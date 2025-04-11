شكرا لقرائتكم خبر عن علامة خطر.. متى يمتد ألم جرثومة المعدة لـ أسفل الظهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة، ويمكن أن تسبب تقرحات والتهابات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تؤدي العدوى إلى الإصابة بسرطان المعدة في حالة عدم العلاج.

ووفقا لموقع "healthline" فجرثومة المعدة (هيليكوباكتر بيلوري) يمكن أن تسبب ألمًا في البطن، وعادةً ما يكون هذا الألم في الجزء العلوي من البطن، لكنه أحيانًا قد يمتد أو يُشعّ إلى أسفل البطن أو حتى إلى الظهر، خاصةً إذا كانت الجرثومة سببت قرحة في المعدة أو الاثني عشر.

الأعراض المحتملة لجرثومة المعدة هي:

ألم أو حرقة في المعدة

الانتفاخ

الغثيان

التجشؤ المتكرر

فقدان الشهية

أحيانًا ألم في الظهر إذا كانت القرحة عميقة

وأكد التقرير، أنه في حالة إذا كان الألم مركزًا في أسفل البطن والظهر بشكل مستمر أو شديد، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لأن هناك أسبابًا أخرى محتملة مثل مشاكل القولون، التهابات المسالك البولية، أو أمراض نسائية عند النساء.

علاج جرثومة المعدة

يتم علاج جرثومة المعدة عادة بمزيج من المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون.

خطوات الوقاية بعد علاج جرثومة المعدة

يمكنك حماية نفسك من الإصابة بعدوى جرثومة المعدة بنفس الطرق التي تحمي بها الجراثيم الأخرى:

اغسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

علم أطفالك أن يفعلوا الشيء نفسه.

تجنب تناول الطعام أو شرب الماء غير النظيف.

لا تأكل أي شيء غير مطبوخ جيدا.

تجنب الطعام الذي يقدمه الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم.

