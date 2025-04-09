كيف تجعلين التعلم ممتعاً لطفلك في المنزل؟

المهارات الدراسية التي تخص المواد المدرسية

علّميه مهارات الرياضيات

علّميه مهارات الرياضيات في المطبخ

عزّزي الأحرف لدى طفلك في أوقات قراءتك للقصص

أعيدي قراءة جميع كتب طفلك التي يحبها

اصنعوا متحفاً

أنشئي مطعماً منزلياً غنياً باللغات

أنشئي مركزاً مخصصاً للكتابة

قومي بقياس أعمالهم الفنية

ساهمي في تنمية مهارات العلوم في حديقتك

تعليم مهارات التواصل

انطلقوا في مغامرة شيقة دون مغادرة غرفة معيشتك

انطلقوا في مغامرة شيقة دون مغادرة غرفة معيشتك

قدّموا مسرحية

جهّزي مكتباً منزلياً للأطفال

ابتكري متجرك الخاص

استمتعوا بمصباح يدوي

المهارات الحركية

استمتعوا بالهواء الطلق

استمتعوا بالهواء الطلق

افتحوا "مدرسة فنية" خاصة بكم

درِّبي طفلك على الرماية

اصنعوا يرقات من كرتون البيض

ارسموا مخططاً لحيوان

المهارات الاجتماعية والعاطفية



اطحنوا العجين

العجين يساعد الأطفال على التعامل مع مشاعر الغضب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 05:51 صباحاً - يتواجد العديد من الآباء والأمهات في منازلهم مع أطفالهم الصغار، ويبحثون عن طرق جديدة لإشغالهم مع تطوير المهارات التي اكتسبوها في الفصل. قد يكون الحفاظ على نشاط الأطفال وتفاعلهم (دون الإفراط في استخدام الشاشات!) أمراً صعباً في أيام الدراسة، فإذا كنتِ أماً لأطفالٍ صغار، نقدم لكِ مجموعة أنشطة تعليمية يمكنك استخدامها؛ لتعزيزوالتواصلية والاجتماعية والعاطفية أثناء وجودهم في المنزل. هذه الأنشطة الممتعة وغير المُكلفة، حول تنمية وتعليم الطفولة المُبكرة، ستُساعد الأطفال على مواصلة التعلّم، وتُتيح لكِ طرقاً سهلة للتواصل معهم.أضيفي لمسة من الرياضيات إلى وقت الطعام. هل يحب أطفالك المساعدة في المطبخ؟ تحضير الطعام مع الأطفال هو الوقت الأمثل لتعليمهم العد والقياس والتقدير والمقارنة والتعرف إلى الأشكال. اطلبي من طفلك قياس وعدّ أكواب المكونات، وحساب عدد الأطباق والأواني اللازمة لجميع أفراد الأسرة، ومعرفة منْ لديه كمية أكبر أو أقل من البطاطس المهروسة. أطلقي العنان لإبداعك في الرياضيات أثناء وقت التنظيف أيضاً: يمكنك أن تطلبي من طفلك تسمية أشكال الأطباق والإسفنجات، وحساب عدد الخطوات التي قطعها لإكمال مهمة التنظيف، وتوقع عدد الأطباق التي ستتسع في غسالة الأطباق.تُعدّ جلسات قراءة الكتب اليومية فرصاً ذهبية لتنمية مهارات القراءة والكتابة المبكرة بنشاط. لتعزيز معرفة المفردات، انتبهي للكلمات التي تعتقدين بأن طفلك قد لا يعرفها، وعرّفيها بإيجاز وتحدثي عنها. عند إعادة قراءة كتاب، اسألي طفلك إنْ كان يتذكر معناها، وحاولي استخدام الكلمات الجديدة في أوقات أخرى من اليوم لتعزيز معرفته. لتعزيز مهارات التعرف إلى الحروف، حاولي الإشارة إلى الحروف أثناء نطق أسمائها، وغنِّي أغنية أبجدية بطيئة أثناء الإشارة إلى كل حرف في الكتاب. انتقلي إلى صفحات عشوائية في الكتاب، ولاحظي ما إذا كان الأطفال يستطيعون تسمية الحروف والإشارة إليها بأنفسهم. يمكنكِ متابعة ذلك من خلال جعل طفلك يصنع كتاب أبجدية خاصاً به، ويبحث عن صور لكل حرف أو يرسمها.عندما تكونون معاً في المنزل، وتشعرون بتباطؤ الحياة، انغمسوا في قراءة كتب الصور المفضلة لديهم. يحب الأطفال سماع الكتاب نفسه مراراً وتكراراً، والتكرار مفيد لتنمية مهارات القراءة لديهم؛ إذ يمنحهم فرصاً متعددة لاستيعاب لغة الكتاب. إذا كنتِ ترغبين في الاستفادة القصوى من القراءات المتكررة، فاختاري كتباً عالية الجودة بكلمات تُثري مفردات طفلكم ومعرفته اللغوية.