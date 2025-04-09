شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير لإصابتك بالجفاف.. اعرف طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

خلال الطقس الحار قد تتعرض للإصابة بالجفاف دون أن تدري، ولكن بعض العلامات البسيطة يمكنها أن تؤكد إصابتك بهذه المشكلة، وفقاً لتقرير نشر في موقع هيلث دايركت الطبي، فالجفاف هو تعرض الجسم للنقص الحاد في السوائل.

أعراض الجفافأعراض الجفاف كثيرة ومختلفة



أن تصبح كثير العطش أو تشعر بالعطش الشديد

جفاف حاد في الشفاه واللسان والفم أيضاً

الشعور بالدوار والدوخة بعض الشيء أو خفة الرأس كما يقال خاصة عند الوقوف

الشعور بآلام في الرأس والصداع الشديد

يصبح لون البول داكناً بعض الشيء

يبدأ البول في النقصان تدريجياً

قد يعاني البعض من الحمى

وقد يعاني الرضع الذين يعانون من الجفاف من قلة التبول في الحفاض

ويعاني كبار السن من قلة الذهاب إلى الحمام بشكل ملحوظ

الإعياء والشعور بصعوبات في الإدراك

علاج الجفافيتم بطريقتين

العلاج في المنزل يمكن أن يحدث بفك الملابس الضيقة وتغييرها وارتداء ملابس فضفاضة واسعة قطنية

وشرب كميات كبيرة من المياه الباردة بانتظام

فضلاً عن الانتقال إلى مكان بارد هادئ في درجات الحرارة مما يجعل الجسم أكثر هدوءاً

في بعض الحالات قد يلجأ الطبيب لإعطاء المريض محاليل فموية تساعد على التخلص من الجفاف

لابد من الابتعاد عن تناول المشروبات السكرية والمشروبات الغازية والمشروبات الرياضية والمشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من الجفاف سوءاً عكس المتوقع

نصائح للوقاية من الجفاف

الابتعاد عن تناول المشروبات السكرية والمشروبات الغازية والمشروبات الرياضية والمشروبات الغنية بالكافيين

شرب كميات كبيرة من المياه الباردة بانتظام

ارتداء ملابس فضفاضة واسعة قطنية

الانتقال إلى مكان بارد هادئ في درجات الحرارة