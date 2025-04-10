شكرا لقرائتكم خبر عن هل وقت الاستحمام اليومى يؤثر على نسبة فيتامين د بالجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يجب عليك دائمًا التحقق من الادعاءات الصحية التي تجدها على الإنترنت من قِبل خبراء قبل أن تقرر اعتمادها في روتينكِ اليومي، ومن هذه الادعاءات التي صادفناها مؤخرًا ما قاله أحد المؤثرين في مجال الصحة بعد الولادة، والذي لم يُكشف عن اسمه، والذي ادّعى أن وقت النهار، وزاوية الشمس ، ووقت الاستحمام، كلها عوامل تؤثر على كمية فيتامين د التي يمتصها جسمكِ، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

وفقاً لها، ينبغي التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-30دقيقة.

*عرّضوا أفخاذكم وبطنكم لأشعة الشمس. وقالت إن الذراعين والساقين لا تكفيان.

*تناولوا أطعمة غنية بفيتامين د (السلمون، صفار البيض، منتجات الألبان المدعمة، والفطر).

*تناولوا مكملات غذائية عالية الجودة عند الحاجة - خاصةً إذا كنتم مرضعين.

*لا تستحموا مباشرةً بعد التعرض لأشعة الشمس ؛ انتظروا ساعة (يحتاج جلدكم إلى وقت لامتصاصه!).

هل هناك أي حقيقة في هذا الادعاء؟

يعد التعرض اليومي لأشعة الشمس أمرًا ضروريًا للحصول على ما يكفي من فيتامين د، ومع ذلك، هناك اعتقاد شائع بأن الاستحمام مباشرة بعد التعرض لأشعة الشمس ليس فكرة جيدة.



سواء استحممت فورًا أو بعد ساعة، فلن يغير ذلك كمية فيتامين د التي ينتجها جسمك بعد التعرض لأشعة الشمس، لأن هذه العملية تحدث داخليًا.



يخشى الكثيرون من أن الاستحمام بعد التعرض لأشعة الشمس قد يُزيل فيتامين د، لكن هذا غير صحيح، فُصنع فيتامين د في الجلد عندما تتفاعل أشعة UVB مع الكوليسترول في خلايا الجلد، فتحدث هذه العملية داخليًا، وليس على سطح الجلد.



وقد يعتقد البعض أن غسل الجلد قد يُزيل فيتامين د قبل امتصاصه، لكن الدراسات أكدت أنه بمجرد إنتاج فيتامين د في الطبقات العميقة من الجلد، لا يُزال بسهولة بالماء أو الصابون.

لذا، لا بأس بالاستحمام بعد تعريض الجلد لأشعة الشمس، لا داعي للتوتر، فالجسم يُنظّم إنتاج فيتامين د طبيعيًا، والاستحمام، سواءً كان فورًا أو لاحقًا، لا يؤثر عليه.

وبدلاً من ذلك، فإن التركيز على التعرض الآمن لأشعة الشمس وترطيب البشرة هو أكثر أهمية للصحة العامة.