يمكن لطفلك إنشاء متحف في المنزل بقليل من الخيال وبعض المواد البسيطة؛ إذا جمع طفلك كنوزاً صغيرة على مر السنين (مثل الصخور، والأصداف، وألعاب الديناصورات، والأزرار، إلخ)، فأظهري له كيفية ترتيب مجموعاته في عروض موضوعية باستخدام صناديق الأحذية، أو الجرارات الصغيرة، أو علب البيض. ساعدي الأطفال على تسمية كنوزه، وهي طريقة رائعة لممارسة كتابة الرسائل والتعرف إليها، وطوّري مهارات طفلك اللغوية من خلال تشجيعه على تنظيم "جولات" في متحفه الشخصي للزوار. ثم قومي بإثارة نقاشات حول الفن والتاريخ.إذا كان أطفالك يحبون المطاعم، فلماذا لا تنشئين واحداً في المنزل، وتستخدمينه لتعليمهم اللغة ومهارات القراءة والكتابة؟ املئي منطقة اللعب بالصناديق الفارغة، وأوعية الطعام، وأدوات المطعم المكتوب عليها، مثل قوائم الطعام الجاهزة، ومفارش الأطباق، واقرئي قائمة الطعام معهم، أو ساعديهم على ابتكار قوائم طعام خاصة بهم من الصفر. ساعدي الأطفال على صنع لافتة باسم مطعمهم. أثناء لعبهم، أشيري إلى الكلمات الموجودة على أدوات المطعم وشجعيهم على تمييز الحروف والكلمات المألوفة.لجعل أنشطة الكتابة/ ما قبل الكتابة جذابة للأطفال الصغار، خصصي طاولة أو مكتباً؛ ليكون "مركزاً للكتابة" في منزلك. املئيه بمواد مفتوحة تُشجع على الاستكشاف والتجريب. قدّمي للأطفال ورقاً فارغاً بألوان مختلفة، ولوحاً صغيراً قابلاً للمسح، وأقلام تحديد، وأقلام تلوين، وأقلام رصاص، ومقصات، وأعواد غراء، وثاقبات، ومظاريف. الأطفال الذين لديهم مواد متنوعة في متناول أيديهم سيكونون أكثر ميلاً لبدء مشاريع كتابة ذاتية.هل يقضي أطفالك وقتهم في صنع طريق طويل من الكرتون لسياراتهم، أو بناء برج طويل بالمكعبات؟ أحضري مسطرتك وأدخلي درساً بسيطاً في القياسات ضمن ألعابهم. أريهم كيفية استخدام المسطرة لقياس طول طريقهم أو ارتفاع برجهم. قد يستمتعون بتوقع طول إبداعاتهم بالبوصات أو الأقدام.إذا كنتِ تعملين في حديقة، فهذه فرصة مثالية لتعليم أطفالك مفاهيم العلوم، بينما يستمتعون بالهواء النقي. اطلبي منهم قياس الماء في إبريق الري، وعدّ البذور، وبدء تسجيل الأيام على التقويم لمتابعة نمو النباتات، وتسجيل الملاحظات. (إذا لم يكن لديك حديقة خلفية، يمكنك إنشاء حديقة على حافة النافذة مع الأطفال. يمكنهم قياس التربة في أوانٍ صغيرة، وعدّ البذور وزراعتها، والتنبؤ بالبذور التي ستنبت أولاً، وتسجيل الملاحظات.اجلسي مع أطفالك على سجادة أو أريكة، وتخيلي أنك ذاهبة لمغامرة شيقة على سجادة سحرية، أو غواصة، أو حافلة مدرسية. اطلبي منهم مشاركة أفكارهم حول الأماكن التي يرغبون في زيارتها، وتناوبوا على سرد قصة عن مغامرتكم. صِفوا المعالم التي ترونها، واطرحوا على الأطفال أسئلة تشجعهم على الإبداع: "انظروا، هناك سيرك! هل ترون الفيلة؟ ماذا تفعل؟" "هل ترون سرب الأسماك هذا؟ ما رأيكم بما تتعلمه الأسماك في المدرسة؟" هذه طريقة رائعة لتعزيز مهارات التواصل مع الأطفال الذين يشعرون بالعزلة.شجعي أطفالك على التعاون في عمل مسرحية قصيرة باستخدام بعض الدمى. يمكنهم اقتباس قصة مألوفة أو حكاية خرافية، أو تأليف قصتهم الخاصة معاً. بعد انتهاء المسرحية، تحدثي معهم عن القصة وشخصياتها، واسأليهم عن كيفية تطويرهم لها.هذا نشاطٌ داخليٌّ يُحبّه الأطفال؛ إذ سيستمتعون بفرصة أن يكونوا "مثلك تماماً". جهّزي مكتباً وهمياً في زاويةٍ من منزلك؛ حيث يُمكن للأطفال إجراء المكالمات، وكتابة الرسائل وإرسالها، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني المهمة. احرصي على توفير الكثير من الأدوات المتنوعة لهم: لوحة مفاتيح قديمة للكتابة، ومجلدات ملفات وأوراق، وآلة حاسبة، وهاتف قديم (لعبة أو حقيقي)، وأقلام رصاص، وشريط لاصق، ومظاريف، وطوابع مطاطية، ودفاتر ملاحظات. ثم تظاهري معهم - اتصلي بهم واسأليهم عن موعد وصول البريد، أو اطلبي منهم لقاءً وجهاً لوجه في مكتبهم.