شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين بسيط أثناء الجلوس يُخفض مستويات السكر في الدم على الفور والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناول الطعام، من الشائع ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصةً عند تناول الكربوهيدرات التي يحولها الجسم إلى جلوكوز للحصول على الطاقة، ومع ذلك، قد تكون هذه الارتفاعات أكبر وتستمر لفترة أطول لدى مرضى السكر أو المعرضين لخطر الإصابة به، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية، وبينما يُنصح بالحركة والمشي البسيط بعد الوجبة لتقليل ارتفاعات مستويات السكر في الدم، فإن حركة بسيطة للساق أثناء الجلوس يُمكن أن تُقللها أيضًا بنسبة 52%، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أفضل طريقة لممارسة الرياضة أثناء الجلوس خاصة في العمل

وكشفت إحدى الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة يُفاقم اضطرابات مستويات السكر في الدم خاصة بعد تناول الوجبات، ويمكن لرفع الساق أن يُقلل من هذه الارتفاعات من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة إمدادات الدم للأطراف المتحركة، وبالتالي، فإن هذا النوع من حركة الساق أثناء الجلوس لفترات طويلة قد يُعزز التحكم في مستويات السكر في الدم خاصة بعد الوجبات، ويُعد رفع الساق تمرينًا بسيطًا ومنخفض الشدة يُحسن تدفق الدم للأطراف، ويمكن استخدامه لتحسين التحكم في الجلوكوز بعد الوجبة لدى مرضى السكري والسمنة الذين يجلسون لفترات طويلة.

غالبًا ما تتضرر أعصاب الساقين والقدمين بسبب اعتلال الأعصاب السكرى، ويمكن أن يسبب اعتلال الأعصاب السكري انزعاجًا وتنميلًا في اليدين والقدمين والساقين، حسب الأعصاب المصابة، وعضلة الساق من أسفل مفيدة بشكل خاص في حرق سكر الدم، ويمكنك المساعدة في خفض مستويات الأنسولين وسكر الدم باستخدام هذه العضلة في تمارين رفع الساق أثناء الجلوس.

ورفع عضلات الساق أثناء الجلوس واستخدام عضلة الساق يحرق سكر الدم بشكل أكثر فعالية، فهو لا يخفض سكر الدم بعد الأكل بنسبة 52% فحسب، بل يُحسن أيضًا الدورة الدموية ويقي من الجلطات الدموية الخطيرة التي قد تُهدد الحياة نتيجة الجلوس لفترات طويلة.

كيفية رفع الساق أثناء الجلوس؟

ضع قدميك بشكل مسطح على الأرض أثناء الجلوس، واضغط على مقدمة القدم مع إبقاء أصابع قدميك على الأرض، ثم ارفع كعبيك إلى أقصى ارتفاع لهما ثم أنزلهما، وكرر هذه الحركة حوالي 50 مرة كل دقيقة، بما أنه يمكن القيام بها لفترات طويلة دون الشعور بالتعب، استمر في التمرين حسب قدرتك، حتى لفترات قصيرة.

فيما يلى.. نصائح بسيطة للسيطرة على ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات:

تقليل الحميات الغذائية عالية الكربوهيدرات: يمكن تجنب الارتفاعات السريعة في سكر الدم عن طريق اختيار أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض.

التحكم في كمية الطعام من خلال تناول وجبات أصغر.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة أكبر وزيادة حساسية الأنسولين.

الأدوية: قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تناول أدوية للمساعدة في ضبط مستويات سكر الدم.

غالبًا ما يؤثر اعتلال الأعصاب السكري على الساقين والقدمين، مسببًا خدرًا أو ألمًا، حيث تُحسن التمارين الخفيفة، مثل رفع الساق، الدورة الدموية في هذه المناطق، مما يُخفف الألم ويُحسن استخدام الجلوكوز، ومع مرور الوقت، يُمكن أن يُساعد ذلك في تقليل الاعتماد على الأدوية وتحسين جودة الحياة.