لماذا تشعر الحامل بالتعب والإرهاق المستمر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 05:51 صباحاً - يعد الشعور بالتعب والإرهاق بسهولة شكوى شائعة خلال فترة الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى وفي المقابل، يمكن أيضًا أن تواجه الحوامل هذه الشكوى في الثلث الثاني والثالث من الحمل، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التغيرات الهرمونية، وحاجة الحامل إلى جهد إضافي لدعم تكوين أعضاء الجنين والمشيمة.

على الجانب الآخر وفقًا لموقع "هيلث" قد تكون شكاوى الحامل من التعب بسهولة خلال فترة الحمل ناجمة أيضًا في بعض الأحيان عن بعض الأسباب المرضية التي يجب الانتباه إليها وفي المقابل، لا داعي للقلق؛ لأن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التغلب على شعورها المستمر بالتعب والإرهاق.

أسباب التعب أثناء الحمل

غثيان الصباح

الغثيان الصباحي يسبب أعراض التعب للحامل-الصورة من موقع AdobeStock

الغثيان والقيء الذي تصاب به الحوامل أثناء النهار أو خلال فترة الظهيرة أو المساء يمكن أن يتسبب في فقدان شهيتهن ويفتقرن إلى الطاقة، والشعور بالتعب بسهولة.

على الجانب الآخر يمكن التغلب على أعراض الغثيان الصباحي الخفيف بعدة طرق، كتجنب رائحة الطعام التي تسبب الغثيان وتناول وجبات صغيرة بشكل متكرر

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فقر الدم

تحتاج الحامل إلى ضعف كمية الحديد وذلك لأهميته في تكوين الدم الذي يزود الجنين بالأكسجين وحمايتها من مخاطر الإصابة بأعراض فقر الدم وبعض الأعراض الآخرى مثل الدوخة وشحوب الجلد و الدوار و يمكن أن يتسبب فقر الدم أيضًا في اضطراب نمو الجنين و لتفادي تلك المضاعفات، تحتاج الحامل إلى القيام بفحص الدم بعد استشارة طبيبها المعالج لتحديد نوع الفحص، والذي يتم إجراؤه عادة في بداية الثلث الأول من الحمل، أو قرب نهاية الثلث الثاني، أو في بداية الثلث الثالث.

التغيرات الهرمونية

يسبب الحمل تغيرات مختلفة في الجسم، بما في ذلك تغيرات الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والبروجستيرون وتعد هذه التغيرات الهرمونية مفيدة لزيادة ضخ الدم ولدعم نمو الجنين .

وفي المقابل، فإن هذه التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب في بعض الأحيان العديد من الآثار الجانبية للحامل كضعف الأربطة والمفاصل في جميع أعضاء الجسم مما يزيد من شعور الحامل بأعراض التعب بسهولة.

القلق والتوتر

تصاب الحوامل بأعراض التعب بسهولة نتيجة لتعرضها لبعض الأعراض النفسية مثل القلق والتوتر وزيادة الخوف لدى بعضهن من مضاعفات الولادة، أو شعورها بالألم أو الخوف من عدم قدرتها على رعاية أطفالها وتربيتها، وقد تتسبب تلك الأعراض في زيادة شعورها بأعراض التعب الشديد بسهولة.

زيادة الوزن

مع تقدم عمر الحمل ستشعر النساء الحوامل بالتعب في كثير من الأحيان خاصة في الثلث الثالث من الحمل لزيادة وزنهن مما قد يتسبب أيضًا في صعوبة النوم وكثرة التبول والشعور بأعراض التعب وقلة الحماس للقيام بالعديد من الأنشطة.

نصائح للتغلب على التعب بسهولة أثناء الحمل

تناول الأطعمة الصحية

يجب على الحامل تناول الأطعمة الصحية-الصورة من موقع Freepik

تُنصح الحوامل بتناول الأطعمة ذات العناصر الغذائية الصحية لمحاربة الشعور بالتعب خلال فترة الحمل، ومن هذه الأطعمة الأسماك والبيض والحليب والجبن بجانب العديد من أنواع الفواكه والخضروات

على الجانب الاخر يجب على الحامل تجنب تناول الوجبات السريعة والخبز الأبيض؛ لأنها ستزيد من شعورها بالنعاس أكثر وبدلاً من ذلك، يمكن تناول خبز القمح الكامل لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مما يساعد على إمدادها بالطاقة اللازمة.

تناول السوائل

تحتاج الحوامل إلى تناول السوائل الكافية لتفادي الإصابة بأعراض الجفاف ليس هذا فحسب، بل إن تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض غثيان الصباح وشعور الحامل بمزيد من الطاقة وتفادي الإصابة بأعراض التعب بسهولة.

ممارسة الرياضة بانتظام

تُنصح النساء الحوامل بممارسة التمارين الرياضية بانتظام منذ الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ولكن تحت إشراف الطبيب فقد تزيد الرياضة من طاقة الجسم وتقلل من الشعور بأعراض التعب. هناك العديد من خيارات التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل تجربتها، على سبيل المثال المشي حول المنزل، وتمارين الحمل، واليوجا.

يجب على الحوامل أيضا تفادي القيام بالأنشطة المنزلية المجهدة، ومحاولة طلب مساعدة الزوج أو أفراد الأسرة الآخرين في الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال.

تناول المكملات الغذائية

يمكن للنساء الحوامل أيضًا تلبية احتياجاتهن الغذائية عن طريق تناول مكملات الحمل. وفي المقابل، يجب أن يكون نوع وجرعة مكملات الحمل وفقًا لوصفة الطبيب.

في النهاية إذا كان الحمل يزيد من شعور الحامل بالتعب بسهولة إلى درجة يصعب معها القيام بالأنشطة اليومية، فيجب استشارة الطبيب على الفور. وذلك لأن الشكاوى من التعب أثناء الحمل وأعراضه التي لا تتحسن يمكن أن تكون علامة على الإصابة ببعض الحالات الطبية المختلفة أو الإصابة ببعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية ولتحديد سبب شكاوى النساء الحوامل من الإرهاق، سيقوم الطبيب بإجراء سلسلة من الفحوصات، ثم تقديم العلاج حسب السبب.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.