افتحي متجرك الخاص في غرفتك أو في غرفة اللعب. وشجعي الأطفال على لعب أدوار مختلفة - متسوق، بائع، أمين صندوق – وعلِّميهم التواصل مع بعضهم البعض من خلال شخصياتهم (أو يمكنك لعب دور واحد أو أكثر). هذا نشاط مثالي لتجربته؛ إذا كنتِ تقومين بتنظيف المنزل؛ حيث يمكن للأطفال تصفح الأغراض التي تتخلصين منها وشراء بعضها باستخدام نقود وهمية.ألعاب بسيطة تعزز الفرح والابتسامات بين الأطفاليُساعد هذا النشاط على تعزيز مهارات التواصل مع طفلك أثناء استعداده للنوم. بعد أن ينام، أعطيه مصباحاً يدوياً والعبي به معاً في الغرفة المظلمة. تناوبي على تسليط الضوء على أشياء مختلفة. اسألي طفلك عن الأشياء في الغرفة، وتحدثي عما ترونه. اهمسا معاً واضحكا، وابتكرا قصة مضحكة. تُصقل محادثات ما قبل النوم كهذه مهاراته اللغوية، وتُشعره بالأمان والطمأنينة والهدوء.شاركوا في أنشطة عائلية خارجية تُنمّي مهارات طفلكم الحركية. اختاروا أنشطةً تُشجّع المهارات الحركية الكبرى (الجري، القفز، التقاط الكرة، دحرجتها) والمهارات الحركية الدقيقة (جمع الأشياء وفرزها، استخدام الأدوات الصغيرة). اذهبوا في نزهة عائلية والعبوا لعبة "أنا أتجسس". أقيموا حفلة رقص عائلية في الهواء الطلق. اجمعوا أشياء مثل أكواز الصنوبر والجوز والأحجار الجميلة في دلو، وساعدي طفلكم على فرزها إلى مجموعات. اصنعوا وعلّقوا مغذيات منزلية الصنع للطيور في حديقتكم الخلفية أو على حافة النافذة. سيتدرب أطفالكم على المهارات الحركية الأساسية، وسيمنح الهواء النقي والمرح الجميع دفعة معنوية.ابدئي بقراءة بعض كتب الصور المفضلة لطفلك، وتحدثي عن التقنيات المختلفة التي استخدمها الفنانون في رسمها. ثم شجعي الطفل على ممارسة مهاراته الحركية الدقيقة من خلال صنع كتب أو رسومات خاصة به، باستخدام مواد مثل الألوان المائية، والمعجون، والورق، وبقايا القماش، والشرائط، ورقائق الألومنيوم، والخيوط، والطوابع، وبطاقات المعايدة، وأغطية العلب. بعد الانتهاء، يمكن لأطفالك عرض روائعهم الفنية في ركن خاص، أو قراءة كتبهم المصورة لكم أو لبعضهم البعض.اصنعي بضعة ثقوب في قطعة كبيرة من الورق المقوى، يتراوح قطرها بين 20 و23 سم، وارسمي هدفاً بالطباشير على الرصيف أو في مدخل منزلك، أو اختاري هدفاً من الخارج، مثل شجرة أو باب مرآبك أو جانب مبنى شقتك. شجعي طفلك على محاولة رمي كيس فول أو كرة صغيرة عبر الثقوب أو على الهدف. اجعلي طفلك يبدأ قريباً جداً من الهدف ثم يتراجع بضعة أقدام، وأريه كيفية الرمي من الأسفل ومن الأعلى. احرصي على تشجيعه عند إصابة الهدف.إذا كنتِ تستخدمين الكثير من البيض، فإليكِ نشاط ممتع لتطوير المهارات الحركية الدقيقة لدى الطفل باستخدام بقايا كرتون البيض. قصّي قسم البيض من الكرتون إلى شرائح، شريحة لكل طفل في منزلك. اطلبي من كل طفل اختيار جسم يرقة وتزيينه بالطلاء أو أقلام التحديد أو بلصق ألوان أو ملمس ورق مختلف. تُعدّ منظفات الأنابيب قرون استشعار رائعة، وقد يرغب الأطفال في إضافة بعض أرجل منظفات الأنابيب إلى يرقاتهم. ذكّريهم برسم أو لصق وجه!هل لدى طفلك حيوان مفضل؟ ارسمي صورة ظلية بسيطة للحيوان على ورقة كبيرة، وأعطِي طفلك غراءً ووعاءً من رقائق الشوفان أو أشكال معكرونة نيئة. ثم اطلبي من الطفل رسم مخطط للحيوان بلصق قطع الحبوب أو المعكرونة على الورقة، متبعاً الخطوط التي رسمتها. (راقبي الأطفال دائماً بعناية عند استخدام أشياء صغيرة قد تُسبب خطر الاختناق).

