شكرا لقرائتكم خبر عن أكل جدتك أحسن لصحتك.. طبيب يوضح أفضل تغذية للأطفال والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خليل عبد الخالق أستاذ طب الأطفال والتغذية الإكلينيكية بمستشفى أبو الريش التابعة لجامعة القاهرة، خلال مؤتمر طب الأطفال المنعقد حاليا بالقاهرة، إن هناك مشكلة في تغذية المراهقين عند الاعتماد على المكملات من البروتين، مثل البروتين البودرة، والكرياتين لزيادة حجم العضلات لرفع كفاءتهم عند الذهاب الى الجيم.



أطباء الاطفال بالمستشفى

وأضاف، أن الأكل الطبيعى هو أهم مصدر للبروتين والمكملات الأخرى، موضحا إن البروتينات تمتص من خلال الأكل الطبيعى أفضل من المكملات الصناعية، بالإضافة إلى أن المكملات الصناعية هى مكملات غير صحية متخفية فى صور صحية فهى تعطى طاقة للجسم ولكنها على الجانب الآخر تحتوى على محتويات أخرى ضارة مثل المحليات الصناعية، وهى خطر جدا بالإضافة إلى الألوان الصناعية ومكسبات الطعم.



الاطباء من مستشفى ابو الريش فى جميع التخصصات

وأوضح، أنه لا فرق بينها وبين كيس البطاطس المقلية فى خطورته، مشيرا إلى أنه لابد من استخدامها تحت اشراف طبى لأن الاكثار منها يؤدى الى مخاطر كثيرة، وقال:" إننا لابد للرجوع الى مائدة جدتى وجدتك والتى تحتوى على أكل البيت الطبيعى سواء طهى الفراخ أو اللحوم أو البيض و البط الأوز، وتكون من مصدر موثوق فيه وكلها بروتينات طبيعية، والبروتين النباتى مثل العدس، و اللوبيا، و الفاصوليا، والفول كلها ممتازة يمكن تناولها، والكربوهيدرات مثل الأرز والبطاطس والفريك والذى يحتوى على نسبة الياف عالية جدا، والشوفان ولابد من تكوين طبق متوازن 50% بروتين 30% نشويات 20% دهون صحية مثل زيت الزيتون ، والزبدة البلدى ولكن تكون من مصدر موثوق فيه" .

وأشار إلى إنه يجب أن نتأكد من مصادر اللحوم والفراخ، بحيث لا تحتوى تغذيتها على المضادات الحيوية أو الأدوية المنشطة للفراخ، موضحا أنه لابد معرفة مصدر الأطعمة التى نتناولها، مشيرا إلى أن الأكل يحتاج الى وقت لتحضيره لذلك قد يهمل البعض البحث عن مصدر الأكل النظيف.

وأكد، أن أى لاعب يتناول طعامه بدقة ومحسوب سعراته، موضحا، إن السباح الأمريكى مايكل فيليبس عندما كسب 18 ميدالية ذهبية قال "نفسي أكل مرة من خارج البيت، انا طول عمرى بأكل من البيت، وهذا يعنى الأكل الصحى".

وأضاف، إن مكملات البروتين هو مكمل ولا يمكن الاعتماد عليه كغذاء، موضحا انه يستخدم فى لكبار السن عندما تكون شهيتهم منخفضة فيؤخذ كعامل مساعد لهم للحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أن التنوع فى الأكل ضرورى ويمكن تناول الطعام مسلوق او مشوى وليس محمر، وان يحتوى على نشويات بقدر كافى بالإضافة إلى الخضروات والسلطة وأن يكون الطبق متوازن، موضحا إن السكر والدقيق الأبيض والأطعمة المحمرة والمشروبات الغازية والتى تسمى السعرات الحرارية الفارغة اى "مفيهاش" أى فائدة كلها من الممنوعات، ويمكن تناول ثمرة الفاكهة بدل من العصير لأن العصير يحتوى على السكر ولا يحتوى على الألياف، ولا يوجد فيه فائدة غذائية، موضحا، إن تصنيع الأطعمة تؤدى الى فقدان فوائدها.

يذكر، أن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من أطباء الأطفال من مختلف التخصصات بمستشفى أبو الريش الجامعى التابعة لجامعة القاهرة، وتم مناقشة كل ما يخص الأطفال والمراهقين.

