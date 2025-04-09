شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأين.. جدول إدخال الأطعمة الصحية إلى طفلك الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة داليا مسلم أستاذ طب الأطفال والتغذية الاكلينيكية بمستشفى أبو الريش التابعة لجامعة القاهرة، خلال مؤتمر المستشفى المنعقد حاليا بالقاهرة، إن تغذية الطفل تبدأ من عمر 6 أشهر، وهناك بعض الأمهات تبدا في إطعام طفلها من سن 4 شهور.



اطباء الاطفال من مختلف التخصصات

وأشارت إلى أن هناك بعض الأطفال يعتمدون في غذائهم على نوع معين فقط من الأطعمة مثل الأطعمة المصنعة كالبطاطس والفراخ المقلية، مضيفة، أن هناك أطفال الفاكهة والخضار غير موجودة أساسا في نظام طعامهم، وهو ما نراه في الأجيال الحالية لا يعرفون الخضراوات مثل البسلة والملوخية والفاصوليا ولا أى خضار تعودنا عليه لا يعرفون سوى البرجر أو الفراخ المقلية، وهذا كله بدايته من الأكل الذى عودت عليه الأم طفلها من سن 6 أشهر.

وأوضحت، أنه لابد أن تحاول الأم أكثر من مره للتعود على الأكل الصحى المتنوع وليس نوعا واحدا فقط، ولابد ان تعرف الأم الأطعمة التي يجب أن يتناولها الطفل من سن 6 أشهر، ونبدأ بنوع واحد من الكل ونبدا بالخضراوات مثل الكوسة المهروسة والجزر المهروس، وتستمر على ذلك 4 أيام ثم تدخل نوعين مع بعض مثل الكوسة والجزر معا، ثم ندخل الفراخ والتي تكون مضروبة في الخلاط، ثم تقوم بإدخال المكرونة أو الأرز.

وأضافت، أنه بعد سنة تبدأ في إدخال منتجات الألبان والزبادى لأن بعض الأطفال قد يكون لديهم حساسية من الألبان ونحاول أن نؤجل هذه المنتجات سنة وندخل نوعا نوعا لمعرفة الصنف الذى لا يحبه الطفل أو معرفة الأكل الذى تسبب في حدوث حساسية للطفل.

وقالت:" المشكلة إن الأم عندما تجرب نوع معين من الأكل ويرفضه لا تحاول معه مرة أخرى وتخرجه من قائمة الأطعمة التي يتناولها الطفل"، موضحة أن الطفل الذى يرفض أنواعا معينة من الطعام هناك طرق أخرى يمكن من خلالها ادخال هذا الأكل بطرق مختلفة والمحاولة مرة أخرى بعد أسبوع أو أسبوعين حتى لا يرفض الطفل هذا النوع من الأطعمة إلى الأبد.

وأشارت الى الأطفال قد يقبلون عليه بعد محاولة 20 مره ولكن الأمهات تستسهل ولا تعرض على الطفل الأكل الذى رفضوه مرة أخرى.

وأوضحت، أنه اذا علمت ان الطفل يحب شكل أنواع معينة من الطعام الجاهز فإنها تحاول تقلد الأكل الجاهز بأشكاله المختلفة حتى يستطيع الطفل الاقبال عليه لأن الاكل الجاهز يحتوى على مكونات غير صحية مثل الزيوت ومكسبات الطعم والألوان.

وأوضحت، أنه يمكن ان ندخل الطفل المطبخ لإعداد الطعام مع الأم ومساعدة الأم في طهى الطعام وبالتالي يقوم بتصميم الشكل الذى يرغب فيه بالإضافة إلى أن الطعام يكون عالى القيمة الغذائية ومصنوع بطريقة صحية.

وأكدت، أن هناك حلول كثيرة ويمكن أن نجعل الطفل يلعب بالفواكه ثم نحاول ان يجعله يتذوقها ونصمم الأكل على شكل معين ويجب أن نقدم جميع العناصر الغذائية بحيث تحتوى على البروتينات والكربوهيدرات والخضروات و الدهون الصحية، موضحة ان الدهون الصحية معظمها موجودة في المكسرات وهى تحتوى على أفضل نوع من الدهون ولا يتم تناول الدهون المهدرجة.

وقالت، إن أفضل مصدر للدهون الصحية أيضا هو زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، ويجب أن لا ننسى السوائل موضحة، إن المياه مهمة جدا، و الاكل الصحى ليس الأكل الغالى، مشيرة إلى أن الفول مفيد جدا و هو بروتين نباتى، والجبنة البيضاء والخيار والطماطم كلها أطعمة صحية مفيدة ومصدر مهم جدا للعناصر الغذائية.