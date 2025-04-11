شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لمرض باركنسون "الشلل الرعاش".. ما أعراضه وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

فى يومه العالمى يأتى مرض باركنسون أو الشلل الرعاش للتأكيد على أهمية التوعية به، هذا الاضطراب العصبى المزمن يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، مما يجعل حياتهم اليومية أكثر تعقيدًا، يتميز المرض بفقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، مما يؤدى إلى ظهور أعراض حركية مثل الرعشة والتصلب العضلى، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعى والدعم.

ما مرض باركنسون؟

مرض باركنسون وفقًا لتقرير نشره فى موقع كليفلاند كلينك الطبى هو حالة طبية يتدهور فيها الدماغ تدريجيًا، مما يجعل الحركة والتوازن والعضلات تتأثر بشكل كبير، مرض باركنسون غالبًا ما يرتبط بالعمر وغالبًا ما يصيب الأشخاص خاصة الذكور بعد سن الستين، ولكن فى بعض الحالات النادرة جدًا يمكن أن يصيب الأشخاص فى عمر العشرين.

أعراض مرض باركنسون

مرض باركنسون مرض شائع بشكل عام ويحتل المرتبة الثانية بين أمراض الدماغ المرتبطة بالعمر، كما أنه يعتبر أكثر أمراض الدماغ الحركية شيوعًا وانتشارًا، وأعراض مرض باركنسون تختلف وتتشعب، ولكن أكثرها شيوعًا هو عدم القدرة على التحكم في العضلات..

- بطء الحركة وضعف في العضلات شديد.

- مشاكل في التحكم بالعضلات ولا يوجد فقدان فعلي للقوة.

- ارتعاش العضلات أثناء الراحة وهو ارتعاش ظاهر ويحدث في حوالي 80% من حالات المرض.

- الصلابة أو التصلب أو التيبس من الأعراض الشائعة وهو تصلب ثابت في جزء من الجسم لا يمكن تحريكه.

- المشي بطريقة غير مستقرة أو تباطؤ في الحركة أو تيبس أو انحناء.

- عدم القدرة على التحكم في العضلات وبالتالي الكتابة بشكل غير سليم.

- صعوبات أو عسر في البلع يحدث عند الضعف في عضلات الحلق وعدم القدرة على التحكم.

- سيلان في اللعاب وعدم القدرة على السيطرة على عضلات الوجه.

- تغيرات في عضلات الوجه بشكل يشبه القناع.

- انخفاض ضغط الدم.

- الإمساك.

- فقدان حاسة الشم لدى البعض.

- الاكتئاب واضطرابات النوم الحادة مثل اضطراب حركة الطرف وتململ الساقين واضطراب حركة العين.

- صعوبات في التركيز والتفكير.

علاج مرض باركنسون

علاج مرض باركنسون له الكثير من الخطوات وفقًا لطبيعة الحالة..

- فمن أساليب العلاج الأساسية استخدام الأدوية والعلاجات الخاصة لعلاج هذه الحالة، مثل الأدوية التي تحتوي على الدوبامين لتحفيز الدماغ، وكذلك الأدوية المحفزة للدوبامين وتشبه تأثيره قناة العصبي هام تحفز خلايا.

- بعض الخيارات الثانوية مثل الجراحة لزرع جهاز يوصل تيار كهربائي خفيف إلى جزء من الدماغ.

- هناك بعض العلاجات التي تعتمد بشكل كبير على التحفيز العميق للدماغ وهو خيار متاح في المراحل المتأخرة من المرض.

- أما عن العلاجات التجريبية التي لا زالت في طور التجربة تنقسم إلى زراعة الخلايا الجذعية للخلايا العصبية.

- علاجات لإصلاح الخلايا العصبية لتكوين خلايا عصبية جديدة.

- العلاجات الجينية والموجهة.