يُعدّ هرس العجين وعصره ودقّه نشاطاً رائعاً لمساعدة الأطفال على التعامل مع مشاعر الغضب والإحباط والعجز، (وقد يجد الكبار المقيّدون في المنزل هذا النشاط علاجاً فعالاً أيضاً). امزجوا عجينة البسكويت واهرسوها واعجنوها. أو إذا لم تكوني من هواة الخبز، فدعوا الأطفال يسحقون ويدقّون عجينة اللعب أو الطين. سيُطلقون العنان لمشاعرهم بطريقة آمنة، وسيُصقلون إبداعهم في الوقت نفسه.

احرصي على التواصل مع طفلك بانتظام

شجّعي اللعب المُغذّي

جربي أيضاً بعض الفنون العلاجية

شاركي قصة من أقارب بعيدين

قد تُسبب اضطرابات الجداول الزمنية المنتظمة، والأخبار المزعجة، وأحاديث الكبار التي يسمعها الطفل، حيرةً وقلقاً بشأن المستقبل. خصصي وقتاً للتواصل مع طفلك يومياً. تحدثي عن يومك وما سيحدث غداً. اطرحي عليه أسئلة بسيطة: "ما هو أفضل جزء في اليوم؟" "هل كانت هناك أي لحظات صعبة؟" "كيف شعرت؟" "هل لديك أي شيء ترغب في التحدث عنه؟"، استمعي جيداً لما يقوله طفلك؛ ليعرف أن أفكاره ومشاعره مهمة بالنسبة لكِ.عندما يشعر الأطفال بالخوف، تُعدّ الدمى المُغذّية والحيوانات المحشوة طريقةً جيدةً للأطفال لإعادة تركيز مشاعرهم وممارسة سلوك الرعاية. جهّزي أسرّة ألعاب؛ حيث يُمكن للأطفال وضع "أطفالهم" في فراشهم، وطاولات مياه؛ حيث يُمكنهم تحميم دميتهم، وأماكن يُمكن فيها إطعام الأطفال من الزجاجات القديمة وأكواب الشرب والملاعق. ساعدي الأطفال على ابتكار سيناريوهات للرعاية وامتدحيهم على عطفهم وحنانهم.استخدمي الكتب كعلاج بالقراءة.قراءة الكتب من أفضل الطرق لمساعدة الأطفال على التعامل مع المخاوف والقلق. اختاري كتباً تتناول التغيرات الكبيرة والمشاعر الصعبة، ولها نهايات مطمئنة. ناقشي كيف تعاملت الشخصيات مع الشدائد، وتكيفت مع الوضع الجديد، وتغلبت على مخاوفها. إن التعرّف إلى شخصيات واجهت مواقف صعبة وخرجت منتصرة، يمكن أن يُطمئن الأطفال بأن عائلاتهم قادرة على تجاوز الأوقات الصعبة أيضاً.الأنشطة الفنية أكثر من مجرد متعة، بل يمكن أن توفر للأطفال منفذاً قوياً لمشاعرهم. لوّني حافلة ثم خربشي عليها بالكامل بقلم تحديد بني. علمي الأطفال كيف يمكن أن يكون الفن طريقة صحية للتعامل مع المشاعر الصعبة، وزوديهم بالعديد من المواد المختلفة التي يمكنهم استخدامها للتعبير عما قد يشعرون به: صفحات من المجلات والصور والملصقات والطلاء وأقلام التحديد بألوان زاهية، إلخ.يجد الكثير من الأطفال صعوبة في الانفصال عن أفراد العائلة الممتدة، بما في ذلك الأجداد، والعمات، والأعمام، وأبناء العمومة، وأصدقاء العائلة المقربين. تواصلي مع بعض أفراد العائلة الأعزاء، واطلبي منهم تسجيل أنفسهم وهم يقرأون لطفلك قصة بصوت عالٍ. يمكن لطفلك متابعة القصة معهم أو الاستمتاع بالاستماع إليها. ستكون تجربة رائعة ومطمئنة!*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.