8 مشروبات تقلل دهون الكبد بشكل طبيعي في أسبوعين

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يمكن أيضًا علاج الكبد الدهني باتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين، حيث تساعد هذه المشروبات الطبيعية على تنظيف الكبد، وتخفيف الالتهابات، وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يحافظ على صحة الكبد بشكل عام، ويشجع على فقدان الدهون في غضون أسبوعين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الوظائف الرئيسية للكبد

يعتبر الكبد عضو قوى يؤدى أكثر من 500 وظيفة أساسية، حيث تشمل أدواره الرئيسية تصفية السموم من الدم، وإنتاج العصارة الصفراوية للهضم، وتخزين الفيتامينات والمعادن، كما يُساعد على استقلاب الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، كما يُنظم الكبد مستويات السكر في الدم، ويُنظم مستويات الكوليسترول، ويُعالج تأثير الأدوية، كما يدعم وظائف المناعة عن طريق إزالة البكتيريا وخلايا الدم الحمراء القديمة، بالإضافة إلى ذلك، يُنتج بروتينات مهمة مثل الألبومين وعوامل التخثر التي تُحافظ على صحة الدم، حيث يُعد الكبد السليم ضروريًا للهضم، ويدعم إزالة السموم، ويعمل على تحقيق التوازن الأيضي، مما يجعله أحد أهم أعضاء الجسم.

فيما يلى.. 8 مشروبات تُقلل دهون الكبد بشكل طبيعي في أسبوعين:

عصير الرمان

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الكبد. كما يُحسّن وظائف الكبد من خلال تحسين استقلاب الدهون، مما يُساعد على تقليل دهون الكبد، ويعزز صحة الكبد بشكل عام.

مشروب الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب قوي معروف بقدرته على هضم الدهون وتحسين عملية الأيض، وقد يساعد تناول مشروب الزنجبيل بانتظام على تقليل دهون الكبد، وتخفيف الالتهابات، وتعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، كما يدعم هذا العلاج الطبيعي عملية إزالة السموم من الجسم مما يجعله إضافة مفيدة لروتينك اليومي.

الشاى الأخضر

الشاى الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، وهو يُحسن وظائف الكبد ويُقلل من تراكم الدهون، حيث أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا يعزز عملية الأيض وتنقية الكبد، مما يُسهل فقدان الدهون بشكل طبيعي.

عصير الصبار

يُخفف الصبار الالتهابات ويُعالج الكبد، وتُساعد إنزيماته على الهضم وحرق الدهون، كما يُساعد تناوله بانتظام على إزالة السموم ببطء، ويُعيق تطور مرض الكبد الدهني مع مرور الوقت.

القهوة السوداء غير محلاة

تشير الأبحاث إلى أن القهوة السوداء تُقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني عن طريق خفض مستويات إنزيمات الكبد وزيادة أكسدة الدهون، كما يُنصح بتناولها باعتدال، مما يُساعد في الحفاظ على صحة الكبد ويُعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون.

حليب الكركم

يعتبر الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم، مادة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وعند مزجه مع الحليب الدافئ، كما يدعم تجديد خلايا الكبد ويزيل الدهون منه عن طريق تثبيط الإجهاد التأكسدي والحفاظ على مستويات الدهون في الجسم بشكل طبيعي.

عصير البنجر

عصير البنجر غني بالنترات ومضادات الأكسدة مثل البيتالين، وهو يزيد تدفق الدم ويقلل الإجهاد التأكسدي على الكبد، كما يساعد على التخلص من السموم ودعم عملية التمثيل الغذائي للدهون، مما يعزز صحة الكبد.

ماء الليمون

يُنشط ماء الليمون إنزيمات الكبد الطبيعية، ويُعزز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يُسهل الهضم واستقلاب الدهون، وعند تناوله صباحًا يُساعد على إزالة السموم من الجسم ويُنشط خلايا الكبد.