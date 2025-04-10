شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. إزاي نحمي أطفالنا من النزلات المعوية وأدوار البرد والان مع تفاصيل الخبر

تقلبات الطقس، بين يوم حر وآخر برد، يتسبب في تعرض أطفالنا للإصابة بنزلات البرد أو المعوية، ويزداد الأمر في حالة دخول الفصول المتقلبة مثل الربيع.



وأكد الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في قصر العيني، أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالنزلات المعوية وأدوار البرد في فترات تقلبات الطقس، لافتا أن هناك بعض الخطوات بسيطة تساهم في حمايتهم، ومنها:



طرق الحماية من نزلات البرد:1. الملابس المناسبة للجو

اجعلى الطفل يرتدى طبقات خفيفة وسهلة الخلع عشان يسهل التعديل حسب الجو، وركزي على تغطية الصدر، الأذن، والرقبة.

2. غسل اليدين بانتظام

أهم وسيلة لمنع انتقال الفيروسات. علمي الطفل يغسل يديه قبل الأكل وبعد الحمام أو اللعب.

3. تجنب الأماكن المزدحمة أو المغلقة

لأن هذا يزيد فرص العدوى.

4. تقوية المناعة بالأكل الصحي

خضار، فواكه، زبادي، شوربة، وعصاير طبيعية غنية بفيتامين سي (زي البرتقال والجوافة).

5. النوم الجيد

النوم الكافي يقوي المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى.

6. التهوية الجيدة في البيت

افتحي الشباك شوية يوميًا لتجديد الهواء وقت ما يكون الجو معتدل.

طرق الحماية من النزلات المعوية:1. النظافة الشخصية

غسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، وتعقيم ألعاب الأطفال بشكل دوري.

2. تجنب الأكل المكشوف أو غير المطبوخ جيدًا

خصوصًا أثناء الخروج، لأن الأطعمة الملوثة من أشهر أسباب النزلات المعوية.

3. شرب مياه نظيفة فقط

لو فيه شك في نوعية المياه، الأفضل استخدام مياه معدنية أو مغلية.

4. عدم مشاركة الأدوات الشخصية

مثل الملاعق، والأكواب، أو المناديل، خصوصًا مع أطفال آخرين.

5. الرضاعة الطبيعية للرضع

تقوي مناعة الطفل ضد كثير من العدوى.

في حالة الإصابة..

وفي حالة تعرض الطفل للإصابة، أوضح استشاري طب الأطفال ضرورة اتباع التالي، ومنها:

متابعة درجة حرارة الطفل.

تعويض السوائل لو حصل قيء أو إسهال.

الرجوع للطبيب لو استمرت الأعراض أو زادت.

