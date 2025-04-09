شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات لازم تعرفها لو هتبدأ "دايت" منخفض الدهون والان مع تفاصيل الخبر

النظام الغذائي منخفض الدهون، هو نظام غذائى يعتمد بشكل أساسى على الحد من من كمية الدهون الغذائية المستهلكة، بغض النظر عن نوعها، بهدف إنقاص الوزن أو تحسين صحة القلب.

قد تكون الأطعمة المدرجة في النظام الغذائي قليل الدسم، أطعمة قليلة الدسم أو خالية منها، مثل الفواكه والخضراوات، وقد يشمل النظام الغذائي أيضًا أطعمة مصنعة ، مثل البسكويت قليل الدسم أو الآيس كريم قليل الدسم .

وعلى الرغم من فاعلية الحميات الغذائية قليلة الدسم في إنقاص الوزن، إلا أنها قد تؤدى، وفقا لموقع "Very well fit"، في حالة إتباع أنظمة قاسية، إلى نقص الفيتامينات والمعادن لدى متبعى تلك الأنظمة، لذلك يفضل بشكل عام اتباع نظام غذائي أكثر توازنًا يتضمن الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة ،للحفاظ على الصحة العامة.

الأطعمة التي يمكن تناولها بالنظام الغذائي منخفض الدهون



لا توجد طريقة واحدة لاتباع نظام غذائي منخفض الدهون، لكن يوجد العديد من الأغذية الصحية التي يمكن تضمينها لذلك النظام، وبشكل يضمن الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، ومنها:

الفواكه والخضروات

للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الصحية في نظام غذائي منخفض الدهون، ينصح عمومًا بتناول الفواكه والخضراوات، مثل التفاح والبرتقال والبطيخ، كذلك الجزر والخضروات الورقية والبطاطس والقرع.

منتجات الألبان قليلة الدسم

تحتوي معظم منتجات الألبان منتجات قليلة الدهون، وتوفر بعض المنتجات قليلة الدسم الكالسيوم والبروتين، مثل الزبادي قليل الدسم والجبن القريش والحليب.

الحبوب والبقوليات

توفّر الحبوب والبقوليات الطاقة، وهي مصدر جيد للبروتين لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون، خاصة من يعتمدون على الأنظمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا والفول والعدس.

البروتين الخالي من الدهون

العديد من مصادر البروتين قليلة الدهون، من بينها الدواجن منزوعة الجلد، والأسماك البيضاء، وقطع لحم بقري الخالية من الدهون وبياض البيض.

الحلويات قليلة الدسم

هناك حلويات قليلة الدسم وأخرى خالية منها، ولكن من المهم ملاحظة أنها غالبًا ما تكون غنية بالسكر، يشمل ذلك بعض أنواع الحلوى مثل عرق السوس أو الحلوى الصلبة، مع أن هذه الأطعمة مسموح بها في نظام غذائي منخفض الدهون، إلا أنها لا تحتوي على فيتامينات أو معادن مهمة، وقد تكون غنية بالسكر.

ما لا يمكن تناوله في نظام غذائي منخفض الدهون

بشكل عام، تُحدد الحميات الغذائية قليلة الدسم استهلاكك من الدهون بنسبة 30% أو أقل من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، فيما تقيد بعض الحميات الغذائية قليلة الدسم استهلاك الدهون بشدة، أي أقل من 15% من السعرات الحرارية، كما يوجد بعض الأطعمة التي ينصح بتجنبها في هذا النظام، مثل:

منتجات الألبان كاملة الدسم

مثل الألبان والأجبان عالية الدهون، كذلك السمن والكريمة الحامضة وكريمة الطهى

الحلويات عالية الدهون

على رأسها الكعكات والفطائر والشوكلاتة

المكسرات والبذور

رغم إحتواء معظم المكسرات على دهون صحية، مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، لكن يفضل عند إتباع نظام غذائى قليل الدسم تناولها بكميات صغيرة.

الأفوكادو والزيتون

رغم أنها أطعمة صحية لكنها غنية بالدهون، مثلا تحتوى ثمرة الأفوكادو على 21 جرامًا من الدهون، وهو ما قد يكفي بعض الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي ليوم كامل

اللحوم الدهنية

عادة ما يتم التخلص من قطع اللحوم الدهنية أو تقليلها عند اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.