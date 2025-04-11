شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول هذه المكملات الغذائية قد يؤثر على القلب والان مع تفاصيل الخبر

المكملات الغذائية مصممة لتعزيز الصحة العامة، إلا أن الإفراط فى تناول هذه المكملات قد يضر بصحة قلبك، خاصة عند تناول كميات كبيرة من بعض الفيتامينات والمعادن، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، أو مشاكل أخرى متعلقة بالقلب، لذلك من المهم تناولها باعتدال ويُفضل بعد استشارة الطبيب، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أضرار تناول جرعات زائدة من الفيتامينات والمعادن

رغم أن المكملات الغذائية تهدف إلى تحسين الصحة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يضر بصحة القلب، وقد يؤدي الإفراط في تناول بعض الفيتامينات والمعادن إلى عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، لذلك فالاعتدال هو الأساس.

مكملات الكالسيوم

يمكن أن يؤدي فرطر تناول الكالسيوم، وخاصةً بدون فيتامين د، إلى تراكم اللويحات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لذلك استشر طبيبك دائمًا قبل تناول مكملات الكالسيوم لفترات طويلة أو بجرعات عالية.

الجرعة اليومية الموصى بها.. البالغون (19-50 سنة): 1000 ملج/يوميًا.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

رغم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة للقلب ولكن بكميات معتدلة، فقد يسبب تناول جرعات عالية منها مخاطر مثل النزيف وعدم انتظام ضربات القلب، لذلك يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها لضمان الاتفادة منها بشكل آمن.

الجرعة اليومية الموصى بها.. 250-500 ملج/يوميًا من حمض إيكوسابنتينويك وحمض دوكوساهيكسانويك مجتمعين لصحة القلب بشكل عام.

مكملات الحديد

ارتفاع مستويات الحديد قد يُؤكسد الكوليسترول، مما يُساهم في تكون اللويحات في الشرايين، وقد يُؤدي ارتفاع نسبة الحديد إلى ارتفاع ضغط الدم وتلف أنسجة القلب، خاصةً لدى الأشخاص الذين لا يُعانون من نقص الحديد.

الجرعة اليومية الموصى بها من الحديد للرجال.. 8 ملج/يوميًا

النساء (19-50).. 18 ملج/يوميًا

النساء الحوامل.. 27 ملج/يوميًا

مكملات الطاقة (مثل تلك التي تحتوي على الكافيين)

الإفراط في استخدام مُنشطات أو مكملات الطاقة قد يُسبب زيادة في معدل ضربات القلب، بجانب أعراض مثل الخفقان وارتفاع ضغط الدم، كما قد يُرهق الاستخدام طويل الأمد لهذه المكملات، عضلة القلب ويزيد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

الحد الموصى به.. ما يصل إلى 400 ملج/يوميًا (ما يعادل 4 أكواب من القهوة تقريبًا).

فيتامين E

تناول جرعات عالية من فيتامين E قد يزيد من خطر النزيف نظرًا لخصائصه المُميعة للدم، كما ربطته بعض الدراسات بارتفاع طفيف في خطر الإصابة بقصور القلب، مما يُشدد على ضرورة توخي الحذر عند استخدامه.

الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين.. 15 ملج/يوميًا (22.4 وحدة دولية من الشكل الطبيعي، أو 33.3 وحدة دولية من الشكل الاصطناعي).

علامات أمراض القلب

تختلف أعراض أمراض القلب، ولكن الأعراض الشائعة تشمل الشعور بألم وانزعاج في الصدر، ويُوصف غالبًا بالضغط أو الضيق أو الثقل، ويُعد ضيق التنفس أثناء القيام بأى نشاط أو الراحة علامة تحذيرية أخرى، وقد تشعر أيضًا بإرهاق أو دوخة أو خفة في الرأس، ويعاني بعض الأشخاص من ألم في الرقبة أو الفك أو الكتف أو الذراعين، وخاصةً الذراع الأيسر، وقد يشير تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين إلى ضعف الدورة الدموية أو قصور القلب، كما لا ينبغي تجاهل عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان، وقد تكون الأعراض لدى النساء أكثر وضوحًا، مثل الغثيان أو عسر الهضم، وفي حال ظهور هذه العلامات، فإن الرعاية الطبية الفورية ضرورية للوقاية من المضاعفات الخطيرة.