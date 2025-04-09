شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة.. خبراء: جيل Gen Z يعانى من رهاب الرد على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

أصبحنا نسمع كثيراً عن مصطلح Gen Z الذى انتشر مؤخراً بشكل كبير، و Gen Z هو الجيل الذي وُلد بين عامي 1996 و2010، هذا الجيل يتميز بأنه أول جيل لم يعرف الحياة قبل وجود الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعى، ولكن كيف تأثرت صحة هذا الجيل بسبب اعتمادهم الأساسي على التكنولوجيا، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

يواجه عدد متزايد من جيل Gen Z يعرف بالخوف من إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية، وهي حالة تُعرف باسم "رهاب الهاتف"، مما يُفقدهم فرصًا وظيفية.

رهاب الهاتف - هو خوف أو قلق مرتبط بإجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية.

بدأ هذا الرهاب يُسبب تحديات حقيقية في الحياة بدءًا من جدولة مواعيد طبيب الأسنان وصولًا إلى التعامل مع مكالمات مقابلات العمل، أصبح تجنب المكالمات الهاتفية عائقًا أمام هؤلاء الشباب.وقال الخبراء "تُعتبر المقابلات الهاتفية، على وجه الخصوص، مُخيفة للطلاب، حيث لم تُتح لهم أبدًا فرصة حقيقية للتحدث عبر الهاتف، خاصةً في المواقف المهنية ونتيجةً لذلك، يتدخل الأخصائيون النفسيون والمعلمون للمساعدة."

ويجب أن يتدرب الطلاب على المهام اليومية، مثل حجز المواعيد أو الرد على استفسارات المقابلات، مستخدمين غالبًا نصوصًا وبطاقات ملاحظات.

ومن ذلك: اختر مكانًا هادئًا، واحتفظ ببطاقة ملاحظات تتضمن نقاطًا رئيسية للحديث، واستخدم تقنيات التنفس العميق لتهدئة أعصابك قبل الاتصال.

كما أن تشجيع الطلاب على إعادة صياغة تفكيرهم، أنت المسؤول عن المكالمة الهاتفية. إذا كان الأمر لا تريده، فلديك كل الحق في إنهائه. هذا يمنحك القوة.

يقول الخبراء إن قلق الهاتف غالبًا ما يبدأ من الخوف من المجهول - من على الطرف الآخر، وماذا سيقول، وضغط الرد الفوري.

طرق يمكن لجيل Z من خلالها التغلب على رهاب الهاتف وحماية صحتهم النفسية.

نصائح مهمة:

-ابدأ بخطوات صغيرة: ابدأ بمكالمات قصيرة وغير مُرهقة مع الأصدقاء أو العائلة لبناء الثقة.

-تدرب على النصوص: دوّن النقاط الرئيسية قبل إجراء المكالمة.

-هيئ بيئة هادئة: اختر مكانًا هادئًا وخاليًا من المشتتات.

-استخدم تقنيات الاسترخاء: يمكن أن تساعد تمارين التنفس العميق أو اليقظة الذهنية في تخفيف القلق.

-اطلب التوجيه: شارك في استشارات مهنية أو ورش عمل حول آداب التحدث عبر الهاتف.