب مزيدًا من الاهتمام، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كان الناس يعتقدون سابقًا أن أمراض القلب تصيب الرجال فقط، لكن الأرقام تُشير إلى عكس ذلك، حيث تقتل أمراض القلب النساء حول العالم أكثر من جميع أنواع السرطان مجتمعة، مما يجعلها السبب الرئيسي للوفاة بين النساء.

وقد لا تظهر على النساء علامات واضحة لأمراض القلب، وفي حين أن ألم الصدر من العلامات المعروفة والشائعة، قد تظهر النساء أعراض أخرى لأمراض القلب مثل الشعور بالتعب، وصعوبة التنفس، أو الشعور بغثيان في المعدة، وقد يُسبب هذا تأخيرًا في تشخيص الأطباء للمشكلة، مما يزيد من خطر إصابة النساء بأمراض القلب دون دراية بها.

أهمية فحوصات القلب

تبرز أهمية فحوصات القلب في أنها تساعد على اكتشاف أمراض القلب، مما يُمكننا من بدء العلاج مبكرًا وتحقيق نتائج أفضل.

فيما يلى.. بعض الفحوصات الشائعة والمهمة للكشف عن أمراض القلب لدى النساء:

فحص ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى أمراض القلب، لذلك فإن مراقبته تساعد على اكتشاف ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فحص مستويات الكوليسترول

قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، حيث يقيس فحص الدم السريع مستويات الكوليسترول ويساعد في تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة.

تخطيط كهربية القلب (ECG أو EKG)

يتتبع تخطيط كهربية القلب الإشارات الكهربائية للقلب ويرصد الأنماط غير الطبيعية، ويقدم هذا الاختبار السريع وغير المؤلم معلومات أساسية حول صحة القلب.

تخطيط صدى القلب

يُنتج تخطيط صدى القلب صورًا مُفصلة للقلب باستخدام الموجات الصوتية، حيث يُساعد هذا على اكتشاف مشاكل مثل الصمامات التالفة، وضعف عضلات القلب، وغيرها من التشوهات الخلقية.

اختبارات الإجهاد

تفحص هذه الاختبارات أداء قلبك أثناء ممارسة التمارين الرياضية، غالبًا على جهاز المشي أو الدراجة، ويمكنها الكشف عن مشاكل قد لا تظهر أثناء الراحة.

تصوير الأوعية التاجية

يتطلب هذا الفحص من الأطباء حقن صبغة تباين في الشرايين التاجية والتقاط صور بالأشعة السينية لرصد الانسدادات، ورغم أنه أكثر تدخلاً، إلا أنه يوفر معلومات مفصلة عن تدفق الدم في القلب.

للفحوصات الدورية لدى الطبيب دور أساسي، فهي تساعد على تحديد عوامل الخطر، وتقدم نصائح حول تعديلات نمط الحياة، وترصد المشاكل، لذلك ينبغي على النساء أيضًا التحدث عن تاريخهن الصحي القلبي وأي أعراض يلاحظنها، حتى لو بدت طفيفة، كما يجب على النساء الاعتناء بصحة قلبهن، ومعرفة المخاطر، واكتشاف علامات أمراض القلب من خلال إعطاء الأولوية لفحوصات القلب، ويمكن للنساء إدارة صحتهن وتقليل آثار أمراض القلب.

وتُمهد الفحوصات الدورية والكشف المبكر الطريق لقلب أكثر صحة وحياة أطول وأكثر نشاطًا، ولقد حان الوقت لوضع صحة القلب في المقام الأول ومساعدة النساء على عيش حياة أفضل.