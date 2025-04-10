شكرا لقرائتكم خبر عن فضفض وفك عن نفسك.. كبت التعبير عن المشاعر يعرضك لـ 5 مشكلات صحية والان مع تفاصيل الخبر

يصعب التعبير عن المشاعر السلبية لدى البعض، مما يزيد من الشعور بالضغوط النفسية، والألم النفسي، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن كبت المشاعر وعدم التعبير عن المشاعر السلبية يعد من أبرز الأسباب المؤدية لمشاكل صحية كثيرة.



وحول ذلك تحدث الخليج 365 مع الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني، والذي أكد أن كبت المشاعر وعدم القدرة على البوح بما تشعر وتمر به، يعد من الأمور المسببة للإصابة ببعض الأمراض، ومنها:

1. ارتفاع ضغط الدم

عندما تكبت الغضب أو التوتر، يظل الجسم في حالة استنفار، وهذا يتسبب في التعرض لرفع ضغط الدم بشكل مزمن ناتج عن التوتر.

2. ضعف المناعة

المشاعر المكبوتة ترفع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر)، وهذا يتسبب في ضعف مناعة الجسم ويزيد من تعرضه للعدوى والأمراض.

3. مشاكل في الجهاز الهضمي

التوتر العاطفي مرتبط بقرحة المعدة، والقولون العصبي، وعسر الهضم، وحتى فقدان الشهية، ولذا فالحالة النفسية السيئة تزيد من فرص حدوث مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي.

4. الصداع وآلام في الجسم وعضلاته

كبت المشاعر يسبب توترا عضليا مستمرا، خاصة في الرقبة والظهر، ويؤدي لصداع أو حتى ألم مزمن.

5. مشاكل في القلب

القلق والغضب المكبوتان يرفعان خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا استمر لفترات طويلة.

وحث استشاري الطب النفسي، على التعبير عن المشاعر وأن هذا ليس معناه الضعف، بل هو نوع من القوة والوقاية لنفسك وجسمك من الأمراض.

