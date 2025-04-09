شكرا لقرائتكم خبر عن على أى أساس يحدد الطبيب تناول الدواء قبل الأكل أو بعده؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد يتساءل العديد من الأشخاص عن سبب تحديد الطبيب تناول الدواء بعد الأكل أم قبله، فى هذا التقرير نتعرف على السبب، حيث قالت الدكتورة منى ثابت أستاذ الباطنة والغدد الصماء في قصر العيني، إن السبب الرئيسي لتحديد الطبيب تناول الدواء بعد الأكل أم قبله هو طريقة امتصاص الدواء وتأثيره على المعدة والجسم .

1. الدواء "بعد الأكل":

لحماية المعدة من التهيّج (مثل: المضادات الحيوية، أو أدوية الالتهاب).

لأن امتصاصه يكون أفضل مع وجود الطعام.

لأنه ممكن يسبب غثيان لو أخذ على معدة فاضية.

2. الدواء "قبل الأكل":

يحتاج لمعدة فاضية حتى يُمتص بسرعة.

الطعام ممكن يمنع امتصاصه أو يبطئ مفعوله.

أمثلة:

أدوية المعدة تُؤخذ قبل الأكل بـ 30 دقيقة.

أدوية الغدة الدرقية مثل تؤخذ على معدة فارغة.

3. أدوية "مع الأكل":

لأن الدواء يُمتص مع الدهون أو مكونات الطعام، أو لتقليل آثاره الجانبية، زي الغثيان أو الدوخة.



ومنها فيتامين D أو المكملات اللي تذوب في الدهون.



وأكدت منى ثابت ان الطبيب يحدد توقيت الدواء حسب:

طبيعة الدواء وامتصاصه

هل هو قاس على المعدة أو لا

هل الطعام يغير مفعوله