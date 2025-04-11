شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية هترطب عليك من غير ما ترفع مستويات السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع حافظ على انتعاشك ونشاطك مع هذه المشروبات المهدئة الخالية من السكر، التي لا تحافظ على ترطيب جسمك فحسب، بل تساعد أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذه المشروبات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، فهي تدعم الهضم، وتعزز عملية الأيض "التمثيل الغذائي"، وتكبح الشهية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. مشروبات صحية تساعد على الترطيب دون أن تسبب ارتفاعًا في مستويات السكر بالدم:

ماء الليمون والنعناع للتخلص من السموم

إن الجمع بين شرائح الليمون الطازجة وأوراق النعناع مع الماء البارد طريقة رائعة للحفاظ على ترطيب جسمك، حيث يدعم هذا المشروب الهضم، ويزيد معدل التمثيل الغذائي، ولا يحتوي على سكر مضاف، مما يجعله مشروبًا منعشًا مثاليًا مع الطقس الحار دون أن يضر بمرضى السكر.

ماء جوز الهند مع بذور الشيا

يحتوى ماء جوز الهند على نسبة منخفضة من السكر ونسبة عالية من الإلكتروليتات بطبيعته وبالتالي فهو مشروب مرطب ممتاز، وتوفر بذور الشيا المضافة محتوى متزايدًا من الألياف، مما يبطئ امتصاص الجلوكوز، ويمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم ويجعلك نشيطًا خلال الأيام الحارة.

اللبن الرائب

اللبن الرائب هو مشروب بروبيوتيك كلاسيكي يحتوي على الكثير من الكالسيوم ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي، ونظرًا لأن لديه تأثير مبرد طبيعي ولا يحتوي على سكر مضاف، فإن مشروب اللبن الرائب بالتوابل أو العادي هو خيار مناسب لمرضى السكر دون أن يرفع مستويات السكر لديهم.

عصير المانجو الخام

يُعد مشروب المانجو الخام مفيدًا لمرضى السكري ويمكنهم الاستمتاع بتأثيره المنعش عن طريق استبدال السكر بالستيفيا أو شربه بدون سكر، حيث إنه غنى بمحتواه من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، يساعد على تبريد وترطيب الجسم ويعزز الهضم الصحى.

الشاى الأخضر البارد

الشاى الأخضر البارد مع عصرة من الليمون وبعض أوراق النعناع الطازجة هو مشروب منعش يزيد من عملية التمثيل الغذائي في الأيام الحارة، فهو غني بمضادات الأكسدة والكيتشين، ويحافظ على توازن السكر في الدم ويوفر بديلاً صحيًا للمشروبات المحملة بالسكر.

مشروب الخيار مع النعناع

مزيج منعش من الخيار والنعناع وعصرة من الليمون يجعله مشروبًا مرطبًا صحيًا في الطقس الحار، كما أنه يتميز بانخفاض سعراته الحرارية وغناه بمضادات الأكسدة، وهو خيار ممتاز لمرضى السكر للشعور بالاسترخاء والانتعاش دون قلق من ارتفاع سكر الدم.

مشروب البطيخ والريحان

يعتبر مزج قطع من البطيخ مع أوراق الريحان الطازجة مشروبًا طبيعيًا حلوًا المذاق ومرطبًا، وذلك بفضل محتواه العالي من الماء ومؤشره الجلايسيمي المنخفض، ويُمكن تناوله بكميات معتدلة، مما يجعله مشروبًا مرطبًا دون زيادة في مستويات السكر.

ديتوكس الأعشاب

تناول الماء المنقوع "ديتوكس" مع القرفة أو الريحان أو بذور الحلبة لتحصل على مشروب صحى ومرطب خالى من السكر ويتمتع بنكهة طبيعية، حيث تحافظ هذه الأعشاب على مستويات السكر فى الدم، مع الحفاظ على ترطيب جسمك وانتعاشه طوال اليوم.

الصبار مع عصير الليمون

يُعرف الصبار بقدرته على ضبط مستويات سكر الدم ومضاد للالتهابات، فقط امزج عصير الصبار مع الماء والليمون للحصول على مشروب صحي ومنعش يعزز مناعتك دون ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.