شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يكون التوتر صحيا.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن التوتر، خاصة التوتر المزمن الذى يستمر لفترات طويلة، لديه العديد من التأثيرات السلبية على الصحة الجسدية والنفسية، وهو ما يستدعى تعلم كيفية التعامل مع مشاعر التوتر وإدارتها.

ويعتبر التوتر بمثابة استجابة وقائية للجسم عند التعرض لموقف صعب، لكن الأمر المفاجئ هو وجود بعض الحالات التي يكون فيها التوتر أمرا مفيدا للصحة بشكل عام .وهو ما يطلق عليه الإجهاد الجيد أو الضغط النفسى الإيجابى.

ما هو الضغط النفسى الإيجابى؟

وفقا لموقع "Health"، يعد الضغط النفسي الإيجابي بمثابة استجابة إيجابية تتضمن مستويات مثالية من التحفيز، وفقًا لتعريف الجمعية الأمريكية لعلم النفس، بمعنى آخر، هو الضغط النفسي الذي قد ينشأ عن القيام بأمر شاق ولكنه ممتع.

ويوجد عدد من الأنشطة أو الفعاليات التي قد تسبب ضغطًا نفسيًا إيجابيًا، مثل:

تأسيس عائلة

الاستعداد لوظيفة جديدة

المشاركة في حدث رياضي

التقاعد عن العمل

وينشأ التوتر الإيجابي نتيجة لتوقع أمر مثير، ويمكن أن يسفر عن تحقيق نتائج أفضل، وبشكل يفيد الصحة النفسية والجسدية، على عكس الضيق الذى ينتج عن التوتر السلبى.

كيف يمكن أن يكون التوتر إيجابيا؟

يوجد عدد من النقاط التي يمكن أن يحققها التوتر الإيجابى، مثل:



تعزيز قوة الدماغ

تحفز مسببات التوتر الخفيفة إنتاج مواد كيميائية في الدماغ تسمى "النيوروتروفينات"، والتي تقوي الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ، وقد تكون هذه هي الآلية الرئيسية التي تساعد بها التمارين الرياضية، وهي مسبب للتوتر الجسدي، على تعزيز الإنتاجية والتركيز.

رفع المناعة على المدى القصير

عندما يستجيب الجسم للتوتر، فإنه يهيئ نفسه لاحتمال الإصابة أو العدوى، مما يساهم فى إنتاج المزيد من الإنترلوكينات، وهي مواد كيميائية تساعد على تنظيم الجهاز المناعي ، الأمر الذى يوفر دفعة دفاعية مؤقتة على الأقل، وقد يوفر التعرض للتوتر قصير المدى، حماية تعتمد على المناعة إذا أصيب الشخص بجروح أو عدوى.

يجعلك أكثر مرونة

تعلم كيفية التعامل مع المواقف العصيبة يسهل التعامل مع المواقف المستقبلية، حيث إن التعرض المتكرر للأحداث المرهقة يمنح الفرصة لتطوير شعور بالسيطرة الجسدية والنفسية، وبالتالي عدم الإستسلام السريع عند التعرض لموقف عصيب.

التحفيزعلى النجاح

قد يكون التوتر هو ما تحتاجه لإنجاز مهامك في العمل، وذلك بالنظر إلى المواقف العصيبة باعتبارها تحديًا يمكنك مواجهته بدلاً من النظر إليها باعتبارها عقبة كبيرة لا يمكن تجاوزها.