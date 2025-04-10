شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية للوقاية من الجفاف وضربة الشمس عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاعات في درجات الحرارة، تزداد معها احتمالية الإصابة بضربات الشمس نتيجة التعرق والجفاف.

ووفقا لموقع " onlymyhealth"، عند تعرض الأطفال لأشعة الشمس خلال درجات الحرارة المرتفعة، ترتفع درجة حرارة أجسامهم بصورة كبيرة، ويعانون من الدوخة والغثيان والارتباك والنوبات والصداع وتشنجات العضلات وأحيانا فقدان الوعي، يمكن للآباء حماية أطفالهم من الحرارة بالحفاظ على ترطيب أجسامهم واتباع نظام غذائي متوازن لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة أجسامهم.

خطوات للوقاية من ضربات الشمس والجفاف حافظ على رطوبة الأطفال

ينبغي على الآباء تشجيع أطفالهم على شرب كميات كبيرة من الماء حتى لو لم يشعروا بالعطش، فالماء له دور كبير في إنقاذ الأرواح من الجفاف، إذ يفقد الأطفال خلال الصيف نصف كمية الماء في أجسامهم عن طريق التعرق، تشمل السوائل المرطبة الأخرى، ماء جوز الهند وعصائر الفاكهة الطازجة، مشروبات الإلكتروليت كما أنها مفيدة جدًا في تعزيز مستويات طاقة الأطفال خلال الحر، وعلى الجانب الآخر يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكريات، لأن تناولها يزيد من احتمالية الإصابة بالجفاف.

ارتداء الأطفال ملابس خفيفة

ينبغي على الآباء أن يلبسوا أطفالهم ملابس قطنية خفيفة الوزن وفضفاضة لأنها لا تسمح للعرق بالتبخر فحسب، بل تحافظ أيضًا على برودة أجسامهم من خلال حمايتهم من درجات الحرارة المرتفعة.

جدولة الأنشطة الخارجية للأطفال

ينبغي على الآباء عدم السماح لأطفالهم باللعب في الخارج، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا، يُعدّ المساء في الصيف الوقت الأمثل لممارسة الأنشطة الخارجية، وحتى لو كانوا يلعبون مساءً أو خلال ساعات الذروة، فعليهم أخذ فترات راحة في أماكن مظللة بين الحين والآخر، لأن ذلك يساعدهم على تبريد درجة حرارة أجسامهم، ويُخفف من التعرق، كما يُمكن استخدام المناشف المبللة لتبريد درجة حرارة الجسم إذا كانوا غارقين في العرق.

استخدام واقي الشمس بانتظام

ينبغي على الآباء التأكد من أنهم استخدموا واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس 30قبل أن يمارس أطفالهم أنشطة خارجية، يُوفّر استخدام واقي الشمس الحماية من حروق الشمس، لأنها السبب الرئيسي لضربات الشمس لدى الأطفال.

نظام غذائي متوازن ومناسب

للأطعمة دورٌ كبيرٌ في ترطيب الجسم، يمكن للآباء الحفاظ على صحة أطفالهم في الصيف بتناول البطيخ، والخيار، والحمضيات، والتوت، والعنب، والرمان، والكيوي، والزبادي، والليمون، واللبن الرائب، والبصل، والطماطم، والخضراوات الورقية لتقوية جهاز المناعة، كما يمكن للآباء إبعاد أطفالهم عن المشروبات السكرية المنكهة المتوفرة في الأسواق من خلال إعداد عصائر فواكه منزلية الصنع ومغذية.

التعرف على العلامات المثيرة للقلق

ينبغي على الآباء مراقبة درجة حرارة أطفالهم بانتظام، لأن أول علامة على إصابة الطفل بضربة شمس هي الارتفاع المفاجئ في درجة حرارة الجسم، والتي عادةً ما تتجاوز 103 درجات فهرنهايت، وتشمل الأعراض الأخرى التعرق المفرط، وسرعة التنفس، وتسارع ضربات القلب، والدوار، والانفعال، والإغماء.