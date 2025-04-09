دراسة: محليات السكرين تساهم فى مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

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كشفت دراسة أن المحليات الصناعية، المصنوعة من مادة "السكرين"، تساهم فى مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأظهرت الدراسة التى نشرها موقع "Times of India" نقلا عن مجلة " EMBO Molecular Medicine" العلمية، أن مادة السكرين تساهم فى تعطيل تكاثر الحمض النووي ومنع تكوّن الأغشية الحيوية لتلك البكتيريا، مما يساعد على مكافحتها.

ما هو السكرين؟

السكرين " Saccharin " هو مركب كيميائى عضوى تم اكتشافه للمرة الأولى فى نهاية القرن التاسع عشر، ويستخدم كبديلا للسكر فى التحلية، خاصة لمرضى السكر أو من يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، نظرا لأن قدرته على التحلية تفوق السكر العادى بمعدلات تصل من 200 إلى 700 مرة، فى الوقت الذى لا يحتوى فيه على أى سعرات حرارية.

نتائج الدراسة

وتُظهر الدراسة أن السكرين يُوقف نمو البكتيريا عن طريق التداخل مع آلياتها الوقائية، وبشكل أكثر تحديدًا، يمنع السكرين تكوّن الأغشية الحيوية التي عادةً ما تحمي البكتيريا من المُضادات الحيوية وتُعطل عملية تكوّن الحمض النووي لديها.

وتُقدم هذه الخاصية المضادة للميكروبات غير المتوقعة نهجًا واعدًا لمواجهة التحدي المتزايد المتمثل في مقاومة المضادات الحيوية، مما قد يُمثل نقلة نوعية في مكافحة العدوى المقاومة.

أزمة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

وتمثل البكتيريا مقاومة المضادات الحيوية أزمة صحية عالمية كبيرة، والتى تحدث بسبب تطور البكتيريا للبقاء على قيد الحياة بشكل يقاوم العلاجات المصممة للقضاء عليها، مما يجعل بعض أنواع العدوى غير قابلة للعلاج، وهى الأزمة التى تحدث بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها، حيث تتشارك البكتيريا سمات البقاء فيما بينها.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، أصبحت بعض مسببات الأمراض خطيرة بشكل متزايد، مما تسبب في التهابات شديدة لدى المرضى، حيث شهد عام 2019 ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة بالعدوى المقاومة للأدوية.

يمكن أن يوفر هذا الاستخدام غير المتوقع لمحليات السكرين الشائعة، تقدمًا كبيرًا في مكافحة العدوى المقاومة، خاصة مع استخدام السكرين على نطاق واسع كبديل للسكر في العديد من المنتجات الغذائية، تحديدا فى بعض المشروبات الغذائية المصنعة.