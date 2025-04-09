شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب التوتر الناتج عن ضغوط العمل والان مع تفاصيل الخبر

يقضى معظم الناس ساعات طويلة من يومهم فى العمل على مدار الأسبوع، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على حياتهم، وكلما زادت الضغوط ومتاعب العمل، زاد الشعور بالقلق والتوتر، وهى المشاعر التى يتمكن الكثيرون من التعامل معها، لكن تلك المشاعر يمكن ان تتفاقم فى حالة التواجد فى بيئة عمل غير صحية.

ووفقا لموقع "Health line" فإن التواجد فى بيئة عمل سامة يؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والصحة العقلية للفرد، لذلك من الضرورى معرفة حدود بيئة العمل، وكيفية التعامل مع بيئة العمل غير الصحية وتجنب تأثيراتها السلبية على الحالة النفسية.

علامات تشير إلى تواجدك فى بيئة عمل غير صحية

بيئة العمل السامة هي البيئة التى تشعر فيها بعدم الأمان النفسي، غالبًا ما يسود شعور عام بالسلبية والمنافسة غير الصحية والعدوانية، ويقضي معظمنا جزءًا كبيرًا من يومنا في العمل، وإذا كانت تلك الساعات من يومك مليئة بالتوتر، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على صحتك النفسية، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمستويات عالية من التوتر والإرهاق .

كما يمكن أن تعزز بيئة العمل غير الصحية أيضا، سلوكياتٍ غير منتجة في العمل، وتُضعف كفاءة المؤسسة، لأنها تؤدى إلى فقدان الموظفين لاهتمامهم، وتقلل من إنتاجيتهم، وتقمع الإبداع والابتكار، وتُؤدي إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين.

ويوجد بعض العلامات التى تشير إلى التواجد فى بيئة عمل سامة، مثل:

العدوانية

التنمر والنبذ

المدير أو زملاء العمل العدوانيون

التحيز غير المباشر أو الخفي

ظروف عمل غير آمنة أو قاسية

عدم الاحترام

عدم وجود فرص للنمو

أعباء عمل غير واقعية

جدول زمني غير متوقع

النقد غير البناء

أضرار العمل فى بيئة عمل غير صحية

يوجد عدد من الأضرار النفسية المحتملة عن استمرار العمل فى بيئة غير صحية، مثل:

الإصابة بمستويات عالية من التوتر

الإصابة باكتئاب

انخفاض احترام الذات

الأرق المستمر

نصائح للتعامل مع بيئة العمل السامة

يوجد عدد من النصائح التى يمكن أن تساعدك على التعامل مع بيئة العمل السامة، مثل:

تذكر أن السلبية في عملك ليست خطأك

التحلي بروح إيجابية وعقلية تعاونية قد يفيد في بعض المواقف، لكن تذكر أن تحسين ثقافة العمل ليس بالأمر السهل.

اقضِ استراحة الغداء في مكان آخر

احرص على تخصيص وقت استراحة غداء بعيدًا عن بيئة العمل.

لا تتورط في الدراما

حاول الابتعاد عن أي دراما أو ثرثرة، فلن ينتج عنها أي شيء إيجابي.

ركّز على أهدافك

ابذل قصارى جهدك للحفاظ على حالة ذهنية إيجابية، لأن أمامك أمور أخرى تنتظرك بخلاف العمل.

مارس طقوسًا بعد العمل لتحسين مزاجك

افعل شيئًا بعد العمل للتخلص من السلبية نفسيًا، مثل المشى ، أو الاستحمام بماء ساخن، أو الاتصال بصديق.

التزم ببعض زملاء العمل الموثوق بهم

من الجيد أن تحتفظ ببعض حلفاء العمل حتى تتمكن من دعم بعضكم البعض، والثقة ببعضكم البعض.

لا تتنازل عن قيمك

إذا عاملك أحدٌ في العمل بقسوة، فاحرص على عدم الرد بالمثل، عادةً ما يؤدي ذلك إلى تفاقم الموقف.

استخدم تقنيات منتظمة للتعامل مع التوتر

مارس التأمل أو اليوجا أو التمارين الرياضية اليومية لمساعدتك على التعامل مع التوتر المزمن.

خطط لخروجك

إذا لم يكن وضع العمل السام سيتحسن في أي وقت قريب، فابدأ في البحث عن وظيفة جديدة.